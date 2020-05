”Ei meillä ole varmaan koskaan ollut tällaista aikaa perheenä. Aluksi ajateltiin, että käyköhän elämä tosi tylsäksi”, kertoo Päivi Tiainen, 42.

Kun perheessä on kaksi urheilevaa koululaista, kolmas käy bändikoulussa, ja kaikki tarvitsevat autokyytejä, koko perheen koti-illat ovat harvinaista herkkua.

Tai olivat. Kun koronavirus levisi maaliskuussa Suomeen, keskeytyi myös Etelä-Karjalan Luumäellä asuvan perheen harrastusrumba.

Tylsää ei silti ole ollut. Joukkue­treenit ovat vaihtuneet pallon potkimiseen pihalla, piiloleikkiin ja kirkonrottaan.

”Teinikin tulee useammin huoneestaan touhuamaan muiden kanssa. Ja leivottu on paljon”, Tiainen lisää.

Tiaisen perheellä on puolellaan monta etua.

Omakotitalossa on tilaa temmeltää, opettajavanhemmilla on poikkeusaikanakin töitä, ja ammattitaidosta on hyötyä myös omien lasten ohjaamisessa. Tiainen arvelee, että jaksaminen olisi kovemmalla koetuksella, jos lapset olisivat pieniä.

Kriisin laajemmat vaikutukset huolettavat, kotitöiden määrä on lisääntynyt, eikä ystäviä ja sukulaisia pääse nyt tapaamaan. Uuden arjen kiireettömyys on kuitenkin yllättänyt.

”Olemme pohtineet, miten tätä saataisiin siirrettyä myös tavalliseen arkeen.”

Mikko Näivä, Eeli Näivä, Joel Näivä ja Päivi Tiainen pelaavat pihalla jalkapalloa. Perheellä on nyt enemmän aikaa ulkoilla yhdessä. Kuva: Arttu Muukkonen

Myös Hyvinkäällä asuva Hanna Heinonen, 44, tekee puolisoineen etätöitä samalla, kun perheen kolme lasta käyvät etäkoulua. Hänkin iloitsee töiden säilymisestä, mutta kuvailee perheen arkea kaoottiseksi. Velvollisuuksien määrä on räjähtänyt käsiin.

”Toki tässä on tehty paljon asioita yhdessä, mutta en millään tavalla koe, että yhteinen vapaa-aika olisi lisääntynyt”, Heinonen kertoo.

”Pari viikkoa tuntui siltä, että kyllä tämä jotenkin menee, mutta nyt päiväni murmelina -elämä on alkanut väsyttää. Pelkästään hiljaisen paikan löytäminen kotoa on aika haastavaa.”

Heinonen tekee työn ohella väitöskirjaa, ja kotona olevan perheen ruokahuolto vie aikaa. Vanhemmat lapset opiskelevat melko itsenäisesti, mutta tokaluokkalaisen kuopuksen koulusta on Heinosen mukaan tullut lähinnä tehtävälistoja. Valtaosa opettamisesta jää vanhemmille, joista lasten avuksi tarjoutuu ”se joka ehtii”.

”Esimerkiksi jakolaskua yritin opettaa puhelinpalaverien aikana mikkiä hiljaisella pitäen. Olemme koettaneet tehdä tehtäviä illalla, mutta silloin ollaan jo aika väsyneitä.”

Keskeytysten vuoksi osa töistä siirtyy usein iltamyöhään. Se verottaa yöunia. Kaiken yllä leijuu epävarmuus tulevasta.

”Olisi helpompaa, jos joku sanoisi vaikka, että tämä kestää puoli vuotta. Välitilassa oleminen on haastavaa.”

Hanna Heinosen perheessä kotityöt ovat lisääntyneet, kun koko perhe on kotona. Kuva: Juhani Niiranen / HS

HS:n verkkosivuilla kysyttiin viime viikolla lapsiperheiltä, miten koronakriisi on vaikuttanut perhe-elämään ja jaksamiseen. Kyselyyn vastasi runsaat 640 perheellistä lukijaa.

Suurin joukko oli sitä mieltä, että poikkeustila on vaikuttanut sekä positiivisesti että negatiivisesti tai että vaikutukset ovat olleet vähäisiä.

Noin kolmannes vastaajista kertoi, että vaikutukset ovat olleet pääosin huonoja. Toisaalta noin neljännes kertoi enimmäkseen hyvistä vaikutuksista.

Vastausten perusteella perheiden olosuhteilla – kuten perhemuodolla, työtilanteella, lasten iällä tai erityistarpeilla – on suuri vaikutus kuormittumiseen.

”Perheet ovat aika eriarvoisessa asemassa esimerkiksi työn joustavuuden suhteen. Siksi yhtä kaikille perheille sopivaa ratkaisua ei ole”, kommentoi sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Milla Salin Turun yliopistosta. Hän tutkii kollegoineen perheiden kokemuksia korona-arjesta.

HS:n lukijakysely tarjoaa näkymän siihen, kuinka poikkeustilanne koetaan erilaisissa perheissä, mutta kaikkia suomalaisia se ei edusta. Moni vastaaja esimerkiksi ilmoittaa olevansa korkeakoulutettu, ja isoista taloudellisista vaikeuksista kertoo melko harva.

Tiaisen lisäksi moni muukin kertoo yhteisen ajan ja tekemisen lisääntymisestä.

”Olemme kerenneet tekemään asioita, joille ei yleensä ole aikaa. Lapset ovat lähentyneet keskenään. Teinikin on viettänyt aikaa kanssamme ja lähtenyt jopa metsäretkille mukaan. Perheellemme on löytynyt yhteinen mieluinen harrastus: maastopyöräily.”

”Olen itse ollut kotona kahden alle neljävuotiaan kanssa pitkiä päiviä ennen virusta, mutta mieheni jäätyä etätöihin hän on ehtinyt enemmän osallistua kotitöihin ja lastenhoitoon. Outoa kyllä, korona on vaikuttanut perheeseemme ja parisuhteeseemme positiivisesti juuri oman paremman jaksamiseni vuoksi.”

Omasta ajasta nautitaan etenkin niissä perheissä, joissa tehdään etätyötä, työt tai opinnot joustavat tai joku aikuisista olisi muutenkin kotona. Töiden keskeytyminen tai loppuminen on monessa perheessä suuri huolenaihe, mutta jotkut kertovat sen myös tuoneen lisää aikaa.

Toisten työtaakka on sen sijaan lisääntynyt tai työnantaja ei jousta. Päivisin rästiin jääviä töitä saatetaan tehdä varhain aamulla, illalla tai yöllä.

”Asiakaspalavereja olen pitänyt piilossa lapsilta saunan lauteilla.”

Joissakin perheissä työt ovat kasautuneet toisen vanhemman harteille tai vastuunkantajia on alun perinkin ollut vain yksi.

”Pienempi lapsi tarvitsee vielä aikuista rinnalleen leikkeihin ja isompi tarvitsee paljon tukea pystyäkseen suoriutumaan koulusta itsenäisesti. Koska puolisolla on lomautusuhka, hän tekee pitkää päivää ja arki kaatuu miltei kokonaan äidin hoidettavaksi.”

Lastenhoidon lisäksi aikaa vievät päivittäinen kokkaus ja muut lisääntyneet kotityöt. Perhepalveluita on keskeytetty, eikä läheisiltä saa apua, kun esimerkiksi isovanhempien tapaaminen on monissa perheissä loppunut.

”Vauva-arjen rankkuus on kasvanut entisestään. Lapsenhoitomahdollisuutta ei ole. Äitinä en pääse virkistäytymään vauvan kanssa minnekään, mikä syö mielenterveyttä.”

”Pelkään eniten, että sairastun itse. Olen yh, enkä tiedä mihin lapsen voisi laittaa, jos joutuisin sairaalaan. Isovanhemmat ovat riskiryhmää.”

Tutkimustietoa koronatilanteen vaikutuksista perheiden työnjakoon ei vielä ole. Salinin mukaan aiemmissa kansainvälisessä tutkimuksissa on huomattu, että jos mahdollisuudet päivähoitoon ovat rajalliset, äiti on yleensä se, joka joustaa.

”Toisaalta naisvaltaisella terveydenhuoltoalalla moni joutuu nyt käymään töissä”, hän pohtii.

Salin suosittelee nyt jakamaan vastuuta puolisoiden kesken, jos siihen on mahdollisuus.

Myös kehityspsykologian professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta tutkii parhaillaan perheiden korona-arkea. Hänen mukaansa toisten auttaminen ja tukeminen tuo usein itsellekin voimia, oli kyse puolisosta, lapsista tai vaikka naapurista.

”Se antaa tunnetta, että asioita voi itse tehdä siedettävämmiksi.”

Koulut ovat kiinni vielä toukokuun puoleenväliin asti, ja etä­opetusta on toteutettu hyvin eri tavoin.

Jotkut vanhemmat ovat tyytyväisiä opetukseen, mutta osa kokee Heinosen tavoin, että vanhemmille sälytetään liikaa vastuuta.

”Toisen lapsen opettajalta on joutunut vaatimaan opetusta, sillä kerran viikossa wilmaan jaettava linkkilista ei riitä. Koen, että lapsi jää vaille jotain, kun koulusta ei olla häneen yhteydessä.”

Jotkut lapset pärjäävät paremmin etäkoulussa kuin perinteisessä luokassa. Toisilla on kuitenkin ollut vaikeuksia.

”Koululaiseni ei todellakaan pysty vielä tekemään tehtäviään itsenäisesti. Kotona lentelevät kirjat ja paukkuvat ovet, kun yritämme patistaa vastentahtoista lasta tehtäviensä pariin, vaikka pikkusisarukset saavat leikkiä.”

”Adhd-teini on etäkoulussa. Ei onnistu, jää nyt luokalleen.”

Velvoitteiden lisääntyessä moni kokee nyt riittämättömyyttä töissä ja lasten kanssa.

”Lastenhoito ja työt, kumpikin hoidetaan vähän vasemmalla kädellä ja podemme syyllisyyttä siitä.”

”Ehdottomasti kuormittavaa on jakautuminen niin moneen rooliin samanaikaisesti: opettaja, työntekijä, äiti, lastentarhan ope, kokki, siivooja...”

Jotkut kertovat myös syyllisyyden tunteista, kun ovat työnsä takia joutuneet pitämään lapset päivähoidossa tai vieneet heidät jaksamisongelmien vuoksi takaisin hoitoon.

”Päätimme viedä lapsemme takaisin päivähoitoon, sillä tilanne alkoi käydä raskaaksi sekä fyysisen että henkisen jaksamisen kannalta. Koimme ja koemme edelleen moraalista epävarmuutta siitä, teimmekö oikean ratkaisun.”

Kaisa Aunolan mielestä vanhemman ei tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, että huolehtii omasta jaksamisestaan.

”Vanhemman hyvinvoinnilla on keskeinen merkitys sille, miten lapset voivat”, hän sanoo.

Joissakin perheissä on ”madallettu rimaa” esimerkiksi kotitöiden osalta. Tätä Aunolakin suosittelee.

”Poikkeustilassa ei pysty tekemään kaikkea sataprosenttisesti, vaan kannattaa olla itselleen armollinen. Joitakin asioita voi nyt tehdä vähän huonommin, ja joistakin perheen säännöistä, kuten ruutuajasta, voi ehkä tinkiä.”

Heinosen lisäksi pari muutakin vastaajaa viittaa Päiväni murmelina -elokuvaan, jossa sama päivä toistuu yhä uudestaan. Jos energiaa riittää, arkeen voi tuoda vaihtelua pienilläkin asioilla, Aunola vinkkaa.

”Voi sopia vaikka päivän, jolloin pukeudutaan hienosti, kuunnellaan jokaisen lempikappaleita tai mistä nyt kukakin innostuu.”

Yhteisen tekemisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa vaivannäköä.

”Jos koko perhe saa virtaa vaikka hyvän tv-sarjan katselusta, niin silloin se on heille laadukasta aikaa.”

Osa lapsista kärsii kavereiden puutteesta tai on huolissaan koronauutisista. Jotkut vastaajat kertovat kateuden tai epäreiluuden tunteista, kun kaikki perheet eivät noudata rajoituksia yhtä tarkkaan tai uusperheissä on erilaisia käytäntöjä.

”Toisella lapsella on kaikki kaverit hävinneet ja hän on yksinäinen. Koulun jälkeen oli aina joku kaveri normaalioloissa.”

”Monet perheet antavat lasten leikkiä isoissa porukoissa ja meidän lapsemme joutuu eriarvoiseen asemaan, koska noudatamme hallituksen ohjeistuksia emmekä anna lapsen leikkiä porukoissa. Pelkäämme eniten sitä, että lapsen vasta kehittymässä olevat kaveritaidot kärsivät tässä suuresti.”

”Lapsille kannattaa perustella heidän ikänsä mukaisella tavalla, miksi meillä tehdään näin. On hyvä myös tuoda esiin, että tätä ei kestä loputtomiin”, Aunola neuvoo.

Monelle aikuisellekin tilanne aiheuttaa uupumista, pinnan kiristymistä tai masentuneisuuden tunnetta.

”Pienetkin vastoinkäymiset ja normaalien kotitöiden hoitaminen tuntuvat paljon raskaammilta kuin normaalisti. Huomaa selvästi, miten stressi on kumuloitunut tässä viikkojen mittaan, alussa oli paljon helpompaa.”

”Koko elämä on muuttunut yhdeksi suureksi mössöksi ja ei enää ole haaveita tai unelmia. Elämä tuntuu painajaiselle. Ruokahalu mennyt, ja aamulla alkaa jo odottaa iltaa ja nukkumaanmenoa.”

Jotkut kertovat toimeentulon epävarmuudesta tai terveyshuolista. Nekin lisäävät stressiä.

”Taloudellinen epävarmuus heijastuu lapsiin, hekin ovat huolissaan kodista ja ruoasta.”

Pahimmillaan poikkeustilanne on vienyt kaikki voimat. Eräs masennusta sairastava äiti kertoo tehneensä lastensuojeluilmoituksen, kun oma ja lasten jaksaminen loppui.

Monilla asiantuntijoilla on suuri huoli myös perheiden päihdeongelmista ja väkivallasta, mutta tässä kyselyssä ne eivät nousseet esiin. Aunolan ja Salinin mukaan tällaiset ilmiöt jäävät helposti piiloon myös tutkimuksissa.

”Kotitöistä ja vastuun jakamisesta on helpompi kirjoittaa kuin vakavammista ongelmista”, Salin sanoo.

Jaksaminen voi nyt olla kortilla monissa sellaisissakin perheissä, joissa ei ole ollut vakavia ongelmia. Aunola kannustaa ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiseen, jos seinät kaatuvat päälle.

”Myös vertaisapu on tärkeää, esimerkiksi puhelut ystävien kanssa. Poikkeustila koskettaa kaikkia tavalla tai toisella. Ei ole ennenkuulumatonta kipuilla sen kanssa. Omien ajatusten ja tunteiden kanssa ei kannata jäädä yksin tai jumiin.”

Entä mikä tässä jutussa haastateltuja perheitä on auttanut?

Heinosen perheen koulunkäyntiä tukee ilmoitustaulu, jolle kunkin lapsen tehtävät merkitään muistilapuilla. Aikuisille lenkit omassa rauhassa ovat arjen ylellisyyttä. Perhe käy myös isovanhempien puolesta kaupassa ja saa vastapalvelukseksi kotiruokaa.

”On ihanaa istua välillä valmiin ruoan ääreen”, Heinonen kertoo.

Hanna Heinosen perheessä lasten koulutehtävät on kerätty taululle, joka auttaa pysymään tilanteen tasalla. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Tiaiselle arki on ollut helpompaa, mutta puhelut ystävien ja sukulaisten kanssa ovat henkireikä, kun eristyselämä väsyttää tai perheessä on kinasteltu.

”Tässä tilanteessa pienet ilot täytyy kasvattaa isoiksi.”

Tiaisen perheessä koulutyö aloitetaan joka päivä yhdeksältä, oli tunteja tai ei. Tämäntyyppisiä järjestelyjä suosittelee myös Aunola.

Yhdessä laaditut päivä- ja viikkosuunnitelmat auttavat lapsia rytmittämään tekemistään, osallistavat heitä kotitöihin ja auttavat pitämään huolta siitä, että kaikille jäisi myös palautumisaikaa.

”Rutiinit luovat turvallisuutta ja kertovat, että on asioita, jotka jatkuvat poikkeusaikanakin.”

Kursivoidut sitaatit ovat HS:n kyselyyn vastanneilta lukijoilta, joiden nimet ja yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.