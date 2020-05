Kasvomaskeja kaupunkilaisilla Berliinissä keskiviikkona. Suu ja nenä on Saksassa peitettävä joukkoliikenteessä ja useimmissa ruokakaupoissa. Kuva: John Macdougall / AFP

Euroopan maat valmistautuvat nyt yksi toisensa jälkeen purkamaan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia. Myös Suomessa hallitus ilmoitti keskiviikkona koulujen avaamisesta, ja muita purkutoimia suunnitellaan.

Samalla on keksittävä keinoja, joilla tartunnat pysyvät kurissa, vaikka arki alkaisi taas pyöriä ja ihmiset tavata toisiaan. Tähän on laajan testaamisen ja tautiketjujen jäljityksen lisäksi vastattu monessa maassa määräämällä kasvomaskit pakollisiksi julkisilla paikoilla.

Saksassa suun ja nenän peittävä maski on nyt pakollinen joukkoliikenteessä, suurimmassa osassa maata myös ruokakaupoissa. Sama velvoite tulee viikon päästä voimaan Italiassa ja Belgiassa. Myös Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa kasvosuojan käyttäminen on pakollista. Itävallassa maskipakko kaupoissa ja joukkoliikenteessä on ollut voimassa viikon.

Alueellisia maskipakkoja on käytössä myös muualla, esimerkiksi Ranskassa.

Lue lisää: Maskipakko yleistyy Euroopassa – ”Tämä on moraalinen velvollisuuteni”

Yhdysvaltojen tautikeskus CDC suosittaa kangasmaskin käyttöä julkisilla paikoilla muiden ihmisten suojelemiseksi, ja useissa Aasian maissa maskeja on käytetty epidemian alkumetreiltä lähtien.

Voiko samankaltaista suositusta odottaa nyt myös Suomessa? Toistaiseksi ei näytä siltä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi torstaina, että maskien käyttö ei ole poliittinen kysymys, vaan hallitus kuuntelee asiassa terveysviranomaisten suosituksia.

”Mikäli terveysviranomaiset suosittelisivat, että olisi tarpeen julkisissa kulkuneuvoissa tai joissakin muissa tiloissa tai yleisesti käyttää suojamaskeja, niin varmasti hallitus tämän linjaukseksi antaisi, mutta tällaista suositusta ei ole annettu”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suositukset tekee Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). STM:n kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan ministeriö ei tällä hetkellä valmistele sote-henkilöstön ulkopuolelle ulottuvia maskisuosituksia, eikä sellaisista myöskään ole suunnitelmia.

Ministeriö kuitenkin seuraa muiden Pohjoismaiden kuten Norjan ja Tanskan käytäntöjä. Nämä maat ovat jo alkaneet purkaa rajoituksia, ja esimerkiksi koulut on jo osittain avattu, mutta yleisiä maskisuosituksia ei ole otettu käyttöön.

Ministeriö ei suostunut kommentoimaan Suomen valitseman linjan perusteita HS:lle. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kieltäytyi kokonaan kommentoimasta maskisuosituksia tai maskien käytön hyötyjä ja haittoja Suomessa.

Aiemmin STM on tiedottanut, että maskien käyttö julkisilla paikoilla voi ”pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen”, eikä sillä ole osoitettu olevan merkittävää vaikutusta. Lisäksi on arveltu, ettei maskeja osattaisi käyttää oikein, ja pahimmassa tapauksessa maskien koskettelu ja säätäminen lisäisivät virusten kulkeutumista käsistä kasvoille.

Kirurgisten maskien ja erityisesti hengityssuojainten kohdalla suosituksen on pelätty myös vievän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan kipeästi työssään tarvitsemat maskit vähemmän tehokkaaseen käyttöön.

Toisaalta useat asiantuntijat ovat todenneet, että maskien käytöstä olisi hyötyä. Esimerkiksi THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on kertonut kannattavansa maskien käyttöä. STM on kuitenkin painottanut, että suositus on Tervahaudan henkilökohtainen näkemys, eikä ministeriö tai THL suosita maskien käyttöä.

Lue lisää: THL:n pääjohtaja suosittelee kangasmaskien käyttöä julkisilla paikoilla

Tervahaudan lisäksi ainakin Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen ovat todenneet, että maskit kyllä estäisivät julkisilla paikoilla oireettomia taudinkantajia tartuttamasta virusta muihin.

Vapalahti kertoo uskovansa Saksan tiedeakatemian näkemykseen, että maskien käyttö on yksi tärkeä keino taistelussa virusta vastaan.

”Selkeästi monessa maassa tämä on nähty tieteeseen perustuvana, ja luulen, että meidänkin on syytä pitää maskien käyttö mukana yhtenä keinona”, hän sanoo.

Suurin hyöty maskeista olisi Vapalahden mukaan juuri estämässä oireettomien taudinkantajien tartuttavuutta tilanteissa, joissa ihmiset joutuvat olemaan tekemisissä keskenään. Useat tutkimukset ovat Vapalahden mukaan viitanneet siihen, että oireettomia kantajia on paljon.

”Viruksen eritys on nenänielussa suurinta jo ennen oireita ja parin ensimmäisen päivän aikana.”

Tuoreen hongkongilaistutkimuksen mukaan erilaiset korona- ja influenssavirukset jäävät tehokkaasti maskin sisäpuolelle, vaikka maski ei olisi erikoisvalmisteinen, Vapalahti kertoo.

”Kyllä tällä vankka tieteellinen perusta on.”

Toisaalta jos kaikkia yli viittä miljoonaa suomalaista ohjeistettaisiin käyttämään maskia, ongelmia syntyisi varmasti, Vapalahti pohtii.

”Mitä se tekee saatavuudelle? Ovatko kaikki kykeneviä käyttämään maskia oikein? Olen iloinen, etten ole viranomainen päättämässä suosituksesta.”

Vaikka merkittävästä tehosta ei ole takeita, Husin Tuomisen mielestä maskien käyttösuositus ei olisi pahitteeksi.

”Korostan, että STM ja THL tekevät Suomessa tästä arvion, mutta jos suositus tulee, minä en suhtaudu siihen ollenkaan paheksuen”, hän sanoo.

Maailmalla suositus on otettu monessa maassa avuksi muiden rajoitusten purkuun, Tuominen muistuttaa.

”Totean, että maailmalla tämä ilmiö on ollut selvä. Hyöty on marginaalinen, mutta ei kannata väheksyä sitä pientäkään apua. Isossa haasteessa pienetkin positiiviset vaikutukset ovat tärkeitä.”

THL:n Tervahauta on suositellut kansalaisten käyttöön vain kangasmaskeja, mutta kirurgiset suu-nenäsuojat olisivat Tuomisen mukaan selvästi tehokkaampia. Tuomisen mielestä niiden myyminen kansalaisille ei olisi välttämättä pois terveydenhuollon työntekijöiltä, vaan kaupalliset toimijat voisivat hankkia niitä Suomeen ulkomailta siinä missä valtiokin. Näin maskeja saataisiin Suomeen enemmän.

”Kun maailmalla kuitenkin maskeja valmistetaan, täytyy luottaa, että kauppa pystyy niitä omien kontaktiensa kautta hankkimaan.”

Tuominen pelkää, että nyt Suomessa on syntynyt ilmiö, jossa leimataan sekä maskien myyjät että käyttäjät.

”Jos maskin käyttäjän ajatellaan vievän suojan terveydenhuollon työntekijältä, ei päästä koskaan siihen tilanteeseen, että kansalaiset uskaltavat maskeja käyttää. Vaikka suositusta ei annettaisi, kannustaisin rohkeuteen pitää maskia.”

Maskeista on kuitenkin hyötyä vain julkisilla paikoilla ja tiheissä asutuskeskuksissa, ei haja-asutusalueilla, Tuominen huomauttaa.

”Suuressa osassa Suomea ei olla ihan samassa tilanteessa kuin tiheästi asutuilla alueilla maailmalla.”