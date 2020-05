Koronakriisin jälkeen on tulossa on hyvin erilainen kesä, jolloin moni asia on toisin kuin aiemmin.

Hallitus päätti maanantaina monien koronaepidemian takia asetettujen rajoitusten asteittaisesta purkamisesta, mutta osa asioista on vielä auki. Kesäkuun alusta lähtien sallitaan alle 50 ihmisen yksityiset kokoontumiset. Myös alle 500 hengen yleisötilaisuudet ovat mahdollisia.

500:n raja yleisötilaisuuksissa on voimassa heinäkuun loppuun asti.

Kotimaan matkailu todennäköisesti hyötyy siitä, kun suomalaiset eivät pääse matkustamaan ulkomaille. Samalla ulkomaalaisia turisteja ei ole kuitenkaan Suomessa edelliskesien malliin.

HS kokosi muutamia kysymyksiä ja vastauksia, jotka kotimaanmatkailijan kannattaa tietää tulevasta koronakesästä 2020.

Pääseekö kesällä uimarannalle?

”Uimarannoille pääsee kyllä, mutta niillä noudatetaan tulevana kesänä tarkkoja ohjeita”, kertoo Helsingin kaupungin liikuntapaikkamestari Jukka Lundgren.

Useat viranomaiset ovat yhdessä valmistelleet valistuskampanjan, joka on kesällä olemaan näkyvästi esillä sekä rannoilla että kaupungin nettisivuilla.

Kampanjassa neuvotaan, miten rannalla tulee käyttäytyä. Myös rantojen henkilökunta koulutetaan eritystilanne huomioiden ja he ohjeistavat kävijöitä, kertoo Lundgren.

”Edes vedessä ei saa liikkua isommissa ryhmissä, vaan tulee pitää välimatkaa muihin. Hihaan yskiminen on uimapuvussa toki haasteellista, joten mukaan kannattaa ottaa esimerkiksi nenäliina.”

Lundgren kertoo, että hygieniaan kiinnitetään rannoilla muutenkin erityisen tarkkaan huomiota tulevana kesänä. Pukuhuoneissa ja muissa yleisissä tiloissa tehdään ylimääräisiä siivouksia.

Milloin voi taas matkustaa laivalla?

Laivayhtiöissä odotetaan kuumeisesti tarkempia ohjeita viranomaisilta siitä, milloin vapaa-ajan matkustus taas sallitaan. Niissä myös uskotaan, että ainakin Ahvenanmaan-matkailun suosio nousee kesällä.

Yhtiöt kertovat, että hygieniaan on kiinnitetty huomiota todella paljon laivoissa ja terminaaleissa.

Esimerkiksi Tallink Silja kertoo, että matkustajalaivat ottavat korkeintaan puolet laivan kokonaiskapasiteetista jokaisella lähdöllä, jotta laivalla on riittävästi tilaa ja kahden metrin etäisyys toisista matkustajista voidaan säilyttää.

”Tällä hetkellä rajoituksia on helpotettu työmatkailun ja muun välttämättömän matkustamisen suhteen ajalla 14.–31. toukokuuta. Toivomme, että rajoituksia puretaan edelleen sen jälkeen. Olemme valmiita ottamaan vastaan matkustajia turvallisuusaspektit huomioiden. Laivat ovat isoja yksikköjä, joten turvavälejä voidaan pitää hyvin”, kertoo tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström Viking Linelta.

”Mikäli rajoitukset matkustajaliikenteeseen puretaan kesäksi, niin uskomme, että lähimatkailu esimerkiksi Ahvenanmaalle tulee olemaan hyvinkin kiinnostava vaihtoehto. Matkustaminen sisärajojen sisällä on sallittu. Myös Viro on suomalaisten suosiossa ja kiinnostaa varmasti heti, kun matkustaminen sinne päin on mahdollista.”

”Olisi todella hienoa jos esimerkiksi kesäkuun alusta alkaen olisi mahdollista rajoitetusti ja asteittain aloittaa laivaliikennettä. Tämä jää kuitenkin vielä nähtäväksi”, kertoo viestintäjohtaja Marika Nöjd Tallink Siljalta.

”Jos matkustus taas sallitaan, niin laivamatkustajien tulee varautua hyvin samankaltaisiin toimenpiteisiin, joita on jo maissa käytössä esimerkiksi kaupoissa ja pian myös ravintoloissa.”

Voiko kesällä veneillä normaalisti järvillä ja merellä?

”Tilanne elää viikoittain ellei päivittäin, joten päivä kerrallaan täytyy mennä eteenpäin, parasta tietenkin toivoen”, kertoo Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnanjohtaja Jan Thorström.

Veneily on Thorströmin mukaan tässäkin tilanteessa turvallinen ja hieno tapa ulkoilla ja liikkua luonnossa.

”Normaalitilanteessa emme toki kuitenkaan ole veneilynkään osalta. Toiminta on rajoitettua. Hygieniasta, turvaväleistä ja omasta ja muiden terveyden turvaamisesta on pidettävä huolta.”

Thorström kehottaa huomioimaan viranomaisohjeet, jos vierailee retkipaikoissa ja satamissa. Niissäkin saattaa olla tänä kesänä paljon käyttäjiä, kun muu matkustaminen ei välttämättä onnistu.

”Veneseurojen satamissa ja retkipaikoissa on voimassa tarkkoja ohjeistuksia ja toimintatapoja, joita kävijöiden on noudatettava oman ja muiden terveyden turvaamiseksi.”

Pääseekö kesällä huvipuistoon?

Osa huvipuistosta on jo päättänyt, milloin ne avaavat ovensa, toiset odottavat vielä tarkempia ohjeita valtioneuvostolta.

Puuhamaa on tarkoitus avata 13. kesäkuuta, kertoo puistonjohtaja Ilkka Vaskio.

Myös Puuhamaassa odotetaan kuitenkin vielä tarkempia ohjeistuksia. Se, kuinka paljon yleisömääriä lopulta rajoitetaan, vaikuttaa Puuhamaan aukioloon.

”Puuhamaa on onneksi valtavan suuri alue, joten turvavälien pitäminen on helpompaa”, Vaskio sanoo.

Vaskion mukaan Puuhamaassa on varauduttu erikoisoloihin muun muassa suunnittelemalla käsidesipisteitä puistoon ja uudistamalla jonotuskäytäntöjä. Jonotus tulee tapahtumaan perhekunnittain niin, että perheiden välillä on tarpeeksi etäisyyttä.

”Sisätilojen käyttöä tullaan erityisesti rajoittamaan esimerkiksi vähentämällä ravintoloiden asiakaspaikkoja. Lisäksi joistakin laitteista on poistettu osa penkeistä, jotta ihmiset pystyvät istumaan etäämmällä toisistaan.”

”Aiomme tiedottaa puistossa näkyvästi ja kuuluvasti siitä, miten asiointi on kaikille turvallisinta.”

Särkänniemi ei ole vielä lyönyt lukkoon päivämäärää, jolloin puisto avataan kävijöille. Se tapahtuu kuitenkin kesän aikana.

”Särkänniemessä mennään tänä kesänä, kuten aina, turvallisuus, terveys ja lapset edellä”, sanoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Asiakkaita tullaan ohjeistamaan puistossa huolellisesti, Seppälä kertoo.

”Suomalaiset huvipuistot ovat siitä etuoikeutetussa asemassa, että olemme päässeet tarkkailemaan huvipuistojen avaamista muissa Euroopan maissa. Myös kattojärjestömme on toimittanut meille ohjeistuksen.”

Myöskään Linnanmäellä ei ollut vielä tiistaina tietoa, milloin huvipuisto aukeaa.

Järjestetäänkö kesällä rippileirejä?

”Nuoret pääsevät rippileireille tänäkin vuonna”, kertoo kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen johtava asiantuntija Stefan Myrskog.

Kirkkohallitus on laatinut seurakunnille ohjeistuksen siitä, miten koronatilanne tulee ottaa huomioon rippileireillä. Jokainen seurakunta voi kuitenkin tehdä järjestelyjä oman alueensa tilanteen huomioon ottaen.

”Tärkeää on yhteistyö eri tahojen kesken. Leirejä järjestettäessä seurakunnat pitävät mielessä viranomaisten ohjeistukset turvaväleistä ja hygieniasta”, sanoo Myrskog.

Seurakunnat viestivät erityisjärjestelyistä nuorien perheille ennen leirin alkua. He myös vastaavat kysymyksiin, joita vanhemmilla on leirejä koskien.

”Kirkkohallitus on suunnitellut striimaus-palvelujen hyödyntämistä, joiden välityksellä perheenjäsenet ja sukulaiset voisivat osallistua konfirmaatiotilaisuuksiin.”

Myrskogin mukaan striimaus-palveluja voisivat käyttää myös ne nuoret, jotka eivät esimerkiksi koronavirustartunnan tai flunssan vuoksi pysty osallistumaan rippileirille.

Järjestetäänkö kesällä partiotoimintaa?

”Partiot palaavat 14.5 alkaen vaiheittain kasvokkain tapahtuvaan partiotoimintaan. Partiossa noudatetaan valtioneuvoston antamia ohjeita ryhmäkoon rajoituksista”, kertoo Suomen Partiolaiset ry:n puheenjohtaja Maria Ruohola.

1.6 alkaen partiotapahtumiin voi osallistua alle 50 henkilöä, joten leirien järjestäminen tulee myös mahdolliseksi. Ruohola kertoo, että partiolaisten liitto on valmistellut lippukunnille ohjeistuksen kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa varten. Myös partiotapahtumiin osallistuvat tulevat saamaan ohjeet etukäteen.

Ohjeisiin kuuluu erityisesti hygieniasta huolehtiminen partiotapahtumissa ja leireillä.

”Suosittelemme leirien järjestämistä suurilta osin ulkotiloissa. Myös teltoissa tullaan kesällä nukkumaan väljemmin ja jos partiolaiselta löytyy kotoa oma teltta, sen voi mahdollisuuksien mukaan tuoda mukaan leirille.”

”Partio on järjestänyt etätapahtumia pitkin kevättä ja niitä aiotaan jatkaa myös kesällä. Suunnitteilla on muun muassa Minecraft-pelissä järjestettävä partioleiri ja keskustelun jatkaminen partion Discord-kanavalla.”

Lisäksi yksittäiset lippukunnat järjestävät erilaista etätoimintaa.

Vieläkö saa vuokramökin?

”Vuokramökkejä on tarjolla runsaasti joka puolella Suomea ja vapaata löytyy vielä jokaiselle omien toiveiden mukaisesti”, sanoo liiketoimintajohtaja Juha Purhonen vuokramökkejä välittävästä Lomarenkaasta.

”Vuokramökkien varaustilanne on viime kesän kaltainen eli olemme viime vuoden vauhdissa. Alkukesä on tietyistä syistä ollut hiljaisempi kuin vuosi sitten, mutta nyt alkaa mökkivarauksia tippua mukavasti myös toukokuulle ja kesäkuun alkuun.”

Purhonen uskoo, että kotimaan matkailu hyötyy siitä, että valtakunnan rajat ovat kiinni. Vuokramökkejä halutaan varsinkin isojen vesistöjen ääreltä ja mereltä. Nyt alkukesällä pariskunnat ja perheet varaavat vuokramökkejä lähialueilta.

”Ulkomaalaisten varaukset todennäköisesti jäävät minimiin tulevana kesänä, mutta kaikki riippuu loppujen lopuksi eri valtioiden koronarajoitusten purkamisista. Toivottavasti saamme paikattua ulkomaalaisten peruuntuvat varaukset kotimaisilla varauksilla.”

Purhonen muistuttaa, että asiakkaat ovat itse vastuussa omista tekemisistään ja lomapäätöksistään eli heidän tulee huomioida valtiovallan ohjeistukset ja suositukset.

”Siivous on yleensä asiakkaiden vastuulla, joten on toivottavaa, että kaikki hygieniaoheistukset on sisäistetty hyvin. Lomarengas on ohjeistanut vuokramökkien omistajia ja huoltajia siivoamaan ja desinfioimaan vuokramökit tavallista tarkemmin.”

Vuokramökkien markkinapaikkana toimivan Gofinlandin liiketoimintapäällikkö Paula Jokisalo puolestaan kertoo, että palvelun käyttö on lisääntynyt parin viime viikon aikana merkittävästi ja markkinoilla on nyt ”selvästi hyrinää”. Suosittuja vuokramökkiseutuja ovat varsinkin Uusimaa, Turun saaristo ja Pirkanmaa.

”Tämä kertoo siitä, että nyt pitkän sisälläolon jälkeen halutaan irtiottoja ja mietitään, mitä se voisi olla, kun ulkomaille ei pääse”, Jokisalo sanoo.

Millainen kesä on luvassa kansallispuistoihin?

”Todennäköisesti on tulossa hyvin suosittu retkeilykesä kansallispuistoissa. Valtioneuvoston suosituksista matkustuksen suhteen riippuu paljon, miten laajalti ihmiset matkustavat maan sisällä eli tullaanko etelästä pohjoisen puistoihin ja päinvastoin”, kertoo viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist Metsähallituksesta.

Hänen mukaansa isojen kaupunkien läheisyydessä ja muutenkin ruuhka-Suomessa olevien kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet paljon keväällä, samalla on tullut aivan uutta asiakaskuntaa.

”Kesällä etelän kansallispuistojen suosio jatkuu, mutta asiakaspalveluumme tulleiden kyselyjen perusteella kiinnostus tulla kesällä pohjoisenkin puistoihin on suurta. Pohjoisessa ruska-aika alkaa elokuun loppupuolella. Etelässä veneilijät ovat jo heränneet. On odotettua, että myös saariston kohteissa on vilkas kesä”, hän kertoo.

Rosqvistin mukaan kohteiden jäte- ja polttopuuhuollossa on varauduttu mahdollisesti kasvavaan kävijämäärään.