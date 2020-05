Poliisi epäilee, että Salossa on kasvatettu kannabista navetassa vuodesta 2013. Kuva: Mika Ranta / HS

Poliisi on tutkinut laajamittaista kannabiksen kasvatusta Salon alueella. Toiminnan epäillään jatkuneen vuodesta 2013 siihen asti, kunnes poliisi sen keskeytti.

Kannabista oli kasvatettu vanhassa, remontoidussa navettarakennuksessa, kertoo jutun tutkinnanjohtaja Kaarle Lönnroth. Navetan omistaja on yksi epäillyistä.

Esitutkinnan perusteella epäillään, että satona on vuosien varrella saatu lähes 150 kiloa kukintoa. Epäilyjen mukaan huumetta on myyty eteenpäin, mutta levitysketju on ”aika pahasti selvittämättä”, Lönnroth kertoo.

Jutussa on edelleen vangittuna kolme ihmistä, vapaalla jalalla on muutama enemmän. Lönnrothin mukaan epäiltyjä on kaikkiaan alle kymmenen.

Epäiltyjen joukossa on niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia, sekä naisia että miehiä.

Lönnroth ei halua ottaa kantaa siihen, miten asia tuli poliisin tietoon.

Juttua on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena. Esitutkinta on nyt loppuvaiheessa, ja asiaa olla lähiaikoina siirtämässä syyteharkintaan.