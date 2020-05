Helsingin hovioikeus on pitänyt voimassa elinkautistuomion alamaailman vaikuttajan Raimo Anderssonin murhasta.

Oikeuden mukaan 50-vuotias pitkän linjan rikollinen Veli Matti Huohvanainen murhasi Anderssonin huhtikuussa 2018 Vantaalla pahoinpitelemällä tätä lähes kahden tunnin ajan.

Huohvanaisen nimi kytkeytyy Anderssonin tavoin järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kuten rikollisryhmiin Bats, More ja United Brotherhood.

Hänellä on myös aiempaa henkirikostaustaa. Hänet on tuomittu kolmen ihmisen murhasta sekavan tapahtumasarjan aikana syyskuussa 1999. Hän vapautui ehdonalaiseen vapauteen vuonna 2015.

Andersson puolestaan oli murhan aikaan vankilomalla. Hän istui elinkautistuomiota ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurhasta lokakuussa 2003.

Vanha palkkamurha on viime aikoina ollut otsikoissa, sillä sen tutkinta on avattu uudelleen. Epäilyjen mukaan kaikkea ei alkuperäisessä murha tutkinnassa selvitetty. Pimentoon jääneistä asioita selvitellään oikeudenkäynnissä, joka alkaa Helsingin käräjäoikeudessa kesäkuussa. Silloin Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarniota ja entinen jengipomo Keijo Vilhusta saavat syytteen murhasta.

Anderssonin murha tapahtui tämän vaimon omakotitalon pihassa. Myös vaimo on pitkän linjan rikollisvaikuttaja.

Väkivalta alkoi aamuyöllä omakotitalossa, ja jossain vaiheessa miehet päätyivät pihamaalle. Siellä nauhoittavat valvontakamerat tallensivat silmittömän pahoinpitelyn.

Kameratallenteen mukaan Huohvanainen oli kesken pahoinpitelyn käynyt sisätiloissa laittamassa jalkaansa kovakärkiset turvakengät. Sen jälkeen hän jatkoi voimasta väkivaltaa potkimalla maassa makaavaa Anderssonia kymmeniä kertoja.

Lisäksi Huohvanainen poltti Anderssonia tupakalla ja tupakansytyttimellä. Tämän jälkeen hän poistui talolta, ja Andersson löytyi myöhemmin kuolleena eteisestä.

Huohvanainen myönsi oikeudessa väkivallan mutta kiisti tappamistarkoituksen.

Hovioikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että Huohvanaisella olisi ollut sitkeä surmaamispyrkimys. Hänen on kuitenkin täytynyt pitää uhrin kuolemaa väkivallan varmana seurauksena, koska hän kohdisti puolustuskyvyttömään uhriin pitkän ajan voimakasta väkivaltaa.

Pahoinpitelyssä oli välillä taukoja, jolloin Huohvanainen olisi voinut lopettaa väkivallan, oikeus huomautti.

”Huohvanainen on kuitenkin valinnut teon jatkamisen huolimatta Raimo Anderssonin huonosta kunnosta, avuttomasta tilasta ja kärsimyksestä, joka hänen on täytynyt havaita ja siten pitkittänyt tekoa aiheuttaen uhrilleen tuskaa ja kärsimystä. Teko on siten tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla”, hovioikeus totesi.

Huohvanaisen humala ei millään tavalla lievennä teon arviointia, oikeus totesi.

”Huohvanaisen käytös myös osoittaa osaltaan, että hän on kyennyt tekemään havaintoja, koska elonmerkit havaittuaan hän on jatkanut menettelyään.”