Ejendalsin kenkätehtaassa Jalasjärvellä syttyi vapunpäivänä tulipalo, jossa olisi voinut olla ainekset miljoonien eurojen vahinkoihin. Jalasjärvellä, Etelä-Pohjanmaalla, sijaitsevassa tehtaassa valmistetaan työ- ja turvajalkineita.

Tehtaan tuotanto- ja varastopäällikkö Juha Pentinmäki oli iltapäivällä kotonaan syömässä vappumunkkeja, kun hänen kännykkäänsä tuli viesti. Tehtaan automaattinen palohälytysjärjestelmä teki hälytyksen tulipalosta tuotantotiloissa.

Pentinmäki jätti vappumunkit pöytään ja lähti tehtaalle. Hän asuu reilun kymmenen minuutin ajomatkan päässä Jalasjärven Jokipiin kylässä sijaitsevasta kenkätehtaasta.

Pentinmäen saapuessa tehtaalle Jalasjärven palokunta oli jo paikalla. Tulipalo oli syttynyt tehtaan tuotantotiloissa yhdessä teknisessä tilassa. Jonkun laitteista epäillään syttyneen palamaan.

Päivystävä palomestari Santtu Lahma Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että palokunta oli paikalla nopeasti ja sai palon nopeasti hallintaan. Palo sammutettiin ja rajattiin tilaan, jossa se oli syttynyt. Lahman mukaan muihin tiloihin levisi lämmitysöljyä ja savua.

Tehdas oli kiinni vappuviikonlopun ajan. Lahman mukaan tiloissa oli töissä yksi ihminen, joka altistui savulle. Hänet vietiin sairaalaan tarkastettavaksi.

Tehtaan pelasti tehtaan automaattinen palohälytyslaitteisto ja asianmukainen palo-osastointi, jonka tarkoituksena on estää tulipalon leviämistä tehdastiloissa.

”Siinä oli edellytykset isompaankin vahinkoon. Paloturvallisuuteen on pistetty paljon paukkuja, ja se pelasti tällä kertaa. Meidän yritys toimii työturvallisuuden alueella, ja myös oman tehtaan työturvallisuus ja paloturvallisuus ovat tosi tärkeitä juttuja”, Juha Pentinmäki sanoo.

”Siellä on nyt jälkivartiointi menossa. Viikonlopun aikana selvitämme tarkemmin, mitä vaurioita siellä on tapahtunut. Todennäköisesti sillä (palolla) on jonkinnäköisiä vaikutuksia ainakin osaan tuotannosta ensi viikolla. Oletus on, että jossain vaiheessa ensi viikolla päästään perustuotantoa taas tekemään.”

Jalasjärven Jokipiissä sijaitsevalla kenkätehtaalla on yli satavuotinen historia. Nykyään tehdas valmistaa Jalas-tuotemerkin työ- ja turvajalkineita ja Tegera-työkäsineitä. Tehtaassa valmistetaan vuosittain satoja tuhansia työ- ja turvakenkiä, joita myydään tällä hetkellä 26 maassa. Tehdas työllistää noin 130 työntekijää. Nykyään tehdas on osa ruotsalaista Ejendals-konsernia.

”Tämä on ikävä asia, mutta tässä selvittiin nyt säikähdyksellä”, Juha Pentinmäki sanoo.

”Tällä kertaa oli tällainen vappupäivä.”