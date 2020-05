Suomalaisissa perheissä on koronakevään aikana pyritty iloitsemaan pienistä asioista: luonnossa liikkumisesta, läheisistä ihmisistä ja arjen iloisista hetkistä.

HS kysyi viime viikolta perheellisiltä lukijoilta, kuinka koronakevät on vaikuttanut perhe-elämään. Yli 600 vastauksen perusteella muun muassa vähentyneet sosiaaliset kontaktit ja työn yhdistäminen lastenhoitoon tai etäkouluun tuovat monille stressiä. Joidenkin vanhempien jaksaminen on ollut kovalla koetuksella.

Osa vastaajista kokee kuitenkin myös, että kriisi on vaikuttanut positiivisesti perhe-elämään. Esimerkiksi yhteinen aika on lisääntynyt monessa perheessä.

Kysyimme myös, millaiset asiat ovat tukeneet jaksamista. Alta voit lukea valikoiman lukijoiden kommenteista.

Arki ja ulkoilu antavat energiaa

”Se, että rutiini löytyi. Joka päivä on säännöllinen päivärytmi ja illalla ulkoillaan.” (Perheessä koulu- ja teini-ikäisiä lapsia)

”Viikonloput ovat henkireikiä, silloin ihan vain ollaan ja ulkoillaan.” (Perheessä pieniä lapsia ja koululaisia)

”Olen nopea sopeutuja, ja olen eri elämänvaiheissa tehnyt erittäinkin pitkää päivää. Näin ollen tiedän sen, millä univelalla voi vielä toimia järkevästi, ja missä kohdassa on vain pakko levätä. (– – ) Yksi merkittävästi jaksamista tukeva asia on ollut auringonpaiste. Liki puoli vuotta kestänyt marraskuu alkaa olla ohi, ja lapsi on helpompi motivoida useammaksi tunniksi päivässä raittiiseen ulkoilmaan.” (Perheessä pieniä lapsia)

Muilta ihmisiltä saa voimia

”Se, että voin käväistä halaamassa lasta ja miestä kesken työpäivän, auttaa miestäni ja olla pitkin päivää lyhyitä hetkiä pojalle läsnä ja leikkikaverina.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Huumori ehdottomasti! Meillä on kivaa yhdessä perheen kesken. Ulkoilu, ihana kevätkeli. Ja ei ole niin kiire aina.” (Perheessä koululaisia)

”Mukavia naapureita näkee ulkona turvaetäisyyden päästä ja ystäviä tapaa videopuheluiden kautta.” (Perheessä koululaisia)

”Mummo lukee etänä satuja lapselle, kun satuimme olemaan yhtä aikaa etäpalaverissa.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Yhteiskunnassa vallitseva yhteishenki tsemppaa: ollaan katsottu Olohuonetta, laitettu nalle ikkunaan, biletetään Sandstormin tahtiin parvekkeella perjantaisin klo 18. Ollaan kaikki samassa veneessä.” (Perheessä koululaisia)

Kotona voi ottaa myös rennommin

”Ostetaan valmista ruokaa ja yritetään ottaa ruuan suhteen mahdollisimman rennosti. Vastuun jakaminen ja toiselle vanhemmalle tilan antaminen, kun toinen sitä tarvitsee.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Onneksi perheemme taloudellinen tilanne on hyvä ja voimme hyödyntää esim. kauppapalveluita ja ravintolasta kotiin tilattavaa ruokaa.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Vaikka omaa aikaa ei ole paljon, yritämme päästä välillä yksin lenkille. Jo puolen tunnin kävelylenkki auttaa. (– –) Myös rimaa on laskettu muun muassa ruokien ja siivouksen laadun suhteen. Nyt on ok mennä sieltä missä aita on matalin.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Heti alkuun tehtiin puolison kanssa päätös, ettei pienistä riidellä, annetaan tilaa ja ymmärretään, että voi vähän löysätä ponnaria.” (Perheessä pieniä lapsia ja koululaisia)

”Parisuhdesopimus, jonka mukaan kaikki mieltä painava on sanottava ja niin rakentavasti kuin mahdollista välttääksemme kaiken ylimääräisen kuormituksen jo ennestään paineistetussa tilanteessa.” (Perheessä pieniä lapsia)

Vaihtelua arkeen

”Kaikki pienetkin ’poikkeukset’ antavat hirveästi voimaa ja tuntuvat erityisiltä, kun normaali arki on tosi tasaista. Kahvitreffit puistossa, videopuhelut kavereiden kanssa, postitse tulevat yllätykset, työhön liittyvän sähköpostin kirjoittaminen, take away -kahvi kävelyllä.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Sanoittamalla omaa ja lapsen turhautumista esim. siihen, ettei ystäviä voi nyt nähdä. Ollaan etsitty lenkillä nalleja ja luotu mielikuvitusystäviä.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Lapsen ideoita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan matalalla kynnyksellä, järjestetään pukujuhlat perheen kesken ihan huvin vuoksi tai laitetaan glittermeikit poskille metsäretkelle.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Pojat saavat näin poikkeusolosuhteissa pelata rullalätkää sisällä ja se on ollut korona-ajan hitti.” (Perheessä pieniä lapsia ja koululaisia)

Oma asenne ja arvot auttavat

”Me selviämme -päätös. Ja ettei murehdita ennakkoon vaan otetaan asia kerrallaan.” (Perheessä pieniä lapsia)

”Ollaan sentään terveitä ja yhdessä, ulkoillaan enemmän. Yritämme myös ajatella tätä päivä kerrallaan, on nimittäin vaikea nähdä miten tästä voi selvitä kuukausien ajan.” (Perheessä pieniä lapsia ja koululaisia)

”Se auttaa jaksamaan, että tämän asian kanssa ei ole yksin ja että pystyy omalla panoksella vaikuttamaan hyvinkin paljon tilanteeseen.” (Perheessä pieniä, kouluikäisiä ja teini-ikäisiä lapsia)

”Kristillinen arvomaailma tuo perspektiiviä, erityisesti pääsiäinen oli erityisen hienoa aikaa. Hiljennyimme ja juhlimme perheenä.” (Perheessä koulu- ja teini-ikäisiä lapsia)

”Ajattelen omia isovanhempiani, jotka joutuivat kokemaan sota-ajan ja jälleenrakentamisen. En aio katketa, sillä eivät katkenneet hekään. Nyt ulosmitataan oman sukupolveni kantokyky kriisitilanteessa. Olen yksinkertaisesti päättänyt selvitä.” (Perheessä pieniä lapsia)