Yrittäjä Tiina Jylhän The Look Medical Care -yhtiö on ilmoittanut Huoltovarmuuskeskukselle purkavansa kaupat hengityssuojaimista. Korvauksena menetetystä katteesta Jylhän yhtiö vaatii keskukselta vajaata kolmea miljoonaa euroa.

”Minuutti sitten lähetin Huoltovarmuuskeskukselle purkuilmoituksen ja vahingonkorvausvaatimuksen”, Jylhän juristi Kari Uoti kertoo HS:lle perjantaina aamupäivällä.

HS on myös nähnyt kyseiset asiakirjat.

Huoltovarmuuskeskus joutui pääsiäisen aikoihin erikoisen sotkun keskelle, koska se oli solminut yhteensä ainakin 10 miljoonan euron arvosta sopimuksia suojainkaupoista selvittämättä kunnolla kauppakumppaniensa taustoja.

Esimerkiksi Jylhältä on hamuttu kahden viime vuoden aikana ulosotosta pitkälti yli 200 000 euron arvosta velkoja, minkä lisäksi hänellä on taustallaan lainvoimaisia talousrikostuomioita.

Oikeudessa on myös vireillä olevia rikosjuttuja, joista syytteet ovat toistaiseksi käsittelemättä. Jylhä on sivuuttanut kysymykset vireillä olevista rikosasioista.

Huoltovarmuuskeskukselle oli sälytetty tehtäväksi hankkia hengityssuojaimia, joista on ollut koronavirusepidemian takia pulaa.

Huoltovarmuuskeskus on jo aiemmin ilmoittanut purkavansa sopimuksen, mutta Jylhän yhtiö on kiistänyt purkuperusteet. Tämän takia Viron alioikeudessa on jo ollut vireillä kanne asiasta.

Huoltovarmuuskeskus ehti lähettää Jylhän tilille ennakkona yli 2,5 miljoonaa euroa, mutta rahat ovat nyt takavarikossa turvaamistoimena.

Uotin ilmoitus tarkoittaa käytännössä sitä, että rahojen kohtalo pysyy yhä avoimena kaupan purkamisesta huolimatta.

”Pidätämme tämän jo maksetun ennakkomaksun osana suoritusta ja pyydämme maksamaan loppusuorituksen 15. toukokuuta mennessä. Jos sitä ei silloin ole maksettu, käynnistämme oikeustoimet”, Uoti sanoo.

Jylhän yhtiön vaatimus on 2 946 000 euroa.

Jylhän yhtiön kaupan purkuperusteena on se, että sitä on mahdotonta toteuttaa Huoltovarmuuskeskuksen toimenpiteiden takia. Huoltovarmuuskeskuksella sen sijaan ei ole ollut Jylhän yhtiön mukaan perusteita purkaa kauppaa.

Huoltovarmuuskeskus on kertonut julkisuuteen, että haluaa purkaa kaupan useista syistä.

Näitä ovat olleet ainakin virolaisen pankin aiempi rahanpesuepäily, jonka takia rahat alkujaan jämähtivät Luminor-pankkiin. Pankin rahanpesuepäily johtui siitä, että pienen yhtiön tilille tuli valtava summa Huoltovarmuuskeskuksen ennakkomaksusta.

Uotin mukaan pankki on jo omasta puolestaan päästänyt irti rahanpesuepäilystä, eikä myöskään toimituksen viivästyminen sen takia voi olla purkuperuste.

Pankin rahanpesuepäily ei tarkoita samaa kuin poliisin esitutkinta, jossa tutkitaan rikosta. Pankin toimien tarkoituksena on ennen kaikkea estää erikoiselta vaikuttava rahaliikenne, jotta mahdollisesti rikollisesta alkuperästä tuleva raha ei pääse katoamaan ja asia voidaan selvittää.

Huoltovarmuuskeskus on kertonut aiemmin haluavansa purkaa sopimuksen Jylhän yhtiön kanssa myös väärennetyn sertifikaatin takia.

Asiantuntijat arvioivat aiemmin HS:lle, että Jylhä on käyttänyt ainakin joissakin yhteyksissä markkinoinnissa väärennettyä sertifikaattia. Sertifikaatin tarkoituksena on muun muassa kertoa, että suojaimet on testattu laboratoriossa ja valmistaja varmistaa niiden täyttävän EU-direktiivien vaatimukset.

Jylhän kanta on, että sertifikaattia oli muutettu ainoastaan siksi, että tehtaan nimi pysyisi piilossa markkinointivaiheessa.

Esimerkiksi eräs alan asiantuntija arvioi HS:lle, että joillain toimijoilla on vuosia sitten ollut tapana suojata tehtaiden nimiä, jotta ostaja ei voisi ohittaa myyjää ja mennä suoraan tehtaalle. Näin ei hänen mukaansa enää toimita, ja kyseessä on joka tapauksessa tällöinkin väärennös.

Jylhää edustava Uoti on sanonut HS:lle, että Huoltovarmuuskeskuksen kaupan yhteydessä kukaan ei ole pyytänyt tai toimittanut mitään sertifikaattia.

Huoltovarmuuskeskuksesta ei ole vastattu HS:n esittämään kysymykseen siitä, pyydettiinkö Jylhältä sertifikaattia ennen kauppaa vai ei.

Huoltovarmuuskeskus ei myöskään halua kommentoida sopimuksen purkamisperusteita koskevaa riitaa muuten, kuin että asiasta on jo vireillä oikeudenkäynti Virossa.