Koronavirus vaikuttaa äitienpäivän viettoon. Moni on tänä vuonna siirtänyt kakkukahvit pihalle, jos äitienpäivänä ylipäätään tavataan isovanhempia tai muuta sukua. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Koronavirus muuttaa äitienpäivän juhlintaa monissa perheissä. Ravintolabuffetit jäävät väliin, ja entistä harvempi isoäiti saa lapsenlapseltaan halauksen.

Useat HS:n lukijoista haluavat silti tavata tänäkin sunnuntaina läheisiään ja hengähtää hetken poikkeustilan keskellä – vaikka sitten pihalla turvavälejä pitäen.

HS:n verkkosivuilla kysyttiin lauantaina, kuinka lukijat aikovat viettää äitienpäivää. Kyselyyn tuli iltapäivään mennessä noin 130 vastausta.

Kaikkien juhlintaan poikkeustilanne ei vaikuta, mutta useimpien vastaajien suunnitelmat ovat muuttuneet ainakin jossain määrin. Esimerkiksi lähipiirin kahvihetkiä pidetään nyt pihalla tai terassilla, ei sisätiloissa.

”Kahvit juodaan ulkona terassilla. Jokaisella on oma pieni pöytä. Ei halata ja pidetään etäisyyttä.” (Nainen, 57)

”Muuten vietetään samalla tavalla, mutta ei mennä ulos syömään, kuten yleensä.” (Nainen, 40)

Eristyksissä olevia iäkkäitä tai riskiryhmiin kuuluvia äitejä joudutaan nyt muistamaan uusilla tavoilla.

”Tarkoituksena on viedä lahjat terassille ja käydä vilkuttamassa ikkunan takana. Puhelimella sitten jutellaan kuulumiset, kuten joka päivä.” (Nainen, 52)

”Kutsuin aikuiset lapset perheineen Whatsapp-videokahvikutsuille.” (Nainen, 70)

”Kokkaamme yhdessä brunssikassit, jotka viemme äidille ja isoäideillemme. ( – – ) Pakkaamme kasseihin kaikenlaista, minkä tiedämme maistuvan vastaanottajille: vispipuuroa, juureen leivottua leipää, perunasalaattia, täytettyjä croissantteja, pikkuleipiä sekä tietysti kakkua juhlapäivän kunniaksi.” (Nainen, 30)

Yli 70-vuotiaiden tapaamiskiellot herättävät myös pohdintoja. Joidenkin mielestä olisi kohtuutonta, jos esimerkiksi iäkäs äiti viettäisi koko poikkeusajan yksin. Osalle äitienpäivä onkin syy tavata myös sellaisia läheisiä, joita ei ole viime viikkoina muutoin nähty.

”Vietämme äitienpäivää vanhempien terassilla. Isä leipoo kakun. Vanhempani eivät ole nähneet lapsiani 2 kuukauteen. Yllätyksenä mukaan tulee tyttäreni kissanpentu.” (Nainen, 53)

Tilanne tuo myös surua etenkin niille, jotka eivät pääse tapaamaan läheisiään lainkaan.

”Ensimmäinen äitienpäivä, jolloin en näe tytärtäni. Hän opiskelee kaukana, ja julkisilla ei pääse, bussit ei kulje ja matka olisi hirveän hankala. Lisäksi olen riskiryhmää. Vietän äitienpäivän yksin.” (Nainen, 54)

”Asumme äitini kanssa eri kaupungeissa, ja hän on syövän vuoksi riskiryhmää, joten emme vietä päivää yhdessä. Tilasin äidille kotiovelle kukka- ja suklaalähetyksen, joka toivottavasti piristää häntä. Sunnuntaiaamuna soitan hänelle vielä videopuhelun. Tilanne on surullinen, sillä äidin syöpä on edennyt pitkälle, eikä yhteisiä äitienpäiväviettoja automaattisesti enää tulevina vuosina ole.” (Nainen, 23)

”Koska vierailut on kielletty, ajattelin viedä kukat ja onnittelukortit palvelutalon ulko-ovelle, josta hoitaja voisi ne hakea. Kukat hankittuani soitin hoitajille. Surukseni sain kuulla, että kukkia, lahjoja tai edes korttia ei oteta vastaan. Mitään ulkopuolelta ei saa tulla taloon.” (Nainen, 63)

Osa iloitsee siitä, että perheelliset voivat yhä juhlia perhepiirissä ja pois nukkuneen äidin haudalle voi viedä kynttilän, vaikka noudattaisikin rajoituksia tarkkaan.

”Ei ole isovanhempia elossa. Täytyy käydä hautausmaalla, se ei ole onneksi kiellettyä.” (Nainen, 22)

”Äitienpäivässä parasta on lasten askartelemat lahjat ja aamukahvi sänkyyn. Siihen korona ei onneksi vaikuta ja odotan kovasti jo lasten hihitystä ja riemua, kun antavat yllätyksensä.” (Nainen, 29)

Pari vastaajista näkee tilanteen jopa positiivisena:

”Olen salaa tyytyväinen, että saan viettää [äitienpäivän] hyvällä omallatunnolla rauhassa kotiin vauvan kanssa käpertyen. Ei tarvitse lähteä stressissä kiertämään pitkin kaupunkia meidän omien äitiemme ja isoäitiemme luona.” (Nainen, 28)