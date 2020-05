Nuoremmat ikäluokat olivat monissa lisääntymiseen liittyvissä kysymyksissä pessimistisempiä kuin vanhemmat. He ajattelevat useammin esimerkiksi, että elämä on nyt niin epävarmaa, ettei lapsia kannata hankkia. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Taskinen

Suuri enemmistö suomalaisista ajattelee, että syntyvyyden väheneminen on seurausta ihmisten muuttuneista henkilökohtaisista toiveista ja valinnoista.

Noin tuhannesta vastaajasta 86 prosenttia oli väitteestä täysin tai jokseenkin samaa mieltä Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks:n teettämässä gallupissa. Eri mieltä oli kahdeksan prosenttia.

Erot vastaajaryhmien välillä olivat melko pieniä, mutta erityisen usein väittämää kannattivat yli 60-vuotiaat. Vanhemmat ikäluokat olivat monen lisääntymiseen liittyvän kysymyksen suhteen myös optimistisempia kuin nuoret.

Kaks-säätiön asiamies Antti Mykkänen arvelee tulosten kertovan siitä, että tuilla tai muilla poliittisilla toimilla ei voida kasvattaa syntyvyyttä siinä määrin, että se ratkaisisi huoltosuhteeseen liittyvät ongelmat.

”Isossa kuvassa ajatus siitä, että asiaan tulisi sitä kautta lopullinen ratkaisu, ei vaikuta uskottavalta. Pitäisi miettiä myös muita tapoja ja keinoja”, hän sanoo.

Kysymykset siitä, lisäisivätkö paremmat lapsiperheiden tuet syntyvyyttä, jakoivat mielipiteitä.

Vastaajista 51 prosenttia oli samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan merkittävä tasokorotus lapsiperheiden tukiin nostaisi syntyvyyden korkeammalle tasolle. Silti 58 prosenttia katsoi, että isotkaan tukiparannukset eivät riitä pitämään korkeaa syntyvyyttä yllä. Hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut uskoivat tukien tehoon harvemmin kuin muut.

Syntyvyys väheni voimakkaasti koko 2010-luvun ajan, minkä vuoksi huoltosuhde on nyt monille kunnille polttava ongelma. Pelkona on, että tulevaisuudessa yhä pienemmän määrän työllisiä on rahoitettava yhä suuremman eläkeikäisten joukon eläkkeet ja palvelut.

Kyselyssä nuoremmat ikäluokat vaikuttivat suhtautuvan lasten saamiseen pessimistisemmin kuin vanhemmat.

Alle 31-vuotiaiden ja 31–40-vuotiaiden ikäryhmissä yli puolet katsoi, että ”elämä on nykyään niin epävarmaa, ettei lapsia kannata hankkia”. Yli 60-vuotiaista vain runsas neljännes ajatteli näin.

Kyselyssä ei selvitetty tarkemmin, minkä tyyppiseen epävarmuuteen vastaajat viittasivat.

Ikäluokkien välinen kuilu näkyy niin ikään väitteessä ”jos nuoret ajattelisivat omaa tulevaisuuttaan, he hankkisivat lapsia nykyistä enemmän”. Yli 60-vuotiaista näin ajatteli 63 prosenttia, alle 40-vuotiaista vajaa kolmannes eli 31 prosenttia.

Nuoremmat ikäluokat olivat myös useammin sitä mieltä, että maailmassa on jo liikaa ihmisiä. 31–40-vuotiaista näin ajatteli lähes puolet.

Kaikissa ikäluokissa enemmistöllä oli kuitenkin luottamusta siihen, että Suomi on tulevaisuudessa yksi maailman parhaista maista lapsille ja perheille.

Suurimmat erot näkyivät kyselyssä ikäluokkien välillä, mutta myös sosioekonomiseen asemaan liittyi joitakin eroavaisuuksia. Korkeasti koulutetut ja suurituloiset vastaajat suhtautuivat lasten hankintaan optimistisimmin.

Työväenluokkaiset tai alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevat olivat esimerkiksi muita harvemmin sitä mieltä, että nuorten kannattaisi oman tulevaisuutensa takia hankkia enemmän lapsia.

Samoin yli puolet työväenluokkaisista, vähän ansaitsevista ja matalasti koulutetuista vastaajista katsoi, ettei lapsia kannata hankkia elämän epävarmuuden takia.

Lisäksi erityisesti työttömät uskoivat hieman muita harvemmin toiveiden ja valintojen muutoksen merkitykseen syntyvyyden kehityksessä.

Myös puoluekanta vaikutti. Esimerkiksi keskustalaiset uskoivat tukien kannustavaan vaikutukseen hieman enemmän kuin muut, ja erityisesti perussuomalaisten ja vasemmiston äänestäjät pitivät elämää liian epävarmana lastenhankintaan.

Tutkimusyhtiö Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn vastaajat edustavat Manner-Suomen alle 80-vuotiasta väestöä. Kyselyssä ei eritelty heidän perhetilannettaan tai haluaan saada lapsia.

Kysely tehtiin maaliskuun puolessavälissä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aattona. Mykkäsen mukaan on vaikea sanoa, kuinka ajankohta on mahdollisesti vaikuttanut vastauksiin.

”Spekulatiivisesti voidaan totta kai arvioida, että kaikki sellainen voi vaikuttaa, minkä yhteiskunnallisessa keskustelussa koetaan aiheuttavan epävarmuutta tai uhkakuvia.”