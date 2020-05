Tänä keväänä valmistuu noin 25 100 ylioppilasta. Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa lukioille kokeiden tuloksista tänään.

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan noin 43 000 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä yli 134 000.

Kevään 2020 ylioppilaista 11 henkilöä sai vähintään 8 laudaturia. Kaksi ylioppilasta ylsi 10 laudaturin tulokseen.

Kevään ylioppilaiden paras arvosanapistemäärä on 76. Ylioppilastutkintolautakunta laskee kokelaille pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella siten, että laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3, approbaturista 2 ja improbaturista 0.

Kevään ylioppilaskokeet järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa koronaviruksen vuoksi. Reaaliaineiden koepäiviä aikaistettiin viikolla, jotta mahdollisimman moni kokelas saisi tutkintonsa suoritettua.

Kokelailta asiasta saatu palate oli värikästä, kertoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.

”Siellä on ollut paljon huolta poikkeuksellisesta aikataulusta. Kun siirto tapahtui, palautetta tuli paljon, ja moni kokelas oli järkyttynyt ja vihainen.”

Arvosanojen pisterajat asettuvat kuitenkin sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuville kokelaille. Hyviä arvosanoja oli siis jaossa yhtä paljon kuin ennenkin, eikä poikkeusjärjestelyiden havaittu näkyneen kevään ylioppilaskokeiden pisterajoissa normaalia vaihtelua enempää.

”Pisterajoissa on joka tutkintokerralla vaihtelua, koska niihin vaikuttaa se, kuinka vaikeaksi koe on koettu. Sensorit ovat todenneet, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kevään kokelaiden osaaminen on ollut erinomaista.”

Kevään ylioppilaskokeisiin osallistui jonkin verran vähemmän kokelaita kuin kokeisiin oli ilmoittautunut. Ylioppilastutkintolautakunnasta arvioidaan, että kokelaiden poisjäämiseen on voinut vaikuttaa aikataulun tiivistämisen lisäksi myös koronavirustilanne.

Tänä keväänä reaaliaineiden kokeissa 86–91 prosenttia ilmoittautuneista kokelaista saapui kokeseen ja palautti koesuorituksen, kun keväällä 2019 suorituksen palautti 93–98 prosenttia ilmoittautuneista.