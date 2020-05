Pölyttäjähyönteisten ahdinkoa pidetään isona uhkana maailman ruoantuotannolle. Suomessa vapaaehtoiset tarkkailijat laskevat kimalaisia, marjanviljelijät vuokraavat mehiläispesiä ja hyönteishotelleista tuli kotipuutarhojen hitti.

Julkaistu: 2:00 , Päivitetty 8.5. 13:56

Kimalaiskuningattaret ovat heränneet maakoloissaan ja lähteneet liikkeelle. Ne etsivät pesäkoloa ja ravintoa – siitepölyä ja mettä. Riittävästi ruokaa kerättyään kuningattaret kömpivät pesään munimaan. Niillä on tärkeä tehtävä synnyttää uusi kimalaisyhdyskunta kasveja pölyttämään.

Karjalohjalaisen Marja Nuoran puutarhassa kimalaisia vierailee tasaiseen tahtiin, mutta pellonlaidalla on vielä hiljaista.

”Myöhemmin keväällä pelto on täynnä voikukkia. Silloin täällä on elämää”, Nuora kertoo.

Nuora on vapaaehtoinen kimalaistarkkailija. Hän laskee pölyttäjähyönteisiä osana Suomen ympäristökeskuksen (Syke) Pölyhyöty-hanketta, jonka tarkoitus on selvittää, miten pölyttäjät Suomessa voivat.

”Lähtökohta on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Olen kiinnostunut siitä, mitä luonnossa tapahtuu. Haluan tietää kimalaisten tilan”, Nuora sanoo.

Karvainen kimalainen on hyvä pölyttäjä. Esimerkiksi Suomen mustikkasato on pitkälti kimalaisten varassa. Kuva: Mika Rokka

Hääppöisesti pölyttäjillä ei mene. Eri puolilla maailmaa on havaittu pölyttäjähyönteisten määrän vähentyneen. Tästä on viitteitä myös kimalaisilla, jotka ovat Suomessa tärkeimpiä luonnonvaraisia pölyttäjiä.

Pölyttäjien väheneminen uhkaa samalla heikentää monen viljelykasvin satoa ja siementuotantoa. Esimerkiksi Kiinassa pölytetään jo nyt omenankukkia käsin.

Mehiläiset, kimalaiset ja kukkakärpäset ovat korvaamattomia ruoantuotannolle, sillä yli 75 prosenttia maailman viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä. Kolme neljäsosaa ruokakasveista on osittain riippuvaisia hyönteisten kuljettamasta siitepölystä.

Pölytyksestä hyötyvät etenkin hedelmät ja marjat sekä kasvikset ja yrtit. Ilman pölyttäjiä myös esimerkiksi mustikan ja rypsin satotasot jäävät alhaisemmiksi.

Suomessakin on merkkejä pölytysvajeesta, joskin tietoa on toistaiseksi niukasti. Maailmalla pölyttäjien tilanteesta on runsaasti tutkimusta, mutta Suomessa ollaan alkutekijöissään.

Siinä missä perhosia, lintuja ja riistalajeja seurataan kattavasti, pölyttäjien osalta tietämys on vähäinen.

Erilaisia hankkeita on vähitellen virinnyt. Syken Pölyhyöty on yksi niistä. Vuosi sitten alkaneessa hankkeessa selvitetään pölyttäjäkantojen tilaa ja hyönteispölytyksen taloudellista arvoa maataloudelle.

Kimalaiset ja muut pörriäiset kiinnostavat. Viime kesänä käynnistyneeseen seurantaan ilmoittautui 55 vapaaehtoista kimalaistarkkailijaa. Nyt mukana on lähes 90 havainnoitsijaa.

”Oli positiivinen yllätys, että näin suuri joukko on innostunut kimalaisista”, kertoo seurannan koordinaattori, tutkija Janne Heliölä Sykestä.

Eikä mukana ole ihan perinteisiä hyönteisharrastajia. Selvä enemmistö vapaaehtoisista on nuorehkoja naisia, joilla ei ole mitään aiempaa kokemusta hyönteisistä.

”Kun seurannan aloittaa, kaikkia lajeja ei tarvitse vielä tuntea. Tietämys karttuu pikkuhiljaa maastossa”, Heliölä sanoo.

Varsinaisia kimalaisharrastajia Suomessa ei Heliölän mukaan ylipäätään juuri ole. Siksi havainnoijien koulutus on aloitettu likimain tyhjästä.

Viime kesänä havainnoitsijat laskivat alueillaan lähes 8 700 kimalaisyksilöä yhteensä 27 eri lajista. Johtopäätöksiä pölyttäjien tilasta ei kuitenkaan voi yhden vuoden seurannan perusteella tehdä.

Kokemusta ei ollut Marja Nuorallakaan.

”Olen täysin aloittelija. Viime kesänä minulla ei ollut mitään hajua lajeista. Nyt yritän opetella”, hän kertoo.

Lohjan Karjalohjalla asuva maisemasuunnitteluhortonomi kulkee noin kilometrin reitin pellonlaitaa miehensä, luomuyrittäjä Erkki Pöytäniemen kanssa. Tällä kertaa laskentalinjalla on hiljaista.

Puutarhasta siivekkäitä sen sijaan löytyy muualtakin kuin pihan laidalla olevista tarhamehiläisten pesistä. Nuora ottaa haaviin kukalla olevan suuren medenimijän ja siirtää sen purkkiin tunnistusta varten: ”Tämä on kivikkokimalainen.”

Tunnistettavaa kimalaistarkkailijoilla riittää, sillä Suomessa on kaikkiaan 37 kimalaislajia.

Puutarhasta löytyi mustakimalainen. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Pölyttäjille tärkeitä elinympäristöjä ovat pellonpientareet, pellon ja metsän reunavyöhykkeet, kesannot ja niityt.

Kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet sekä monet muut perinteisen maatalouden muovaamat elinympäristöt ovat kuitenkin käyneet vähiin. Tämä on torjunta-aineiden, siis hyönteismyrkkyjen, ja ilmastonmuutoksen ohella pölyttäjien harvinaistumisen taustalla.

Kukkaniityt ja -kedot ovat pölyttäjille tärkeitä. Keskikesällä kukkivat niityt tarjoavat hyönteisille runsaasti ravintoa. Kuva: Susanna Kekkonen

Luonnonpölyttäjien huvetessa erilaisten pölyttäjäpalveluiden kysyntä on kasvanut: mehiläispesiä kuljetetaan Suomessakin tiloille ja viljelmille pölyttämään. Erityisesti hedelmän- ja marjanviljelijät ovat alkaneet vuokrata pesiä lähiseudun tarhaajilta.

Hyönteispölytyksen taloudellinen arvo on huomattava.

EU:ssa pölytyksen arvoksi on laskettu 15 miljardia euroa vuodessa ja Yhdysvalloissa 266–529 miljardia euroa vuodessa eli 20–30 prosenttia ruoantuotannon arvosta. Summat vaihtelevat viljeltävien kasvien välillä ja alueellisesti.

Suomessa yksi arvio on viisi kertaa vuotuinen hunajasato eli noin 22,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Pölyttäjiä voi auttaa löytämään pesäpaikkoja. Keinopesät eli niin sanotut hyönteishotellit paikkaavat osaltaan pesäkolojen puutetta, ja niistä on tullut myös suosittuja kotipuutarhojen somisteita.

Hyönteishotelleja saa jo puutarhamyymälöistä ja marketeistakin. Osa valmispesistä on toimivia, osa vähän sinnepäin.

”Monenlaisiahan niitä on, mutta tuskin niistä haittaakaan on”, muotoilee hyönteishotellien uranuurtaja, hyönteistutkija Reima Leinonen Kainuun ely-keskuksesta. Hän on tutkinut aihetta jo 20 vuotta ja valmistelee väitöstutkimusta keinopesistä.

Oikein tehdyt pesät houkuttelevat koloissa pesiviä mesipistiäisiä, ja niistä on todettu olevan hyötyä kotipuutarhoissa. Niiden avulla voi parantaa muun muassa marjapensaiden satotasoa.

”Alustavien tulosten mukaan hyönteishotelleista on huonoina kesänä paljonkin hyötyä. Marjapensaat ja puutarhojen kukkakasvit hyötyvät”, Leinonen kertoo.

Iso osa kasveja pölyttävistä mesipistiäisistä pesii mielellään koloissa. Hyönteishotellit auttavat, kun luontaisista pesäpaikoista, kuten lahopuusta, on pulaa.

Jos alueella ei ole ennestään mesipistiäisiä, keinopesätkään niitä eivät paikalle tuo. Leinonen kuitenkin kehottaa kärsivällisyyteen, sillä seuraavana vuonna asukkaita voi jo tulla.

Puunkoloissa pesivien pistiäisten pesäpaikat ovat vähentyneet, ja lajien kannat ovat pienentyneet. Jopa 17 prosenttia mesipistiäisistä on uhanalaisia.

”Kyllä se näkyy Suomessakin, ettei mene hyvin. Vähenemistä on havaittavissa, ja hyönteispölytteisten kasvien satomäärät ja siementuotto saattavat pienentyä”, Leinonen kertoo.

Maakoloissa pesivät kimalaiset eivät hyönteishotelliin tule. Hotellit houkuttelevat ennen kaikkea erakkomehiläisiä ja -ampiaisia. Siksi ne ovat turvallisia lapsiperheillekin: erakkomehiläinen ei ole yhteiskuntahyönteinen eikä sillä ole pesää puolustettavana. Siksi se ei pistä.

Erakkoampiainen ei pistä. Kuva: Reima Leinonen

Hyönteishotellin nikkarointi sujuu kotipiirissäkin. Keinopesän voi rakentaa vaikkapa järviruo´olla ja koiranputkella täytetystä maitotölkistä tai rei´itetystä koivupölkystä.

Katso videoilta, miten Reima Leinonen rakentaa korsipesän, pölkkypesän ja yhdistelmäpesän mesipistiäisille.

Puutarhassa hyönteishotelli tulee sijoittaa lähelle pölytettäviä kasveja tai aurinkoiseen metsänreunaan.

”Ripustuspaikka on äärimmäisen tärkeä. Paikan tulee olla mahdollisimman paahteinen, ja pesä on suunnattava aamuaurinkoon”, Leinonen opastaa.

Hyönteishotelli tulee sijoittaa lähelle pölytettäviä kasveja tai aurinkoiseen metsänreunaan sekä suunnattava aamuaurinkoon. Kuva: Reima Leinonen

Pölkkypesä Kuva: Reima Leinonen

Tarve pölytyksen turvaamisesta on viime aikoina virinnyt paitsi kotipuutarhoissa, myös osana kestävää maataloutta.

Maa- ja kotitalousnaiset -järjestö on aloittanut Pieni pala maaseutua -kampanjan, joka pyrkii opastamaan konkreettisiin tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Hyönteishotellit ovat yksi esimerkki.

Huoli hyönteiskadosta ja ruoantuotannosta on myös meneillään olevan YK:n kasvinterveysvuoden taustalla. Teemavuoteen liittyen maa- ja metsätalousministeriö on lanseerannut Hyönteishotellit 2020 -kampanjan, joka kannustaa suomalaisia pystyttämään keinopesiä pihoille, parvekkeille ja poluille.