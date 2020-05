Poliisi on aloittanut tähän mennessä esitutkinnan ainakin kahdesta ravintolasta, joiden epäillään anniskelleen ihmisille alkoholia koronarajoitusten aikana.

Tuorein esitutkinta alkoi tällä viikolla Turussa. Kaupungin keskustassa sijaitsevan ravintolan epäillään syyllistyneen alkoholirikokseen vappuviikonloppuna.

Jo aiemmin on alkanut toinen esitutkinta Porissa.

Myös Jyväskylässä poliisi selvittelee vastaavanlaista tapausta, mutta siellä ei ole aloitettu ainakaan vielä varsinaista tutkintaa.

”Poliisille on tullut muitakin vihjeitä salakapakkatoiminnasta. Ne ovat Lounais-Suomen, Sisä-Suomen ja Hämeen poliisilaitosten alueelta. Jostain syystä muiden laitosten alueelta ei ole tullut vinkkejä”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin.

Poliisilaitokset valvovat edelleen aktiivisesti, että ravintolat noudattavat niille asetettuja rajoituksia.

”Valtaosa ravintoloista noudattaa niitä esimerkillisesti. Vain pieni osa on yrittänyt viritellä sellaista toimintaa, joka ei kestä päivänvaloa”, Arvelin sanoo.

Hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi 4. huhtikuuta alkaen niin, että ainoastaan take away -myynti on sallittua.

Lisäksi henkilöstöravintolat voivat tarjoilla ruokaa, mutta ulkopuolisille asiakkaille myynti on kielletty niissäkin.

Rajoitus koskee ruokaravintoloiden lisäksi kahviloita, pubeja ja yökerhoja.

Poliisilaitokset ovat puuttuneet viikoittain tapauksiin, joissa take away -määräystä ei ole noudatettu.

Näissä tapauksissa asiakkaat on voineet jäädä syömään ostamansa ruuan ravintolan sisäpuolelle tai esimerkiksi terassille.

Poliisihallituksen mukaan tällaisia tapauksia on tullut ilmi noin kymmenkunta joka viikko. Poliisipartiot ovat Konsta Arvelinin mukaan tällöin määränneet, ettei ravintola saa vastaisuudessa sallia asiakkaiden jääm alueelle.

Joissakin tapauksissa toiminnanharjoittajat ovat laajentaneet lain tulkintaa henkilöstöravintolasta. Niissä on voinut asioida muutkin kuin henkilöstöravintolan sopimusasiakkaat.

Arvelin uskoo, että tapauksia paljastuu vielä tulevinakin viikkoina mutta tilanne tuskin huononee merkittävästi.

”Veikkaan, että tilanne pysyy samanlaisena kuin nyt”, hän sanoo.

Hallitus on ilmoittanut, että ravintolat ja kahvilat avataan asteittain 1. kesäkuuta alkaen. Tarkempaa ohjeistusta asiakasmääristä tai anniskelusta ei ole vielä annettu.

Hallitus antoi perjantaina eduskunnalle esityksen ravintoloille koronakriisin vuoksi myönnettävästä tuesta. Ravintolat ovat saamassa 123 miljoonaa euroa tukea epidemiasta syntyneiden tappioiden kattamiseen ja uudelleentyöllistämiseen.