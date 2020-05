Oikeusasiamiehen mukaan poliisi antoi useita perusteettomia sakkovaatimuksia Uudenmaan eristysalueen valvonnan yhteydessä.

Sakkovaatimuksia annettiin yrityksistä ylittää maakuntaraja eristyksen aikana. Oikeusasiamies kuitenkin huomauttaa, ettei valmiuslain nojalla annetun liikkumisrajoituksen rikkomisen yritystä ole säädetty rangaistavaksi.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen selvitti poliisin sakotuskäytäntöä omasta aloitteestaan.

Poliisin valvontaoperaatiossa oli tehty linjaus, että jos kertaalleen käännytetty henkilö pyrkii uudelleen maakuntarajan yli ilman hyväksyttävää syytä, hänelle voitiin antaa sakkovaatimus valmiuslakirikkomuksesta.

Valmiuslakirikkomuksen yritystä ei ole kuitenkaan säädetty rangaistavaksi.

Oikeusasiamiehen mukaan toistuvakaan yritys ylittää maakuntaraja vastoin valtioneuvoston asetusta ei siten ole ollut rangaistavaa.

Rankaiseminen oli oikeusasiamiehen mukaan mahdollista vain silloin, kun henkilö oli todella ylittänyt Uudenmaan rajan.

Poliisin antamat sakkovaatimukset eivät ole asian lopullisia ratkaisuja, vaan ne tekee syyttäjä.

Oikeusasiamiehen mukaan on perusteltua, että syyttäjät käyvät nyt huolellisesti läpi kaikki tapaukset ja varmistavat ratkaisujen lainmukaisuuden.

Jääskeläinen on myös pyytänyt valtakunnansyyttäjää ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa elokuun loppuun mennessä.

Oikeusasiamiehen mukaan myös kokoontumisrajoitusten valvontaan liittyy oikeudellisia ongelmia.

Aluehallintovirastot ovat kieltäneet tartuntatautilain perusteella määräajaksi yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä.

Poliisi on alkanut valvoa rajoituksen noudattamista. Poliisihallitus on antanut asiasta ohjaavan kirjeen laitoksille.

Oikeusasiamies selvittää muun muassa sitä, onko poliisi tulkinnut kokoontumisrajoituksia perusteettoman laajasti, mihin sen toimivaltuudet asiassa perustuvat ja olisiko asiassa tarvetta lakimuutoksille.

”Ensinnäkin herää kysymys siitä, mihin Poliisihallitus katsoo perustuvan sen, että on poliisin tehtävä valvoa aluehallintovirastojen em. päätöksien noudattamista. Ainakaan tartuntatautilaissa ei ole erikseen säädetty poliisia valvontaviranomaiseksi”, oikeusasiamiehen muistiossa todetaan.

Muistiossa myös todetaan, että poliisi ei saa mitään erityisiä toimivaltuuksia sen perusteella, että hallitus suosittelee välttämään oleskelua yleisellä paikalla.

”Yleisradion uutisen mukaan poliisi on puuttunut useisiin kokoontumisiin. On toki epäselvää, kuinka täsmällistä uutisointi on ollut, mutta joka tapauksessa se herättää kysymyksiä siitä, mihin tosiseikkoihin ja säännöksiin poliisin toiminta on perustunut”, muistiossa todetaan.

”Mihin esimerkiksi puuttuminen autokokoontumisiin (joihin ei liity ’rähinöintiä’), Salon torilla olleiden ’joidenkin nuorten’ kokoontumiseen tai Lapissa liian monen ihmisen kotibileisiin (ilmeisesti kotirauhan piirissä) on perustunut?”

Oikeusasiamies on pyytänyt, että sisäministeriö hankkii Poliisihallitukselta selvityksen ja antaa oman lausunnon asiassa.