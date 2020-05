Poliisi on keskeyttänyt puhallutusratsiat koronaviruksen takia ainakin kesäkuun alkuun asti. Yksittäisiä kuljettajia puhallutetaan edelleen tarvittaessa. Kuva: Aleksi Jalava

Koronavirukseen liittyvät poikkeusolot näyttävät vaikuttavan selvästi Suomen rikostilanteeseen. Pahoinpitelyrikosten määrä on vähentynyt merkittävästi huhtikuun aikana, mutta kotihälytykset ovat vastavuoroisesti lisääntyneet.

Sen sijaan rattijuopumuksia on paljastunut vähintäänkin entiseen tahtiin, vaikka ajoneuvoliikenne on vähentynyt ja poliisi on keskeyttänyt puhallusratsiat koronaviruksen takia.

Poliisi on voinut suorittaa poikkeusaikana tehtäviään siinä mielessä hyvin, ettei lainvalvojien joukossa ole toistaiseksi havaittu laajoja koronatartuntaryppäitä.

”Poliiseilla todetut tartunnat voi laskea yhden tai kahden käden sormilla”, sanoo Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo.

Todettujen tartuntojen määrä on hyvin pieni siihen nähden, että Suomessa on yli 7 400 poliisia.

Poliisin tietoon tuli alkuvuoden aikana lähes joka viikko yli tuhat pahoinpitelyrikosta. Kun koronaviruksen liittyviä rajoituksia otettiin maaliskuussa käyttöön, pahoinpitelyilmoitukset kääntyivät heti laskuun.

Suunta on jatkunut huhtikuussa samana.

Huhtikuun aikana pahoinpitelyjä on paljastunut 650–750 tapausta viikossa. Viikoittaiset määrät ovat noin 250–550 tapausta pienempiä kuin vastaavana aikana viime vuonna.

”Muutos kertoo siitä, että suuri osa pahoinpitelyrikoksista liittyy yö- ja ravintolaelämään. Kun ravintolat on suljettu eikä ihmisiä liiku ulkona entiseen tapaan päihtyneinä, väkivaltatilanteita ei pääse syntymään”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Heikkinen.

Heikkisen mukaan väkivaltatapaukset saattavat jäädä poikkeusoloissa aiempaa herkemmin tulematta poliisin tietoon.

”Hälytyskellojen pitäisi soida nyt piilorikollisuuden osalta”, Heikkinen sanoo.

Piilorikollisuuden lisääntymisestä voi osin kertoa se, että lapsiin kohdistuneita väkivaltarikoksia on paljastunut maalis–huhtikuussa oleellisesti viimevuotista vähemmän.

Pelkona on, että lapsiin kohdistuneet tapaukset eivät ole tulleet ilmi, kun suuri osa lapsista on viettänyt päivänsä päiväkodin ja koulun sijasta kotona.

Poliisin kotihälytystehtävät ovat lisääntyneet maaliskuussa ja huhtikuussa verrattuna sekä alkuvuoteen että viime vuoteen.

Erityisen paljon asunnoissa on lisääntynyt häiritsevä käyttäytyminen ja metelöinti.

”Näihin tapauksiin liittyvät usein päihteet, mutta kyse voi olla myös siitä, että jollain on palanut hermo. Kotihälytystehtävät ovat moninaisia”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen.

Myös perheväkivaltatapaukset ovat yleistyneet hieman mutta eivät yhtä paljon kuin asunnoissa tapahtuva häiriökäyttäytyminen ja metelöinti.

Savolaisen mukaan on vaikea arvioida, miten tilanne kodeissa kehittyy, kun poikkeusolot jatkuvat.

”Osa ihmisistä voi tottua tilanteeseen mutta osalla ongelmat voivat kärjistyä entisestään. Perheväkivalta saattaa lisääntyä vielä”, Savolainen sanoo.

Rattijuopumustapauksia paljastui huhtikuun alkupuolella yhden viikon aikana enemmän kuin minään muuna viikkona tänä vuonna.

”Rattijuopumukset taitavat olla jopa vähän lisääntyneet valtakunnallisesti koronaviruksen aikana. Se on mielenkiintoista, ja olemme miettineet, mistä se johtuu”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.

Poliisi on keskeyttänyt puhallutusratsiat ainakin kesäkuun alkuun asti, mutta yksittäisiä kuljettajia puhallutetaan tarvittaessa edelleen.

Yksi selitys rattijuopumusten määrälle voi Ihalaisen mukaan olla se, että poliisipartioille on jäänyt poikkeusolojen aikana tavallista enemmän aikaa puuttua mahdolliseen päihtyneenä ajamiseen.

”Normaalisti poliisipartiot ovat menneet hälytystehtäviltä hälytystehtäville, eikä silloin ole ollut niin paljon aikaa keskittyä rattijuopumuksiin”, Ihalainen sanoo.

Myös Uudenmaan eristyksen aikana jäi Ihalaisen mukaan yllättävän paljon rattijuoppoja kiinni poliisin valvontapisteillä.

Poliisitarkastaja Savolainen puolestaan sanoo, että rattijuopot voivat erottua tavallista helpommin nyt, kun muuta liikennettä on ollut vähemmän.