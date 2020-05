Äitienpäivä

Kun äitienpäivänä kiertelee omakotitaloalueella Helsingin Maununnevalla, näkyy useammallakin pihalla iloisia kahvittelijoita. Aurinkoinen sää on ollut onni onnettomuudessa: moni on tänä vuonna joutunut miettimään, uskaltaako äitiä tai isoäitiä tavata ja millä tavalla.

”Nyt voidaan vähän kahvitellakin, kun sää on siedettävä. Muuten oltaisiin varmaan menty pyörähtämään ovella”, kertoo Päivi Murtovaara-Ruottinen, 42.

Hän on yksi monista HS.fi:n verkkokyselyyn vastanneista lukijoista, jotka kertoivat siirtävänsä äitienpäivän kahvittelut ja tapaamiset tänä vuonna ulos.

Äitienpäiväkahvit vanhempien luona ovat Murtovaara-Ruottiselle ja hänen veljelleen kymmeniä vuosia vanha perinne. Leena ja Risto Murtovaaran pihalla koronavirusepidemiasta muistuttavat lähinnä etäisyydet juhlijoiden välillä ja käsidesipullo tarjoilupöydällä.

Myös halaamiset jäivät tänä vuonna väliin, mutta tärkeintä oli päästä juttusille kasvokkain.

”Otin astiat ja kaikki kotoa mukaan, niin että vanhemmat eivät joudu käsittelemään niitä”, kakun tuonut Murtovaara-Ruottinen kertoo.

Yli 70-vuotiaita ohjeistetaan edelleen välttämään fyysisiä kontakteja, eikä tarpeettomia kohtaamisia suositella muillekaan. Sosiaali- ja terveysministeriöstä tosin kerrottiin kuluneella viikolla, että tekeillä olevan uuden ohjeen mukaan ikäihmisetkin voivat tavata läheisiään ulkona, kunhan turvavälejä ja -toimia noudatetaan tarkoin.

Osa HS:n kyselyyn vastanneista vaikutti pitävän äitienpäivää erikoistapauksena, jolloin iäkästäkin äitiä täytyy tavata, vaikka sitten erityisjärjestelyin.

”Melkein kaikki muut juhlat, vaput ja juhannukset pystyy vähän ohittamaan. Äitienpäivää ei”, Murtovaara-Ruottinen sanoo.

72-vuotias Leena Murtovaara on tavannut läheisiään ulkona ja turvavälin päästä, esimerkiksi näiden tuodessa ruokaa kaupasta. Varovainen kannattaa olla, mutta neuroottiseksi ei pidä heittäytyä, hän ajattelee.

Nyt koolla oleva porukka ylittää kymmenen hengen kokoontumissuosituksen nipin napin. Perhe pitää kuitenkin riskejä vähäisinä, koska kaikki ovat tähän asti viettäneet varsin eristäytynyttä elämää.

”Meitä on nyt kymmenen ja puoli”, Leena Murtovaara naurahtaa.

Puolikas on suvun uusin jäsen, kaksikuukautinen Miitta, jonka osa paikalla olevista tapaa nyt ensimmäistä kertaa. Päivän aikana välähtää myös ensimmäinen hymy isovanhemmille.

Isoisä Risto Murtovaara näki nuorimman lapsenlapsensa Miitan ensimmäistä kertaa hereillä. Kuvassa lapsen äiti Jenna Honkanen, tädin puoliso Jarkko Ruottinen sekä serkut Kalle ja Maiju Ruottinen. Kuva: Rio Gandara / HS

Vaikka HS:n lukijakyselyssä korostuivat tapaamiset pihoilla tai puistoissa, läheskään kaikki eivät juhlineet äitienpäivänä yhdessä. Hyvin monet kertoivat myös surun ja ikävän tunteista. Jo se, ettei äitiä saa halata, tuntui joistakin pahalta.

”Surullinen ja yksinäinen olo. Lapseni eivät uskalla vierailla omien pienten lastensa suojelemiseksi, enkä ole nähnyt heitä kahteen kuukauteen. He ovat soittaneet puhelimitse äitienpäiväonnittelut.” (Nainen, 56)

”Surua siitä, että äitiä ei pääse tapaamaan, eikä voi halata. On ahdistavaa ajatella, että tätäkö on se arvokas vanhuus, jota me ja yhteiskunta äidillemme tarjoamme.” (Nainen, 68)

”Toisaalta poikkeusoloihin on jo tottunut ja ikävää on voinut käsitellä. Olisi ollut rankempaa, jos äitienpäivä olisi sijoittunut poikkeusolojen alkuvaiheeseen.” (Nainen, 29)

Haikeutta saattavat herättää myös eriävät ajatukset rajoitusten noudattamisesta.

”Pieni kateus herää, kun omat ystävät ovat tehneet yhteisiä suunnitelmia äitiensä kanssa. Oma äitini haluaa ottaa etäisyyttä kaikkiin, ja se on aivan hyväksyttävää.” (Nainen, 29)

”Äitiä tilanne harmittaa kovastikin ja olisi valmis halaamaan ym. riskistä huolimatta. Minä en anna periksi.” (Nainen, 27)

Kaikkien äitienpäivän viettoon tilanne ei aiheuta muutoksia. Äiti saattaa olla jo kuollut, pyhäpäivä voi kulua työvuorossa tai juhliminen ei ole ollut muutenkaan tapana.

Moni kuitenkin iloitsee Murtovaara-Ruottisen tavoin siitä, että äidin tai isoäidin ilahduttamiseen on poikkeustilassakin keinoja. Näinä aikoina läheisten muistaminen on kenties erityisen tärkeää.

”Arki on niin tasapaksua, että näihin mahdollisiin kohokohtiin haluaa tarttua.” (Nainen, 25)

”Minusta on kuitenkin hyvä juhlia näissäkin oloissa, vaikka täytyykin soveltaa. Toivon sen tuovan iloa eristyksissä oleville läheisilleni.” (Nainen, 30)

”Poikkeusolot korostavat läheisten merkitystä ja sitä, kuinka tärkeää yhdessäolo meille ihmisille onkaan. Toivotaan, että ensi vuonna päästään taas halaamaan ja ojentamaan valkovuokot kädestä käteen!” (Nainen, 27)