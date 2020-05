Linda Ahlblad kävi sunnuntaina kalassa kolmasluokkalaisen Arnen, tokaluokkalaisen Ennin (taustalla) ja 5-vuotiaan Idan sekä Uffe-koiran kanssa Rajasaaressa. Vanhemmille lapsille on anottu lomaa loppulukukaudeksi, kuopus Ida on poissa päivähoidosta. Läksyjärjestelyistä on jo sovittu opettajien kanssa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Suomen peruskouluissa siirrytään torstaina lähiopetukseen. Osa huoltajista suhtautuu kouluun palaamiseen epäillen, mutta kouluihin ei ainakaan viime viikolla vaikuttanut tulleen suurta poissaolohakemusten vyöryä.

Helsingin suurimmassa koulussa, noin 1 040 oppilaan Kannelmäen peruskoulussa, hakemuksia oli viikonloppuna tullut arviolta 35 kappaletta.

”Tuntumani on se, että terveydelliset syyt ovat olleet yhteinen nimittäjä, ei vain se, että tilanne pelottaisi. Kyllä siellä on vakavia terveydellisiä perusteita joko lapsella itsellään tai lähipiirissä”, kertoo koulun rehtori Kirsi Juuti.

Myös oululaisessa 1 380 oppilaan Metsokankaan yhtenäiskoulussa hakemuksia on tullut melko vähän. Rehtori Kalle Komulainen kertoi perjantaina viestissä, että niitä oli Wilma-järjestelmässä yhteensä 29.

Joitakin vanhempia kouluun palaaminen arveluttaa joko perheessä olevien terveysongelmien tai yleisemmän koronavirusta koskevan huolen vuoksi. Sosiaalisessa mediassa aiheesta on käyty vilkasta keskustelua.

”Minusta koulut avataan liian aikaisin. Ei ole edes väitetty, että se olisi riskitöntä”, katsoo helsinkiläinen Linda Ahlblad, 42.

Ahlblad on kaupunginvaltuuston varajäsen ja mukana kasvomaskien käyttöön kannustavassa kansalaiskampanjassa. Hän on anonut ja saanut kahdelle alakouluikäiselle lapselleen lomaa toukokuun loppuun asti.

”Emme ota turhia riskejä. Voisihan jollakulla meistäkin olla oireeton tartunta.”

Lomaa ei kuitenkaan annettu automaattisesti, vaan koulusta pyydettiin lisätietoja. Koronahuolen lisäksi perheellä oli toinenkin syy poissaolohakemukseen.

”Kerroimme, että me vanhemmat olemme molemmat yrittäjiä eikä meillä ole ollut perheen yhteistä lomaa vuoden 2018 jälkeen. Se on ihan totta”, Ahlblad kertoo.

”Opettajien kanssa on keskusteltu siitä, miten läksyt tehdään.”

Ahlblad tuntee myös muita vanhempia, jotka eivät aio lähettää lapsiaan kouluun.

”Omasta koulusta emme ole puhuneet kovin monen kanssa. Olemme eläneet niin eristyksissä.”

Suomen rehtorit ry:n puheenjohtajalla Antti Ikosella ei torstaina ollut tietoa, kuinka paljon poissaolohakemuksia oli valtakunnallisesti tullut tai millaisiin perusteisiin niissä on vedottu.

”Ja se on vielä näkemättä, minkä verran niitä lopulta tulee. Kyselyiden perusteella tuntuu, että huolta on ollut paljon. Uskon, että huoltajia ja vanhempia kiinnostaa sekin, miten [turvallinen koulunkäynti] on toteutettavissa”, hän pohtii.

Ikonen johtaa noin 530 oppilaan Liperin koulua. Sinne hakemuksia oli torstai-iltaan mennessä tullut alle 20.

Puoliso Päivi Ikosen johtamassa Utran koulussa poissaololupia oli viikonloppuna myönnetty parikymmentä. Joensuussa sijaitsevassa koulussa on noin 400 oppilasta.

”Perusteena lähes kaikilla on ollut perheenjäsenen tai oppilaan riskiryhmään kuuluminen”, Päivi Ikonen kertoo.

Samantyyppisiä lukuja ovat hänen mukaansa kertoneet muutkin alueen rehtorit.

Perusopetuslain mukaan peruskoulun oppilaan täytyy osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty tilapäistä vapautusta erityisen syyn perusteella. Esimerkiksi sairaustapauksessa lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen.

Yliopistosairaaloiden viime viikolla tekemän linjauksen mukaan koulusta ei ole syytä jäädä tartuntariskin takia pois, jos lapsi on aiemmin käynyt koulua normaalisti influenssa- tai RS-viruskaudella.

Laki ei kuitenkaan määrää, kuinka painava poissaolon syyn pitää olla. Poissaololupaa voi anoa mistä syystä tahansa, ja koulu päättää, myönnetäänkö lupa.

Opetushallitus on korostanut, että kouluissa on lähtökohtaisesti läsnäolopakko. Antti Ikonen uskoo, että poissaololupia myönnetään nyt yleisesti ottaen matalalla kynnyksellä.

”Kyllä olosuhteet ovat nyt niin poikkeukselliset, että huoltajien huolta kuullaan varmasti herkällä korvalla. Koulupäiviäkin on jäljellä enää runsaat kymmenen”, Ikonen arvioi.

Eri kouluissa linjat voivat luonnollisesti vaihdella. Kannelmäen peruskoulussa painaviin terveyssyihin vedonneilta huoltajilta ei ole vaadittu lääkärintodistuksia. Pelkän huolen perusteella haettu poissaololupa ei heltiäisi ainakaan suoralta kädeltä, Juuti arvioi.

”Silloin varmaan päätöksen tekijä, meidän tapauksessamme virka-apulaisrehtori, soittaisi huoltajalle ja tilanteesta käytäisiin keskustelu.”

Internetissä on kiertänyt koulujen avaamista vastustava adressi, joka on kerännyt noin 11 000 nimeä. Adressi julkaistiin runsas viikko sitten Adressit.com-sivustolla, joka ei vaadi allekirjoittajilta tunnistautumista.

Myös Opetushallitus on saanut jonkin verran viestejä vanhemmilta, jotka eivät halua lastensa palaavan kouluun. Perustelut ovat olleet monenlaisia, kertoo Opetushallituksen oikeudellisista asioista vastaava johtaja Matti Lahtinen.

Monet ovat huolissaan esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvista tai muutoin sairastumisalttiiksi koetuista perheenjäsenistä. Osan viestit ovat olleet enemmänkin periaatteellisia: ”Kaikki eivät pidä järkevänä palata kouluun parin viikon ajaksi.”

Lahtisen mukaan lain henki ei ole se, että lapset voisi pitää kotona vain siksi, ettei kouluun meno tunnu järkevältä.

”Kyllähän sanalla ’erityinen’ on tietty merkitys. Se on perusteltu syy siihen, miksei voida tulla kouluun. Mutta harkinta on tehtävä koulujen tasolla”, hän sanoo.

”On tärkeää, että kouluissa mietitään lupapolitiikkaa etukäteen, siitä viestitään kodeille ja oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti.”

Opetushallitus ei puutu yksittäisten koulujen ratkaisuihin, mutta kunnat voivat niin tehdä. Joissakin kunnissa onkin tehty linjauksia esimerkiksi siitä, tulisiko huoltajilta vaatia lääkärintodistusta, jos poissaololupaa anotaan riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Varsinaista koulupakkoa Suomessa ei ole, vaan lapsen voi ottaa myös kotiopetukseen.

Tämä tarkoittaa koulusta eroamista. Silloin huoltajan on itse huolehdittava lapsensa koulutuksesta, oppimateriaaleista ja ruokailuista. Jos lapsi halutaan laittaa takaisin kouluun, koulupaikkaa on haettava uudestaan.

”Tämä ymmärretään aina välillä vähän väärin. Järjestelyä ei ole tarkoitettu lyhytaikaisiin poissaoloihin”, Opetushallituksen Lahtinen huomauttaa.

Opetushallituksen mukaan lähtökohtana on se, että oppilaat palaavat lähiopetukseen.

”Pyrkimys on myös, että koulut pyrkisivät mahdollisimman hyvin lähettämään koteihin viestin, että kouluun tuleminen on turvallista.”