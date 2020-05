Toukokuinen maanantaipäivä alkoi suuressa osassa maata lumisissa tunnelmissa. Jos omalla kotiseudulla lunta ei ole vielä näkynyt, siitä todennäköisesti pääsee vielä nauttimaan iltapäivän ja illan aikana.

Syy on pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen yli Kainuuseen ulottuva saderintama, joka liikkuu maanantain aikana lännestä itään. Rintama halkaisee maan kahteen osaan: sen länsipuolella on kylmä reunama, jolla sateet tulevat maahan lumena, kun taas itäpuolella ilma on poikkeuksellisen lämmintä ja sateet tulevat maahan vetenä.

”Säärintaman itäpuolella Pohjois- ja Etelä-Karjalassa on tällä hetkellä hyvin lämmintä ilmaa. Äsken idässä meni rikki kevään lämpöennätys, kun Punkaharjulla ja Lappeenrannassa mitattiin 18,2 astetta”, kertoi Forean meteorologi Kristian Roine maanantaina yhdeltä iltapäivällä.

Säärintaman kylmällä reunalla lämpötila on lähellä nollaa. Maanantaina iltapäivällä Päijät-Hämeessä lämpötila oli muutama havainto jopa vähän pakkasen puolella. Suurin lämpötilaero rintaman eri puolilla on siis yli 18 astetta.

Kylmä reunama saavuttanee myös Itä-Suomen iltaan mennessä. Sitä ennen lämpötila idässä voi vielä kohota, Roine arvioi.

Vaikka lumisade lämpimän toukokuisen viikonlopun jälkeen voi tuntua oudolta, ei tilanne ole täysin poikkeuksellinen.

Roine kuvailee matalapainetta tyypilliseksi talvikauden matalapaineeksi. Sadealueesta tulee lunta vielä toukokuussakin aina silloin tällöin.

”Poikkeuksellista on, että aurinko ehti lämmittää Itä-Suomen ennen kuin tämä rintama saapui. Kaikki mahdolliset säät toteutuivat saman päivän aikana eri puolilla maata.”

Ajokeli on Roineen mukaan märkä. Tien pinnoille lunta tai loskaa voi kertyä maan keskiosissa.

Lähipäivinä lunta ei maan eteläpuolelle enää ole odotettavissa.

Tiistai näyttää aurinkoiselta, mutta lähipäivinä yksittäisiä sadekuuroja voi tulla koko maassa. Etelässä päivälämpötilat kohoavat tällä viikolla viiden ja kymmenen asteen välille.

