Koronavirusepidemia ei ole tarkoittanut kaikille lääkäreille kiirettä. Lähes puolet Suomen lääkäriliiton huhtikuiseen kyselyyn vastanneista kertoo, että heidän työmääränsä on vähentynyt tilanteen vuoksi.

Tilanne näkyy etenkin yksityisen sektorin ammatinharjoittajien kukkarossa. Samaan aikaan esimerkiksi infektiolääkärien ja johtotehtävissä olevien lääkärien työtaakka on lisääntynyt, kertoo liiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Kyselyyn vastasi huhtikuun 8. ja 15. päivän välillä yhteensä 8 562 lääkäriä. Rajaniemen mukaan tilanne on tämän jälkeen parantunut, mutta ei vielä lähelläkään normaalia.

”Selvästi on vielä vajaakäyttöä ja tarvetta rohkaista ihmisiä hoitoon”, Rajaniemi sanoo.

Kyselyssä 46 prosenttia vastaajista kertoi työmääränsä vähentyneen koronavirustilanteen myötä.

Viidennes kertoi töiden lisääntyneen. Koronaviruksen aiheuttama työmäärän lisääntyminen näyttää siis keskittyneen pienehkölle ja etenkin julkisella puolella työskentelevälle joukolle.

Useimmin työmäärä oli vähentynyt yksityisillä lääkäriasemilla ja yksityissairaaloissa (80 % vastaajista). Julkisissa terveyskeskuksissa työskentelevistä näin kertoi 49 prosenttia ja yliopistollisissa keskussairaaloissa työskentelevistä 36 prosenttia.

Alueellisia eroja liitto ei ole analysoinut.

Etenkin yksityisellä puolella asiakkaat ovat itse vähentäneet lääkäriaikojen varaamista tai peruneet aikojaan. Huhtikuun alkupuolella myös monet sairaanhoitopiirit olivat supistaneet kiireetöntä toimintaa, jotta ne voisivat varautua mahdolliseen koronapotilaiden tulvaan ja tehohoidon tarpeeseen.

Lue lisää: Koronavirus vähensi neuvolakäyntejä: hallitus on huolissaan rokotuskattavuudesta – myös lääkärikäyntejä jätetään väliin

Rajaniemi arvioi, että tilanne on nyttemmin helpottanut.

”Sekä jäseniltä että julkisuudesta on tullut viestiä, että yksityiselle sektorille varataan paremmin vastaanottoaikoja. Myös julkisella puolella ei-kiireellistä hoitoa on käynnistetty aktiivisesti eri puolilla Suomea”, hän sanoo.

Tilanne on tuonut terveydenhuolto­yhtiöille, kunnille ja sairaanhoitopiireille myös taloushaasteita.

Yt-neuvotteluita on meneillään eri puolilla Suomea. Yrityksistä ainakin Mehiläinen lomautti huhtikuussa työntekijöitä Meri-Lapissa, ja Pihlajalinna ja Terveystalo ilmoittivat lomautusten mahdollisuudesta.

Rajaniemellä ei ole tiedossa, että julkiset tai suuret toimijat olisivat lomauttaneet lääkäreitä.

Yrityksissä joitakin lääkäreitä on osa-aikaistettu tai heille on esitetty lomajärjestelyjä. Julkisella puolella lomautuksia on paikoin väläytetty, mutta Rajaniemi ei usko, että niihin päädytään kevyin perustein.

”Sairaanhoitopiireissä ja kunnissa mietitään nyt enemmän lääkäreiden siirtämistä eri työpisteisiin. Varsinaisista lomautuksista ei vielä ole päätöksiä tiedossa”, Rajaniemi sanoo.

Yksityisillä terveysasemilla on myös paljon ammatin­harjoittaja­lääkäreitä, jotka eivät ole työsuhteessa yritykseen, vaan yrittäjän asemassa.

Heidän lompakossaan asiakkaiden väheneminen näkyy suoraan. Jotkut yksittäiset lääkärit ovat Rajaniemen tietojen mukaan sulkeneet vastaanottonsa kokonaan.

Jotkut lääkärit ovat sulkeneet vastaanottonsa kokonaan.

Hammaslääkäriliiton huhtikuun lopussa tekemän kyselyn perusteella julkisella puolella oli siihen asti lomautettu muutamia kymmeniä hammaslääkäreitä. Yksityisellä puolella moni oli samankaltaisessa tilanteessa kuin ammatinharjoittaja­lääkärit.

Terveydenhuoltoalan Tehy-liitosta kerrotaan, että yksityisellä sektorilla työskentelevien lomautukset ovat koskeneet enimmäkseen hammashoitajia ja suuhygienistejä. Muiden lomautukset ovat olleet pääasiassa osa-aikaisia. Julkisella puolella koronan aiheuttamia lomautuksia ei ole vielä tiedossa.

Voisiko osa alityöllistetyistä lääkäreistä siirtyä sellaisiin tehtäviin, joissa tarvitaan nyt apuvoimia?

Rajaniemen mukaan se olisi ainakin laajassa mittakaavassa vaikeaa, sillä niissä tarvitaan yleensä erityisosaamista. Työn lisääntymisestä ovat kertoneet etenkin infektiolääkärit, johtotehtävissä työskentelevät, koronapäivystysten työntekijät sekä ne asiantuntijalääkärit, joiden työhön kuuluu esimerkiksi ohjeistusten laatimista.

”Jos on työskennellyt kokopäivätoimisesti yksityisellä sektorilla, ei ole muutenkaan aivan yksinkertaista siirtyä nopeasti julkiselle puolelle, vaikka erityisosaamista olisi”, Rajaniemi sanoo.

Julkisen sektorin sisällä joitakin lääkäreitä on ainakin Helsingissä siirretty neuvoloista, suun terveydenhuollosta sekä koulu- ja opiskelija­terveydenhuollosta koronaepidemian vastaiseen työhön. Tällöin rutiinitarkastuksia ja muuta kiireetöntä hoitoa on osin peruttu.

Rajaniemen mukaan voimien keskittäminen koronatyöhön on tarpeellista ja hallituksen linjan mukaista, mutta samalla hieman huolestuttavaa.

”Ehkäisevä terveydenhuolto on välttämätöntä tässäkin tilanteessa.”

Lääkäriliiton suurin huoli koskeekin sitä, että koronatilanteen vuoksi muita sairauksia voi jäädä hoitamatta. Jos moni lykkää hoitoon hakeutumista tai jättää vastaanottoaikansa käyttämättä, terveydenhuoltoa uhkaa poikkeusolojen jälkeen ylikuormitus.

”Lääkäreillä on kova huoli siitä, millainen kaaos loppukesällä tai syksyllä on ehkä tulossa.”