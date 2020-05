Virolaispankki on lakannut epäilemästä valtion suojamaskikiistan ytimeen joutunutta kauneusalan yrittäjää Tiina Jylhää rahanpesusta, kertoo Jylhän juristi Kari Uoti.

Virolainen Luminor-pankki jäädytti Jylhän yrityksen tilin, koska pieni kauneusalan yritys sai yhtäkkiä tililleen 2,5 miljoonaa euroa. Jylhän yhtiön oli tarkoitus toimittaa Huoltovarmuuskeskukselle hengityssuojaimia Kiinasta, ja rahat olivat Huoltovarmuuskeskuksen ennakkomaksu.

Jylhän ja Huoltovarmuuskeskuksen kaupat näyttävät tällä hetkellä kaikkea muuta kuin varmalta. Huoltovarmuuskeskus on ilmoittanut, että se haluaa perua kaupat Jylhän kanssa.

Rahat eivät enää makaa jäädytettynä virolaisella tilillä, mutta Jylhä ei hyväksy Huoltovarmuuskeskuksen perusteluja sopimuksen purkamisesta. Uotin mukaan kauppaa on käytännössä mahdotonta edistää ilman Huoltovarmuuskeskuksen hyväksyntää, joten myös rahojen kohtalo riitatilanteessa näyttää nyt epäselvältä.

Uotin mukaan Jylhä pohtii parhaillaan, kuinka maskikiistan kanssa kannattaa edetä. Pohdinnassa on muun muassa se, nostaako Jylhä valtiota vastaan kanteen sopimusriidan takia.

Huoltovarmuuskeskus on perustellut sopimuksen purkamista muun muassa rahanpesuepäilyllä, joka siis nyt on pankin puolelta purkautunut. Pankin rahanpesuepäily ei tarkoita samaa asiaa kuin poliisin rikostutkinta asiasta, mutta pankki voi jäädyttää rahoja myös omien epäilyjensä perusteella.

Uotin näkemyksen mukaan se ja muut purkuperusteet eivät pidä merivettä. Esimerkiksi toimitusajoissa ei ole Uotin mukaan voitu pysyä, koska rahat jäädytettiin.

Huoltovarmuuskeskus on perustellut sopimuksen purkamista myös Jylhän väärennetyllä sertifikaatilla.

Asiantuntijat arvioivat aiemmin HS:lle, että Jylhä on käyttänyt ainakin joissakin yhteyksissä markkinoinnissa väärennettyä sertifikaattia. Sertifikaatin tarkoituksena on muun muassa kertoa, että suojaimet on testattu laboratoriossa ja valmistaja varmistaa niiden täyttävän EU-direktiivien vaatimukset.

Jylhän kanta on, että sertifikaattia oli muutettu ainoastaan siksi, että tehtaan nimi pysyisi piilossa markkinointivaiheessa.

Esimerkiksi eräs alan asiantuntija arvioi HS:lle, että joillain toimijoilla on vuosia sitten ollut tapana suojata tehtaiden nimiä, jotta ostaja ei voisi ohittaa myyjää ja mennä suoraan tehtaalle. Näin ei hänen mukaansa enää toimita, ja kyseessä on joka tapauksessa tällöinkin väärennös.

Jylhää edustava Uoti pitää kestämättömänä myös Huoltovarmuuskeskuksen perustelua siitä, että kaupat voitaisiin purkaa markkinoinnissa esiintyneen sertifikaatin takia.

”Tämä sertifikaatti ei millään tavalla liity tähän sopimukseen. Tämän sopimuksen yhteydessä kukaan ei ole pyytänyt eikä kukaan ole toimittanut yhtään ainutta sertifikaattia”, Uoti sanoo.

HS ei ole toistaiseksi tavoittanut Huoltovarmuuskeskuksen johtoa kommentoimaan sitä, vaadittiinko Jylhältä ennen maskisopimusta nähtäväksi sertifikaattia vai ei.

Huoltovarmuuskeskus sopi maaliskuussa yhteensä noin 10 miljoonan euron arvosta maskikauppoja Jylhän ja alamaailmaan verkottuneen yrittäjän Onni Sarmasteen yritysten kanssa. Ainoastaan Sarmasteen toimittama erä tuli Suomeen.

Sittemmin paljastui, etteivät Sarmasteen yrityksen toimittamat maskit sovi sairaalakäyttöön. Ne ovat lisäksi aiheuttaneet allergisia reaktioita myös muussa käytössä.

Jylhän kaupat jäivät kesken, koska rahat jämähtivät virolaispankkiin.

Kauppojen seurauksena Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi ja hankinnoista tehtiin selvitys.

Huoltovarmuuskeskuksen maskisotkusta on alkanut jo tähän mennessä useita rikostutkintoja. Sarmasteen yrityksen kauppoja tutkitaan törkeänä petoksena ja törkeänä rahanpesuna.

Poliisi on takavarikoinut varoja Sarmasteen yrityksen kauppojen takia 2,7 miljoonaa euroa, minkä lisäksi takavarikossa on kaksi arvoautoa. Sarmaste kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat tällä hetkellä muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu.

Poliisin viestinnän perusteella rikoksista epäillään tällä hetkellä ainoastaan Sarmasteen yrityksen kauppoihin liittyneitä henkilöitä.

Toistaiseksi julkisuuteen ei ole kerrottu, kuinka Huoltovarmuuskeskus aikoo edetä Jylhälle maksettujen rahojen kanssa. Huoltovarmuuskeskuksesta ei ole vastattu keskiviikkona HS:n soittopyyntöön.

Rahanpesuepäily ei ole ainoa syy jäädyttää rahoja.

EU:ssa on olemassa eurooppalainen pankkitilijäädytystä koskeva asetus. Se koskee nimenomaan siviiliriitoja. Asetuksen avulla voidaan nopeasti varmistaa, että toisessa EU-valtiossa olevat varat eivät lähde riitatapauksessa karkuun.

Tavanomaisempi keino varojen turvaamiselle olisi hakea turvaamistoimea tuomioistuimen kautta. Se olisi myös toista reittiä hitaampi.