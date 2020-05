Lounais-Suomen poliisilaitoksella on tutkinnassa epäilty murhan yritys, jonka kohteeksi olisi Satakunnan Kansan mukaan joutunut virantoimituksessa ollut poliisi tai useampia poliiseja.

Poliisilaitokselta vahvistettiin lehdelle, että asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä murhan yritys ja asianomistajina eli uhreina on neljä poliisia. Lehti ei saanut torstaina vahvistusta siihen, kuinka moni poliiseista on tutkinnassa katsottu joutuneen nimenomaan murhayrityksen uhreiksi.

Satakunnan Kansan tietojen mukaan murhan yritys olisi tapahtunut helmikuussa Harjavallassa. Lehden tietojen mukaan virkatehtävää hoitanutta porilaista poliisia lyötiin veitsellä. Poliisilaitokselta ei ole vahvistettu lehden tietoja.

Turun pääpoliisiasemalla tutkittavaan rikosepäilyyn on kirjattu yksi epäilty.

Henkirikoksen yritys tutkitaan aina epäiltynä murhan yrityksenä, jos kohteena on virantoimituksessa oleva poliisi.