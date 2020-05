Lasten motoriset taidot kehittyvät iän myötä, ja liikuntaharrastukset auttavat niiden oppimisessa. Alle kouluikäisten lasten motoristen taitojen kehittymiseen vaikuttaa myös lapsen temperamentti eli hänen biologinen ja yksilöllinen reagointitapansa.

Motoristen taitojen oppimisessa omista temperamenttipiirteistään hyötyvät etenkin lapset, jotka ovat aktiivisia ja tarkkaavaisia sekä pystyvät ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan hyvin.

Temperamenttipiirteiden ja motoristen taitojen yhteys ilmenee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa. Siinä tutkittiin motorisia taitoja 3–7-vuotiailla lapsilla. Mukana oli mukana 945 lapsiperhettä 37 päiväkodista.

Motorisilla taidoilla tarkoitetaan liikkumis-, tasapaino- ja koordinaatiotaitoja sekä välineiden kuten pallon käsittelytaitoja. Näitä taitoja lapsi tarvitsee arjessaan esimerkiksi juoksuun, kävelyyn, kiipeämiseen tai piirtämiseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että motoriset taidot olivat kehittyneet hyvin niillä lapsilla, joita vanhemmat kuvailivat temperamentiltaan aktiivisiksi tai tarkkaavaisiksi ja kykeneviksi ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan.

”Aktiivisuus lisättynä tarkkaavaisuuteen tukee erittäin hyvin motoristen taitojen oppimista ja kehitystä. Molemmat piirteet yksittäisinäkin ovat yhteydessä siihen, että motorinen taitotaso kehittyy hyväksi”, kertoo tohtorikoulutettava Donna Niemistö Jyväskylän yliopistosta.

”Löydökset olivat mielenkiintoisia ja loogisiakin. Arjessa temperamentiltaan aktiivinen lapsi todennäköisesti myös liikkuu enemmän, jos saa siihen mahdollisuuksia. He myös reagoivat nopeasti ja spontaanisti. Ja motoriset taidot kehittyvät toistojen myötä huomaamatta. Toisaalta uutta oppiakseen on pystyttävä keskittymään. Varsinkin silloin, jos opeteltava taito on monimutkainen tai muulla tavalla vaativa.”

Lapsen kyky hallita emotionaalisuuttaan puolestaan tuki lapsen tasapainotaitoja ja koordinaatiota.

”Tasapainotaidoista puhuttaessa on kyse muun muassa kehollisesta hahmotuksesta ja koordinaatiosta. Kyky säädellä emotionaalisuutta oli yhteydessä tasapainotaitojen parempaan tasoon”, Niemistö sanoo.

”Kun harjoitellaan vaikka puomilla pysymistä, ja tasapaino ei pidäkään. Jos lapsi pystyy tässä tilanteessa himmaamaan ja harmituksesta huolimatta ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan ja aktiivisuuttaan, hän jaksaa yrittää uudestan. Se näkyy myös motoristen taitojen kehityksessä.”

Temperamenttipiirteiden vaikutusta liikkumiseen on tutkittu lähinnä aikuisilla, mutta Donna Niemistön mukaan alle kouluikäisten lasten kohdalla tutkimustietoa ei ole juurikaan julkaistu.

Hän näkee, että vanhempien sekä päiväkotien ja koulujen ammattilaisten on hyvä olla tietoisia lasten yksilöllisistä, synnynnäisistä temperamenttipiirteistä. Ja siitä, että ne vaikuttavat lapsen motoristen taitojen oppimiseen. Lapsen yksilöllisiä piirteitä ymmärtämällä aikuiset voivat auttaa ja tukea lasta oppimaan.

Niemistön mukaan esimerkiksi temperamentiltaan hitaasti lämpeävät lapset, jotka eivät ole oma-aloitteisesti lähdössä touhuiluun mukaan, tarvitsevat aikuisilta rohkaisua ja kannustusta. Aikuisten on muistettava tarjota myös heille mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella taitoja sekä annettava siihen riittävästi aikaa.

”Taidon oppimisen näkökulmasta aktiivista lasta ei tarvitse kannustaa olemaan aktiivisempi, vaan hänen kanssaan voi harjoitella keskittymistä ja esimerkiksi sitä, ettei jokaiseen ulkopuoliseen ärsykkeeseen tarvitse välttämättä reagoida. Kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuuden ylläpitämistä voi harjoitella, kun aina ei tule keskeytyksiä”, Niemistö sanoo.