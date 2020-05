Terveysalan yritykset ovat alkaneet tarjota asiakkailleen verestä mitattavia koronaviruksen vasta-ainetestejä, joiden tarkoitus on kertoa, onko ihminen sairastanut koronavirusinfektion. Testeillä on kova kysyntä, sillä työpaikoilla toivottaisiin varmistusta mahdollisesta suojasta, kun poikkeusajan rajoituksia aletaan purkaa.

Testejä tarjoavat ainakin terveyspalveluyritykset Mehiläinen ja Terveystalo ja lääkärikeskus Aava sekä laboratoriopalveluita tarjoavat Fimlab ja Synlab.

Testeihin liittyy kuitenkin riskejä, sillä yksittäinen vasta-ainetesti ei kerro luotettavasti, onko ihminen sairastanut koronaviruksen. Erityisesti niin sanotut pikatestit antavat nykytiedon valossa useammin väärän positiivisen tuloksen kuin oikean. Vasta-ainetestien perusteella ei myöskään voida päätellä, onko henkilö suojassa uudelta tartunnalta.

Koronaviruksen vasta-aineita voidaan todeta 2–3 viikon kuluttua tartunnasta, joten vasta-ainetesti ei sovellu myöskään tuoreen tartunnan toteamiseen.

Markkinoilla on kymmeniä koronaviruksen vasta-ainetestejä. Niiden kaupalliseen tarjontaan on liittynyt myös ylilyöntejä, ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on jo kieltänyt ainakin yhden kotiin tilattavan pikatestin markkinoinnin.

Nykyiset saatavilla olevat vasta-ainetestit onkin tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Laboratoriopalveluita tarjoavasta Fimlabista korostetaankin, että testit vaativat niihin perehtyneen lääkärin tulkintaa. Erityisesti arvioitaessa vasta-aineiden antamaa suojaa koronavirusta kohtaan on oltava varovainen.

”Olemme ottaneet käyttöön testaukset, mutta testeihin tulee suhtautua varauksella. Testit eivät ole immuniteetti- tai terveyspasseja”, sanoo Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen.

”Koronaviruksesta ei vielä tiedetä riittävästi, eikä kenelläkään ole vielä syvällistä tietoa vasta-aineiden tasojen tulkinnasta tai merkityksestä eri tilanteissa. Se, että henkilöllä on vasta-aineita, ei valitettavasti oikeuta siihen tulkintaan, että henkilö olisi suojassa infektiolta ja tartuttamaton”, Miettinen kertoo.

Testien käyttöönotolla haetaan aluksi ennen kaikkea kokemusta, jotta testaukset voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön esimerkiksi työterveyshuollossa.

”Nyt näennäisen hyväkin testi voi johtaa väärintulkintaan. Etenkin vääriä positiivisia tuloksia tulee helposti”, Miettinen sanoo.

Lääkärikeskus Aava aloitti vasta-ainetestit tällä viikolla yhteistyössä Synlabin kanssa. Toimitusjohtaja Raija Tapion mukaan kysyntä on ollut kova jo etukäteen.

”Kysyntä on ollut valtava. Iso määrä ihmisiä on ollut odottamassa aloitushetkeä, ja nyt olemme viimein päässeet purkamaan jonoja”, Tapio kertoo.

Testeihin on tullut sekä yksityisiä ihmisiä, joita tulos on kiinnostanut uteliaisuudesta, että yrityksiä. Muun muassa terveydenhuollon toimijat haluavat Tapion mukaan testauttaa henkilökuntaansa.

Testit mittaavat kehon tuottamia vasta-aineita koronavirusta vastaan. Niillä pyritään selvittämään, kuka on sairastanut virustaudin. Tartuttavuutta testi ei mittaa.

”Kun isot yritykset lähtevät laittamaan rattaita pyörimään, se kuinka suuri osa henkilökunnasta on sairastanut taudin, on tärkeä tieto”, Tapio sanoo.

Tapion mukaan vasta-ainetesti on tässä käytössä luotettava: ”Se ei ole mikään pikatesti.”

Testiin tarvitaan lääkärin lähete. ”On tärkeää, että lääkäri tulkitsee tuloksen vasta-ainetasosta ja kertoo sen asiakkaalle”, Tapio korostaa.

Tapio muistuttaa, että koronavirustartunnan sairastaneita on todennäköisesti paljon vähemmän kuin niitä, jotka luulevat sairastaneensa taudin: ”Nyt ei kannata rynnätä testeihin varsinkaan, kun rajoitukset on edelleen voimassa riippumatta siitä, minkä tuloksen saa.”

Testejä tarjoavat lääkärin lähetteellä myös Mehiläinen ja Terveystalo.

Terveystalon mukaan testejä voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun vaikkapa työpaikalla epäillään altistumista. Tuolloin rajattu joukko ihmisiä voidaan testata, ja heille voi ohjelmoida vasta-ainetestin 14 päivän päähän.

”Testiä voidaan hyvin käyttää tilanteissa, joissa henkilöllä on ollut oireita tai hänen lähipiirissään on ollut tartuntoja”, toteaa Terveystalon laboratoriodiagnostiikasta ja uusista ratkaisuista vastaava johtaja Eeva Nyberg-Oksanen tiedotteessa.

Mehiläisessä vasta-ainetestit ovat koekäytössä. Lääkärikeskus kertoo varmistavansa positiiviset vasta-ainetestitulokset aina myös täydentävällä menetelmällä mutta korostaa, että testit on tarkoitettu lääkärin käyttöön muun diagnostiikan tueksi.

Verinäytteestä tehtävällä vasta-ainetestillä voidaan osoittaa, onko henkilöllä vasta-aineita koronavirusta vastaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sekä väärät negatiiviset että väärät positiiviset tulokset ovat kuitenkin mahdollisia.

Testi näyttää positiivisen tuloksen vasta, kun infektio on jatkunut pidempään tai kun henkilö on siitä jo parantunut. Vasta-aineiden muodostuminen tartunnan jälkeen vie useimmiten vähintään 2–3 viikkoa.