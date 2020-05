Kukaan ei pysty varmasti kertomaan, milloin korona-aika on ohitse.

Epidemian mallintajilta – tilastotieteilijöiltä, matemaatikoilta ja tartuntatautien asiantuntijoilta – saadaan kuitenkin parhaita arvioita. Niitä päättäjät seuraavat tarkasti.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on mallintanut koronaepidemian kulkua helmikuun alusta lähtien. Huhtikuussa THL:n mallintajat siirtyivät osaksi sosiaali- ja terveysministeriön johtamaa epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmää.

Heidän ennusteensa ovat esillä lähes kaikissa valtioneuvoston taustamuistioissa, jotka liittyvät koronaepidemiaa koskeviin päätöksiin.

Mallintajista on siis tullut keskeisiä taustavaikuttajia. Ennusteet epidemian kulusta ovat ohjanneet päätöksiä rajoitustoimien aloittamisesta. Ja nyt niistä haetaan tukea, kun rajoituksia ryhdytään asteittain purkamaan.

Mutta mihin mallinnukset perustuvat? Kuinka luotettavaa epidemian ennustaminen ylipäätään on?

Epidemian mallintaminen on periaatteessa yksinkertaista, sanoo Turun yliopiston tilastotieteen professori Kari Auranen. Hän on ollut mukana THL:n kuusihenkisessä mallinnustyöryhmässä helmikuusta asti.

”Epidemian perusmallinnuksessa on usein sama rakenne. Kyse on siltä osin standardityökalusta.”

Auranen viittaa niin sanottuun SIR- tai SEIR-malliin, joista jälkimmäiseen myös THL:n mallinnus perustuu.

Nimi tulee englanninkielisistä sanoista altis (susceptible), tartunnan saanut (exposed), tartuttava (infectious) ja immuuni (recovered). Väestö jaetaan mallissa näitä tiloja kuvaaviin laatikoihin.

Kyse on professori Aurasen mukaan eräänlaisesta nestevirtausmallista: väestö liikkuu epidemian edetessä laatikosta toiseen kuin virtaava neste.

Ennen epidemiaa kaikki ovat ensimmäisessä laatikossa eli alttiita saamaan koronavirustartunnan, mikäli kohtaisivat tartuttavan henkilön. Kun virus pääsee väestön sekaan, alkavat yksilöt siirtyä seuraavaan laatikkoon eli tartunnan saaneisiin.

Arvion muutaman päivän jälkeen koronavirustartunnan saamisesta taas kulkeudutaan tartuttavien laatikkoon. Kun viruksen aiheuttama tauti on ohitse, häämöttää viimeinen laatikko, immuuni.

Kun suuri osa väestöstä on kulkenut kaikki laatikot läpi tai saanut viruksen vastaisen rokotteen, syntyy oletettavasti laumasuoja, ja epidemia tulee päätökseensä.

Mallinnustyön osana pyritään selvittämään, miten ja millä vauhdilla laatikosta toiseen siirrytään, Auranen kertoo. Sen pohjalta voidaan myös ennustaa terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä – siis sitä, kuinka moni tartunnan saanut tarvitsee sairaalahoitoa ja missä vaiheessa.

Nämä tiedot ovat kallisarvoisia.

Mutta malli ei tuota minkäänlaisia ennusteita yksinään. Se tarvitsee joukon erilaisia parametrejä eli tunnuslukuja.

”Malli auttaa ymmärtämään epidemiaa, mutta pitää myös tietää, mihin malli perustuu ja mitä oletuksia on jouduttu tekemään”, sanoo Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti.

Kun epidemiaennusteita käytetään päätöksenteon pohjana, Nuortin mukaan on tärkeää, että myös ulkopuoliset asiantuntijat pystyvät arvioimaan käytettyjen oletuksia ja näytön vahvuutta.

THL tai sosiaali- ja terveysministeriö, jonka alaisuuteen mallinnustyöryhmä ja koko laitos kuuluvat, ei kuitenkaan ole julkaissut mallinnuksia ja niissä käytettyjä parametrejä kokonaisuudessaan. Tätä on kritisoitu.

Akatemiatutkija Leo Lahti, professori Thomas Wallgren ja akateemikko Markku Kulmala ovat esimerkiksi penänneet tietojen julkistamista. ”Tieteellinen asiantuntijatieto perustuu julkiseen argumentaatioon”, he kirjoittivat HS:n mielipidekirjoituksessaan.

Huhtikuun 20. päivä THL:n mallintajat avasivat parametrejä ja käytettyä mallia avoimessa verkkoseminaarissa.

Mallintajat eivät kuitenkaan voineet huhtikuun lopussa kertoa tarkemmin tuoreimpien mallinnusten sisällöstä, vaikka mallinnustiedot päivittyvät joka päivä.

”Ne on toimitettu ylöspäin päätöksentekijöille, ja emme voi niitä tällä hetkellä kommentoida tai julkaista. Varmasti tulee se aika, kun ne julkaistaan”, mallinnusryhmään kuuluva THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoi.

”Mallinnukset on tieteellisellä pieteetillä tehty ja tullaan julkaisemaan myös tiedejulkaisuissa.”

Selvää on kuitenkin se, että epidemian alkuvaiheessa THL ja muut mallintajat eri puolilla maailmaa joutuivat tekemään rankkoja oletuksia uudesta viruksesta. Tietoja oli niukasti. Ne tulivat pääasiassa Kiinan Wuhanista, josta pandemia sai alkunsa vuodenvaihteessa.

Kun seurantatutkimuksia tai mittavia tietokantoja ei ole, mallintajien pitää nojautua siihen, mitä on saatavilla, sanoo professori Auranen.

”Silloin joudutaan tekemään aika paljon oletuksia.”

Hänen mallinnuskollegansa Leino kertoo päivittäin käyvänsä läpi uusia koronavirusta koskevia julkaistuja tutkimuksia. Malliin syötettävien tietojen pitää olla mahdollisimman ajantasaisia.

Haastattelupäivänä hän kertoo lukeneensa julkaisuja lasten roolista epidemiassa ja siitä, kuinka suurella viiveellä oireiden alkamisesta tyypillisesti hakeudutaan koronatesteihin.

”Jos mallin parametriarvot ovat väärin, silloin malli voi tuottaa vähän mitä sattuu. Parametriarvoja ovat esimerkiksi se, kuinka kauan tauti on tartuttava ja kuinka nopeasti tulee tartuttavaksi sen jälkeen, kun on saanut tartunnan”, Leino sanoo.

Koronaepidemian mallinnuksessa haasteena ei sinänsä ole matematiikka. Matemaattista osaamista löytyy niin Suomesta kuin maailmaltakin.

Tulpan aiheuttaa sen sijaan parametrien estimointi, tiivistää Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen.

Parametrien estimointi tarkoittaa käytännössä malliin tarvittavien tunnuslukujen laskemista datasta.

Suomessa epidemiamallinnusta on tehnyt THL:n lisäksi esimerkiksi riippumaton mallintajien ryhmä. Se käyttää niin ikään SEIR-tyyppistä mallia, mutta tässä mallinnuksessa on huomioitu enemmän satunnaisuutta. Ryhmä on julkaissut mallinnuksensa lähdekoodin ja datan avoimena.

”Mallinnustekniikka ei kuitenkaan sinällään muuta tilannetta, eikä se vaikuta dramaattisesti lopputulokseen”, sanoo riippumattoman mallinnusryhmän jäsen Juhani Bonsdorff, joka on väitellyt matematiikan tohtoriksi Oxfordin yliopistosta.

Paljon olennaisempaa on siis se, millaisia arvoja mallinnuksessa käytetään esimerkiksi siitä, kuinka suuri osuus tartunnan saaneista tarvitsee hoitoa ja miten tappava viruksen aiheuttama tauti on. Kun tunnusluvut eroavat, mallinnukset antavat toisistaan poikkeavia käyriä epidemian kulusta.

Moni tunnusluku on tarkentunut epidemian alkuvaiheesta, kun viruksesta ja sen leviämisestä on saatu enemmän tietoja.

THL on esimerkiksi korottanut arvioitaan tehohoitojakson pituudesta kahdeksasta päivästä kahteentoista. Myös arvio viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista on muuttunut.

Maaliskuun puolivälissä THL arvioi, että infektiokuolleisuus voisi olla korkeintaan 0,1 prosentin luokkaa. Infektiokuolleisuudella tarkoitetaan kuolleiden osuutta kaikista tartunnan saaneista. Siinä huomioidaan myös arvio niistä tartunnoista, joita ei ole varmennettu testauksella.

Nyt THL arvioi infektiokuolleisuuden olevan 0,1–0,2 prosenttia.

Luku on yhä huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi brittiläisen Imperial College of Londonin arviossa.

Imperial Collegen mallintajat arvioivat maaliskuun puolivälissä, että Britannian olosuhteissa 0,9 prosenttia kaikista tartunnan saaneista kuolee viruksen aiheuttamaan tautiin.

Myös suomalaistutkijoiden riippumaton ryhmä arvioi kuolleisuuden olevan lähempänä yhtä kuin 0,1:tä prosenttia.

Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut mallin keskeiselle palikalle, R0-luvulle. Se kuvaa sitä, kuinka monta henkilöä yksi tartunnan saanut keskimäärin tartuttaa eteenpäin.

Mitä suurempi R0-luku on, sitä ärhäkämmin virus kulkeutuu väestön lävitse.

Luku riippuu paitsi viruksen myös väestön ominaisuuksista – siitä, kuinka paljon ihmisillä on tapana tavata ja koskettaa toisiaan. R0-luku on laskenut huomattavasti. Se johtuu ilmeisestä syystä: rajoitustoimet ovat muuttaneet ihmisten käyttäytymistä ja kontaktit ovat vähentyneet.

Professori Aurasen mukaan R0-luku on itse asiassa ”valtava matemaattinen abstraktio”. Sellaista ei oikeastaan ole olemassa.

”Jo aikaa sitten eräät kollegat sanoivat, etteivät pidä koko luvusta, sillä se on liian yksinkertaistava. Nyt siitä on kuitenkin täytynyt oppia puhumaan lähes kaikkein olennaisempana asiana.”

THL:n mallintajat arvioivat aluksi Suomen R0-luvun olleen epidemian alkuvaiheessa 2,4. Tämä arvio on nyt käytössä olevan oppivan mallin perusteella ollut mahdollisesti liian matala.

Aurasen mukaan yksi mallinnuksen epävarmimmista tekijöistä on edelleen se, mikä R0-luvun lähtötaso oli. Siksi epävarmaa on myös se, minkä verran rajoitustoimet ovat laskeneet tartuttavuuslukua.

Huhtikuussa suomalaisten tekemien kontaktien määrää kartoitettiin satunnaistetulla kyselyllä. Kun kyselyn tulokset saadaan, R0-lukua koskevat tiedot voivat osaltaan tarkentua, Auranen sanoo.

Nyt THL arvioi R0-luvun olevan Suomessa yhden paikkeilla tai jopa sen alapuolella. Kun luku on yksi, SEIR-mallin laatikoiden tapausmäärät pysyvät kutakuinkin samansuuruisina. Tämä tarkoittaa sitä, että epidemia on seisahtanut.

Mitä seuraavaksi?

Epidemian kulkuun vaikuttaa ratkaisevasti se, miten yhteiskuntaa ryhdytään avaamaan.

Jos R0-luku pysyy yhden paikkeilla, korona-aika jatkuu hyvin pitkään.

”Virus ei mihinkään häviä”, sanoo ylilääkäri Leino.

”Ajatus siitä, että tässä voitaisiin pysyvästi piileskellä, ei ole infektioepidemiologian mukaista. Paljon on kiinni väestön immuniteetista, jota voi syntyä joko sairastamalla tai rokotteella.”

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen työryhmän raportissa esitellään THL:n mallintajien tuoreimpia ennusteita rajoituksien purun vaikutuksista epidemiaan.

Jos rajoitustoimia höllennetään vain sen verran, että tartuttavuusluku on hieman yli yksi, epidemia laantuu ennusteen mukaan noin vuodessa. Kun rajoitustoimet sen jälkeen lopulta puretaan, seurauksena on kuitenkin todennäköisesti uusi raju epidemia-aalto.

Mikäli kaikki rajoitteet taas purettaisiin touko–kesäkuun taitteessa, uusi aalto nousisi jo kesällä. Tehohoitoa tarvitsisi enimmillään samanaikaisesti lähes tuhat potilasta, yli raskaan tehohoidon kapasiteetin.

Työryhmän raportissa on myös kaksi skenaariota rajoitteiden asteittaisesta hölläämisestä.

Jos epidemian leviämistä hidastetaan rajoituksin vielä neljä tai viisi kuukautta, tehohoidon enimmäistarve pysyy ennusteen mukaan alle 300 tehohoitopaikan. Kun lopuista rajoitteista luovuttaisiin, seuraisi nousua tartuntojen määrässä. Epidemia olisi näiden ennusteiden mukaan ohi ensi vuoden alussa tai ensi keväänä.

Päätökset ja ihmisten käyttäytyminen siis ratkaisevat epidemian suunnan. Kun ihmiset tapaavat enemmän toisiaan, syntyy myös enemmän tartuntoja. Kun ihmiset eivät tapaa toisiaan vaan pysyttelevät kotioloissa, uusia tartuntoja ei juuri synny eikä epidemia etene.

Moni vertaa epidemiamallintamista sääennusteiden tekemiseen.

Mitä kauemmaksi ne ulottuvat, sitä epävarmempia ennusteet ovat. Sääennusteet nojaavat fysiikkaan. Ihmisten käyttäytymistä on kuitenkin vaikeampi ennustaa.

”Fysiikassa on selkeät lait, mutta kun mietitään ihmisten käyttäytymistä ja biologiaa, asiat ovat paljon hankalampia”, professori Auranen sanoo.

Hän on mallinnuskollegoidensa kanssa uudenlaisessa tilanteessa.

Auranen ja Leino ovat jo 1990-luvulta lähtien tehneet erilaisia infektiotautien mallinnuksia. Muutama vuosikymmen sitten harvoja kiinnosti laumaimmuniteetti eikä juuri kukaan ollut kuullut R0-luvusta.

”Olemme olleet aika hiljaista sakkia. Asia on ollut piilossa”, Leino sanoo.

Toisin on nyt. Soveltava matematiikka ja epidemiologiset termit ovat tulleet koronapandemian vuoksi suuren yleisön tietoisuuteen. Mallinnukset ovat päätöksenteon ytimessä. Niillä on vaikutusta siihen, miltä arkemme näyttää kuukausien kuluttua.

Miltä se tuntuu?

Hiukan yllättävältä, vastaa Auranen. Työpäivät ovat olleet pitkiä. Pohtimista on hurjasti, hän sanoo.

”Tämä on ollut aika syöverinomaista suorastaan.”

Myös mallintamisen tahti on kovempi, mihin mallintajat ovat tutkimustyössään tottuneet.

”Meidän pitää juosta tilanteessa, joka muuttuu koko ajan.”

Mallintajilla riittää pohtimista vielä pitkään. Hallituksen kerrotaan seuraavan tarkasti tehtyjen päätösten vaikutuksia. Jos lähiviikot näyttävät synkiltä, voidaan rajoituksia lähteä tiukentamaan. Arvioinnissa tarvitaan tietenkin mallintajia.

Niin kauan kun epidemia on kesken, mallintaminen on kuitenkin vain suuntaa antavaa, sanoo apulaisprofessori Ilmonen.

Vasta kun epidemia on ohitse, mallin muuttujat pystytään määrittelemään varmemmin. Silloin tarjolla on enemmän luotettavaa dataa, eikä mallinnuksissa tarvitse nojata epävarmoihin oletuksiin.

”Epidemian kulkua on helppo mallintaa jälkeenpäin. Sekin on hirvittävän tärkeää. Silloin voimme oppia tulevaa varten.”