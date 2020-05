Tampereella Tauskonkadulla Hervannassa palaa iso kasa metallipitoista rakennusjätettä. Tulipalosta tehtiin hälytys hieman puoli viiden jälkeen maanantaiaamuna.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Heikki Havukainen arvioi ennen aamukymmentä maanantaina, että kasan sammuttaminen vie vielä useita päiviä.

”Kyllä kasa pahasti palaa ja siitä nousevat isot savut. Palava jätekasa on suuri ja sitä on vaikea purkaa.”

Asukkaita evakuoidaan pois savun alta Tampereen Hervannan Lintuhytin asuinalueella. Aamulehden mukaan evakuointi koskee noin 350:ä ihmistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Jyrki Paunila kertoo, että evakuointi kestää säätilasta riippuen iltaan asti tai pidempään.

”Jos sade jatkuu, se kestää pidempään.”

Palosta syntyy runsaasti savua, ja se leviää ympäristön asuinalueelle. Pelastuslaitos neuvoo pitämään Hervantajärven asuinalueella kodeissa ilmanvaihdon pois päältä ja ikkunat kiinni.

Havukainen kuvasi palavan, sekalaista jätettä sisältävän kasan olevan noin 100 metriä pitkä, noin 25 metriä leveä ja noin 15 metriä korkea.

Paloa on sammuttamassa 12 Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksikköä ja parikymmentä pelastajaa. Havukainen toteaa, että palo sitoo pelastuslaitoksen työvoimaa päivien ajan.

Tulipalosta ei ole aiheutunut vaaraa ihmisille, eikä se ole vaarassa levitä ympäristöönsä.

Aamulehden lukijan mukaan kyseisen yrityksen jätekasaa on käyty sammuttamassa huhtikuussa kahdesti aiemminkin, koska kasassa on kytenyt palo. Palomestari Havukaisen mukaan pelastuslaitosta on tarvittu paikalla aiemminkin.

”On täällä käyty ennenkin. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, mutta toki palot ovat olleet pienimuotoisia.”

Havukainen arvioi, että kasa on joko syttynyt itsekseen, niin sanotusti komposti-ilmiönä, kun lämpötila on päässyt nousemaan tiiviissä kasassa liikaa, tai sitten jätteen joukossa on ollut esimerkiksi akku, joka on sytyttänyt kasan.

Suuri jätekasa on asvaltoidulla pihalla teollisuushallien välissä.