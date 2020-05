Mitä jos tekoälyä hyödyntävä järjestelmä tekisi päätöksen vaikkapa verotukseen tai maahanmuuttoon liittyen ja myöhemmin huomattaisiin, että päätöksessä on tehty virhe? Kenen vastuulle virhe kuuluu – virkamiehen, koodarin vai järjestelmän?

Vaasan yliopiston tutkimusryhmä tutkii aihetta tuoreessa tutkimushankkeessa. Hankkeessa aiotaan tutkia valtion virkamiesten virkavastuuta aina ministeriöstä alue- ja paikallistasolle. Aihetta tarkastellaan myös automatisoitujen päätöksentekojärjestelmien näkökulmasta.

Hankkeen johtaja, julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä arvioi, että tällä hetkellä lainsäädäntö laahaa Suomessa jäljessä.

”Automaattisten päätöksentekojärjestelmien kehittäminen käytännössä törmää tällä hetkellä siihen, että ei ole säädetty sellaista yleislakia, joka selventäisi, kenen virkamiehen vastuulla tehty päätös on”, Mäntylä sanoo.

Mäntylän mukaan yleislailla tulisi luoda pääsäännöt näihin uusiin tilanteisiin. Tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä on esimerkiksi maahanmuuttohallinnon automatisaatiota koskeva lakiesitys.

Maahanmuuttohallinnon päätöksenteon kehittäminen on vielä kesken, mutta mitä päätöksiä automatisoitu järjestelmä tekisi tulevaisuudessa esimerkiksi maahanmuuttoon liittyen?

”Tämä kysymys on keskeinen, eikä siihen oikein ole tarkkaa vastausta tässä lakiesityksessä. Tämä epämääräisyys, mitä päätöksiä automaattisessa käsittelyssä tultaisiin tekemään, on myös yksi syy, miksi perustuslakivaliokunta näki tässä ongelmia”, Mäntylä sanoo.

Digitalisaation myötä julkishallintoon on tullut viime vuosien aikana paljon muutoksia, ja päätöksentekojärjestelmiä on pyritty automatisoimaan.

Erityisesti esimerkiksi verohallinnossa suurin osa kansalaisen tiedoista kertyy järjestelmään automaattisesti. Muutosten teko on helppoa verkossa. Monissa muissa julkishallinnon palveluissa ei olla vielä yhtä pitkällä.

Verohallinnon päätöksentekojärjestelmän uudistuksia on myös kritisoitu.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kertoi marraskuussa ratkaisusta, jonka mukaan Verohallinnon automatisoitu päätöksenteko ei täytä perustuslain vaatimuksia.

Sakslinin mukaan ongelmia syntyy, kun automatisoitua päätöksentekoa ei säätele mikään laki, joka takaisi esimerkiksi asiakkaiden oikeusturvan ja hyvän hallinnon toteutumisen. Sakslin vaati tuolloin selvitystä mahdollisesta uudesta sääntelystä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin pöydälle on tulossa erityistehtävä, johon kuuluu hallinnon automaattisen päätöksenteon ja automaattisten järjestelmien yleistä kehittämistä koskeva laillisuusvalvonta.

Pöysti arvioi, että tällä hetkellä ei ole selkeää, kuka on vastuussa automaattisen päätöksenteon virheistä.

”Virkamiehiä, jotka ovat vastuussa automaattisen päätöksenteon virheestä ei ole tällä hetkellä laissa määritetty. Sellaista lainsäädäntöä ollaan Suomessa juuri valmistelemassa. Oikeusministeriössä on lainvalmisteluhanke käynnissä.”

”Verohallituksen työjärjestyksessä on määritelty niin sanotut prosessinomistajat, jotka ovat vastuussa automaattisesta päätöksenteosta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisun, että vähän epämääräisellä termillä tartutaan tähän. Tämä pitäisi olla selkeästi lakiin perustuen kohdennettavissa: kuka vastaa, ja mitä vastuu tarkoittaa.”

Pöysti muistuttaa, että tällä hetkellä järjestelmät hyödyntävät lähinnä sääntöperusteista ohjelmistorobotiikkaa, eikä voida niinkään puhua tekoäly- ja algoritmiperusteisesta päätöksenteosta – niin kehittyneitä järjestelmiä Suomessa ei ole vielä käytössä julkishallinnossa.

Samoilla linjoilla on tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos, joka tuo esiin esimerkin Yhdysvalloista.

”Yhdysvalloissa päätöksenteossa hyödynnetään jo enemmän tekoälyä ja tähän liittyen on myös huomattu syrjintätapauksia. Esimerkiksi ehdonalaistuomiossa on käytössä tilastollisia järjestelmiä, jotka pyrkivät arvioimaan rikoksen uusimisriskiä”, Roos sanoo.

Muutamien tapauksien kohdalla on tullut isoja ongelmia. Esimerkiksi riippuen henkilön etnisestä taustasta järjestelmä on Yhdysvalloissa antanut syrjiviä suosituksia, Roos kertoo.

Myös Roosin mukaan lainsäädäntöä pitää selkeyttää sen osalta, kenelle vastuu tehdystä päätöksestä kuuluu.

”Vastaako yksikön johtaja vai yksittäinen koodari, se on tärkeä kysymys. Esiin on myös tuotu, että viranomaisille luotaisiin uusia rooleja, joissa erillinen henkilö vielä tarkastaisi automatisoidut päätökset ja on sen jälkeen valmis ottamaan vastuun”, Roos sanoo.

Jos on pakko verrata teknologiaa ja virkamiestä, ei ole mitään takeita siitä, etteikö virkamies tekisi syrjiviä päätöksiä, Roos sanoo.

”Meillä kaikilla on tiedostetut ja tiedostamattomat harhamme. Ne tulevat erilaisissa tilanteissa esiin syrjivinä päätöksinä. Datapohjaisen päätöksenteon avulla voisimme tunnistaa, jos päätöksiä ei tehdä tasapuolisesti. Siinä mielessä tekoäly voi auttaa”, Roos sanoo.