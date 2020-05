Keskusrikospoliisi (krp) on pidättänyt toisen ihmisen epäiltynä vyyhdessä, joka liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle antamaan langettavaan päätökseen.

Pari viikkoa sitten vangittiin surmatuksi väitetyn irakilaismiehen tytär. Hän vei asiat EIT:n käsittelyyn ja epäilyjen mukaan esitti isänsä väitetystä surmasta väärennettyjä asiakirjoja.

Nyt krp on ottanut kiinni vuonna 1984 syntyneen miehen. Hänet otettiin kiinni tiistaina Espoossa.

Myös häntä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Krp vaatii miestä vangittavaksi. Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina.

”Muun muassa todistajien kuulemisten sekä muun esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että kyseessä on ollut suunnitelmallinen teko, josta useampi henkilö on ollut tietoinen. Epäiltyjä on tällä hetkellä ainakin kolme”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo krp:n tiedotteessa.

EIT antoi marraskuussa Suomelle langettavan päätöksen elämän suojaa ja kidutuksen kieltoa koskevan artiklan loukkaamisesta. EIT:n ratkaistavaksi viedyssä asiassa oli kyse siitä, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut mies olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen.

Suomen hallitus ei vastauksessaan kiistänyt surmaa, joten tämä hyväksyttiin EIT:ssä riidattomaksi tosiseikaksi.

Krp kertoo tiedotteessa saaneensa vahvistuksen, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että isä olisi edelleen elossa.

”Esitutkinnassa on noussut esiin seikkoja, jotka tukevat arviota siitä, että Suomen viranomaiset ovat toimineet asianmukaisesti kyseisessä turvapaikkamenettelyssä. Tehdyt riskiarviot ja niistä tehdyt johtopäätökset näyttävät olleen tässä tapauksessa oikeita”, Aarnisalo kertoo.

Krp on tehnyt yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten viranomaisten kanssa. Selvityksessä ovat olleet mukana esimerkiksi ulkoministeriö, valtakunnansyyttäjän toimisto, Suomen Bagdadin-suurlähetystö ja Irakin viranomaiset.