Jos vastaan tulisi nyt kiireetön terveysvaiva, nurmeslainen Laura Kuittinen, 29, jättäisi menemättä terveyskeskukseen. Tällä hetkellä, keskellä koronakriisiä, hän ei haluaisi kuormittaa perusterveydenhuoltoa – vajaan 10 000 asukkaan Nurmeksessa palveluiden saaminen oli hänen mukaansa tiukoilla jo ennen koronaepidemiaa.

Kuittinen huomasi haavoittuvuutta sote-palveluissa jo kauan ennen korona-aikaa. Hän löysi sukulaisensa kotoa huonossa kunnossa ja soitti ambulanssin. Lopulta Kuittinen odotti sairaan ikäihmisen kanssa apua kolmen tunnin ajan.

”Ambulanssille oli tullut kiireellisempi tapaus ennen meitä. Oli inhottavaa odottaa apua, koska emme tienneet, mikä sukulaistani vaivasi. Tuon kokemuksen jälkeen olen puolustanut terveyskeskuksen yövastaanoton säilyttämistä. Että on paikka, jossa voi yölläkin saada apua nopeasti”, hän sanoo.

Nopea palvelu ei harvaan asutuilla alueilla ole itsestäänselvyys. Etäisyydet ovat pitkiä ja resursseja rajatusti. Lisäksi aikuisten piti Kuittisen mukaan vaatia terveyskeskuksessa hoitoa.

Nurmeslainen Laura Kuittinen ulkoilemassa yhdessä 8-vuotiaan poikansa Leevi Huttusen kanssa. Kuva: Hanna Laukkanen

Esimerkiksi Nurmekseen sijoitettujen kahden ambulanssin kotikunta-alue on halkaisijaltaan 150 kilometriä. Neljän työtehtävän aikana matkamittariin voi tulla noin tuhat kilometriä ajoa, sanoo nurmeslainen ensihoitaja Kimmo Antila.

”Yksittäisen ensihoitajan ja työparin kokemus kantaa tehtävää. Potilaan tilaa ei voida jäädä stabiloimaan tapahtumapaikalla, vaan paljon tehdään tien päällä. Otetaan toinen yksikkö vastaan ja tavataan tien reunassa levikkeellä”, niin ikään ensihoitajana työskentelevä Matias Laitinen kertoo.

Pohjois-Karjalassa ensihoitajan vastuu potilaasta ilta- ja yöaikaan on iso. Nurmeksen yövastaanotolla lääkäri tarkastaa potilaan. Lieksassa ja Juuassa on siirrytty malliin, jossa lääkäri ei päivystä terveysasemalla yöllä, jolloin vain ensihoitaja näkee potilaan.

Puhelimessa ohjeita antava ensihoitolääkäri tai päivystyksen akuuttilääkäri tekee oman päätöksensä siihen vedoten, mitä kuulee ensihoitajilta.

”Meillä on vastuu tehdä oikeat tutkimukset ja sanoa oikeat asiat lääkärille”, Antila sanoo.

Kuntayhtymä Siun sote on esimerkki siitä, miten tiukassa tilanteessa terveydenhuolto oli jo ennen koronavirusepidemiaa.

Koronakriisi aiheuttaa Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle 30 miljoonan euron kustannukset, kertoo Matti Kämäräinen, Siun soten hallituksen puheenjohtaja. Kämäräisen mukaan se on raaka arvio pohjautuen koko Suomelle aiheutuvien sote-kustannusten ennusteeseen.

”Hallituksen lupaaman tuen on katettava koronasta johtuvat lisäkustannukset, ja sairaanhoitopiireille pitää antaa suoraa tukea. Näin päästään kesän jälkeen normaaliin hoitotyöhön ja purkamaan koronan jälkeiset massiiviset jonot”, Kämäräinen sanoo.

Hänen mukaansa nyt tärkeintä on, että terveydenhuolto toimii ja ihmiset saavat apua. Koko henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava ja lomat on pystyttävä pitämään, puheenjohtaja sanoo. Osa ihmisten sairauksista luultavasti pahenee koronan aikana, kun ikäihmiset eivät koronaviruksen pelossa käy lääkärissä sairauksien hoitamiseksi, hän arvioi.

Siun sotelle tarvitaan epidemian ajaksi kymmeniä hoitajia lisää, sanoo Ilkka Pirskanen, kuntayhtymän toimitusjohtaja. Pirskasen mukaan rekrytointi tapahtuu kouluttamalla kuntayhtymän henkilökuntaa uusiin tehtäviin. Työntekijöiden määrän tarve voi lisääntyä, jos työntekijöitä sairastuu ja joutuu pois töistä.

Pirskasen mukaan kaikilla Siun soteen kuuluvilla kunnilla taloudellinen liikkumavara oli niukka jo ennen koronakriisiä. Jokainen kunta on kuitenkin pystynyt tähän asti sote-kulunsa maksamaan.

Rauhallinen hetki Nurmeksen terveyskeskuksen ensiavussa. Töissä olivat sairaanhoitajat Tuula Mustonen ja Eija Lauronen. Kuva: Hanna Laukkanen

Ennen koronaa Siun sote on tuottanut palvelunsa seitsemän prosenttia edullisemmin kuin muut julkiset toimijat Suomessa keskimäärin. Kuntien sote-kulut ovat kasvaneet noin prosentin vuodessa, mikä on tilastollisesti maltillista.

Maakunnan väestön tila kuitenkin nostaa sote-palvelujen tarvetta ja kuluja enemmän kuin kunnat pystyvät maksamaan, Matti Kämäräinen sanoo.

Siun sote teki merkittäviä muutoksia jo joulu–helmikuussa, koska taloustilanne ei ollut tasapainossa. Siksi yt-neuvottelujen käynnistäminen oli välttämätöntä, Pirskanen toteaa. Kaikki omistajakunnat eivät kannattaneet muutosten tekemistä sote-palveluihin.

”On irrationaalinen yhtälö asettaa budjettiraami, joka pakottaa leikkaamaan budjetista 20 miljoonaa, ja sen jälkeen todeta, että ei saa muuttaa mitään”, Pirskanen sanoo.

Nurmeksen talousjohtaja Jussi Sallinen ehdottaa parempaa viestintää kuntien välille, jotta kuntayhtymän kokonaisbudjetti olisi riittävä koronasta selviytymisen jälkeen.

”Budjettiraami on ollut liian matala Siun sotelle. Kunnilla ja terveydenhuollolla ei ole ollut yhteistä tarkkaa tilannekuvaa palveluntarpeista, mikä aiheuttaa vääriä arvioita kuluista”, hän kuvailee.

Kuntayhtymä arvioi palveluntarvetta, mutta ei ole tehnyt sitä kuntien kanssa. Tilannetta ratkoisi yhdessä tehty tarkka tilannekuva terveydenhuollosta kolmesta viiteen vuoden aikavälille ja yleiskuva seuraavan kymmenen vuoden ajalle, Sallinen toivoo. Niiden avulla kuntien olisi helpompi varautua taloudellisesti.

Nurmeksen terveyskeskuksen ensiapu. Kuva: Hanna Laukkanen

Tällä hetkellä hoitajat ja lääkärit työskentelevät kriisin keskellä. Jo ennen poikkeusaikaa Siun soten hoitajat tekivät todella paljon töitä, kertoo sairaanhoitaja Nelli Nevalainen.

Erikoislääkärien vastaanottopäivät on lopetettu Juuassa vuoden alusta alkaen, hän sanoo. Muun muassa välinehuolto ja tarvikejakelut on keskitetty Joensuuhun, jolloin sairaanhoitajat ja lähihoitajat tekevät enemmän työtä niihin liittyen. Hoitokodeissa ei enää ole tarpeeksi aikaa asiakkaiden kiireettömään kohtaamiseen ja arjen parantamiseen. Vain välttämättömään hoitoon on kunnolla aikaa, Nevalainen kertoo.

Neuvola ja ikäihmisten terveyspalvelut on rajattu erilleen, jolloin niiden osa-alueiden työntekijät eivät saa apua toisiltaan. Täten työmäärä on lisääntynyt. Juuan kunnassa röntgenkuvaus lopetetaan vuoden 2020 aikana. Sen jälkeen lähin kuvauspaikka on Nurmeksessa 45 kilometrin päässä. Moni joutuu tilaamaan kyydin kuvaukseen Kelan piikkiin, joka maksetaan verovaroista, Nevalainen mainitsee.

”Jos sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvevakioitua rahoitusta ei saada muutaman vuoden sisällä, Siun soten yt-neuvottelut tulevat olemaan arkipäivää. Kuntien talous tulee rapautumaan viidessä vuodessa ilman lisärahoitusta”, sanoo Matti Kämäräinen.

Hallitusohjelmaan kirjattu tarvevakioitu rahoitus on Suomen eri kuntayhtymille vuosittainen määräraha, jolla tuotetaan sote-palveluita. Valtion budjetista maksettavasta rahoituksessa otetaan huomioon jokaisen eri alueen väestön sairastavuus, väestön ikärakenne, arvioitu hoidon tarve ja muut sote-palveluita rasittavat tekijät.

”Toivomme saavamme kymmeniä miljoonia lisää rahoitusta. Meillä on todellinen tarve ja myös hallitusohjelman mukaisesti oikeus saada sitä”, Kämäräinen sanoo.