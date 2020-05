Huutokaupat

Suomen numismaattisen yhdistyksen huutokaupassa tehtiin viime lauantaina historiaa.

Tai sitten ei.

Huutokaupassa myytiin hävittäjäkomentaja Gustaf ”Eka” Magnussonin mitalikokoelma ennätysmäiseen 1,2 miljoonan euron hintaan. Kokoelman kirkkaimpana helmenä oli hänelle myönnetty Mannerheim-risti.

Myös erillisenä kohteena myynnissä olleet kenraalimajuri Magnussonin entiset varusesineet kaupattiin peräti puolella miljoonalla eurolla.

HS kertoi tulevasta huutokaupasta puolitoista viikkoa sitten lauantaina.

Poikkeuksellisen korkeat myyntihinnat ovat nostaneet epäilyn siitä, että tarjoukset eivät olleet aitoja, vaan että kyse on ollut jonkinlaisesta vedätyksestä.

Yleensä Mannerheim-ristit ovat vaihtaneet omistajaa joillakin kymmenillätuhansilla euroilla riippuen siitä, kenen rististä on ollut kyse ja onko samassa kaupassa mahdollisesti mukana jotain muutakin.

Suomen numismaattisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Petteri Järvi, mistä on kysymys?

”Ymmärrän hyvin, että kysyt sitä, mutta ainoa kommenttini on se, että emme kommentoi sitä tässä vaiheessa millään tavalla.”

Miksi ette kommentoi?

”Vastaan siihenkin, että emme kommentoi millään tavalla. Teimme sen linjauksen, että emme kommentoi millään lailla. Totta kai käsittelemme asiaa, ja jossain vaiheessa siitä tulee jotakin julki.”

Suomen numismaattinen yhdistys on järjestänyt huutokauppoja yli sadan vuoden ajan. Yhdistys järjestää vuosittain neljä salihuutokauppaa ja kaksi verkkohuutokauppaa.

Salihuutokaupat järjestetään yleensä Balderin salissa Helsingin Aleksanterinkadulla.

Viime lauantain huutokauppa oli alun perin tarkoitettu salihuutokaupaksi mutta se muutettiin koronaepidemian vuoksi verkkohuutokaupaksi.

Suomen numismaattisen yhdistyksen huutokaupoissa myydään tavallisesti noin 900–1 000 kohdetta. Myyjiä ja ostajia on 100–200.

Petteri Järvi on toiminut yhdistyksen hallituksessa 14 vuotta.

Muistatteko, että huutokauppanne olisi peruutettu huijauksen takia?

”Meidän toiminnasta en heti sellaista muista, mutta niin sanottuja vedätyksiä esiintyy huutokauppatoiminnassa.”

Järven mukaan huutokauppoihin kohdistuu hyökkäyksiä. Hyökkäyksellä tarkoitetaan sitä, että joku yrittää manipuloida huutokauppaa.

”Se ei välttämättä vaadi edes tunkeutumista järjestelmään. Erilaisia keinoja on.”

Suomen numismaattisen yhdistyksen huutokauppaan osallistuakseen pitää rekisteröityä etukäteen erilliseen huutokauppaohjelmaan, jossa kysytään henkilötiedot.

Tarpeen vaatiessa yhdistys tutkii rekisteriin haluavan taustoja. Huutokaupanhoitaja Juha Halénin mukaan tarkistuksia tehdään silloin tällöin.

”Huutokaupan noteeraus on sitova lupaus kaupan teosta. Kauppa astuu voimaan vasta silloin kun kohteet on maksettu ja huutaja on lunastanut ne kuittausta vastaan”, Halén sanoo.

”Kaikki noteeraukset huutokaupassa ovat vasta kaupanteon ensimmäinen vaihe.”

Huutajille lähetetään lasku kaupasta kahden viikon sisällä huutokaupan päättymisestä. Maksuaikaa on kymmenen päivää laskun saamisesta.

Jos huuto jää maksamatta, menettää huutaja oikeuden kauppaan. Tavallisesti kohde asetetaan sen jälkeen uudelleen kaupattavaksi.

Halén on toiminut huutokaupanhoitajana seitsemän vuotta. Kalleimmat yksittäiset kohteet ovat sinä aikana olleet kymmeniätuhansia euroa, mutta hän ei muista, että kertaakaan olisi yksittäinen kohde mennyt kaupaksi yli sadallatuhannella eurolla.

”Joka ainoassa huutokaupassa on vedättämisyrityksiä, ja se on työni ikäviä puolia. Niitä joutuu joskus selvittämään”, Halén sanoo.

”En muista, että poliisitutkintaan niitä olisi mennyt minun aikanani.”

Halénin mukaan suomalaisten ostajien suhteen ei ole ongelmia, mutta ulkomaalaisten kanssa voi olla vaikeampaa.

”Jos tulee tarjous vaikka Ukrainasta tai kauempaa, jonka tekijää ei heti tavoiteta, niin on siinä etsiminen”, Halén sanoo.

Suomen numismaattinen yhdistys selvittää paraikaa Magnusson-kauppoja.

”Sitten kun aika on kypsä ja tiedämme enemmän, voi tätä kommentoida.”

Gustaf Magnusson (1902–1993) oli hävittäjä-ässä ja Suomen menestynein hävittäjäkomentaja talvi- ja jatkosodassa. Hänen johtamiensa hävittäjien on arvioitu ampuneen alas jopa lähes tuhat viholliskonetta.

Kaupan olleeseen mitalikokoelmaan kuului 2. luokan Mannerheim-ristin lisäksi 1. luokan Vapaudenristi miekkojen kera, kymmenen kunniamerkin ripa sekä useita muita kunnia-, sotilas- ja arvomerkkejä. Kokoelman pohjahinnaksi oli asetettu 50 000 euroa.

Lisäksi huutokaupassa myytiin erikseen Magnussonille kuuluneita varusesineitä kuten univormuja. Niiden pohjahinta oli 3 000 euroa.