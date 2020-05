Seinäjoen ja Parkanon väliseen ratayhteyteen on tullut ratajärjestelmävika, jonka vuoksi useita junia on pahasti myöhässä, kertoo rautatieyhtiö VR verkkosivuillaan. Oulun ja Helsingin väliä kulkevat Intercityt 26 ja 28 sekä Vaasa–Helsinki-väliä kulkeva Intercity 54 korvataan busseilla Seinäjoen ja Parkanon välillä.

Useat Seinäjoen ja Parkanon välistä rataa käyttävät junat ovat VR:n mukaan 2–3 tuntia myöhässä. Helsingistä Ouluun menevä Intercity 51 on myöhässä kaksi ja puoli tuntia, ja samaan suuntaan menevä Intercity 27 on neljä tuntia myöhässä. Myös Helsinkiin matkaava Intercity 26 on myöhässä kolme tuntia ja kolme varttia.

Helsingistä Vaasaan menevät Intercityt 47 ja 49 taas korvataan vian vuoksi busseilla Parkanon ja Vaasan välillä.

Vikatilanteen kestosta ei ole vielä tietoa.

Oulusta Helsinkiin pyrkineeseen Pendolino 56:een sen sijaan tuli tekninen vika, jonka vuoksi vuoro perutaan koko matkalta Helsinkiin asti ja sen matkustajat ohjataan Intercity 28:een.