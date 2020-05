Kankainen maski ei suojaa käyttäjäänsä koronavirukselta, tiedottaa Teknologian tutkimuskeskus VTT toukokuun alussa aloittamiensa kokeiden tuloksista. Maskin avulla voi kuitenkin suojella lähellä olevia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT käynnisti toukokuun alussa kokeet, joissa etsittiin tutkittua tietoa kangasmaskien käyttökelpoisuudesta koronaviruksen torjunnassa.

Torstaiaamun tiedotustilaisuudessa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin arvioi, että kankaiset kasvomaskit eivät toimi suojaimina.

Niiden käyttö kuitenkin lyhentää pisaroiden lentomatkaa yskäisyn jälkeen, jolloin pisarat eivät saavuta helposti muita läsnäolijoita.

VTT:n tutkima polyesterista valmistettu muotoiltu kangasmaski. Kuva: VTT

VTT on tehnyt omaehtoisia testauksia, joiden tavoitteena on saada ymmärrystä siitä, millaisia maskien suoritusarvot ovat.

Maskit tehtiin puuvilla- ja polyesterikankaista.

”Maskeja valmistettiin 16 kappaletta, Marttaliiton ohjeiden mukaisesti”, Harlin sanoo.

Tutkimus osoitti, että kangasmaskien käyttäjä saa altistavissa oloissa monikymmenkertaisen annoksen viruksia ammattikäyttöön tarkoitetun hengityssuojaimen käyttäjään verrattuna.

Harlin arvioi, että FFP1-pölysuojain suojaa paremmin kuin kangasmaski.

”Hiukkaserotusaste on kangasmaskissa vain noin 20 prosenttia”, Harlin sanoo

”Heikosta suodatustehokkuudesta johtuen maskeja ei suositella hyödynnettävän myöskään ns. siviilikäytössä tai toiminnoissa, joissa sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kankaisten suojaimien käyttöä.”

Harlin muistuttaa että kasvomaski ei sovellu kaikille.

”Esimerkiksi lasten tai keuhkosairaudesta kärsivien voi olla vaikeaa käyttää maskia.”

Harlinin mukaan likaantunut maski voi olla käyttäjälle terveysriski.

”Likainen maski voi aiheuttaa ongelmia käyttäjälle. Maski voi likaantua ulkopuolelta ja sitä kautta lika voi siirtyä verenkiertoon. Likaisessa maskissa on myös hyvät kasvuolosuhteet mikrobeille.”

Suositeltu käyttöaika on tunti. ”Koko päivää ei kannata pitää samaa maskia päällä. Maskia tarvitaan vain silloin kuin sosiaalinen etäisyys käy lyhyeksi”, Harlin sanoo.

Maskia pitää muistaa myös pestä, Harlin sanoo. ”90 astetta ja valkopesuohjelma.”

VTT:n tutkima vekattu puuvillasta valmistettu kangasmaski. Kuva: VTT

VTT:n erikoistutkija Aku Karvinen analysoi pisaratartunnan ja aerosolitartunnan eroa.

”Kun ihminen yskäisee, aivastaa tai vain puhuu, tulee suusta ulos pieniä pisaroita, jotka voivat sisältää koronavirusta. Mikäli tällaisen pisaran saa suoraan limakalvolleen, voi sairastua tällöin puhutaan pisaratartunnasta”, Karvinen sanoo.

Aerosolitartunta taas voi tarttua ilman kautta, mutta Karvisen mukaan tiedeyhteisössä ei ole vielä varmuutta aerosolitartuntojen luonteesta ja laajuudesta.

”Pisara voi kuivua erittäin nopeasti hyvin pieniksi partikkeleiksi eli aerosoliksi ja myös tällaisen saaminen limakalvolle voi mahdollisesti aiheuttaa sairastumisen. Tällöin puhutaan aerosolitartunnasta”, Karvinen sanoo.

VTT:n työelämäprofessori Sauli Eloranta arvioi, että suojainten kotimainen, teollinen valmistus alkaa toukokuussa.

”Muutama yritys on nyt mukana maskituotannossa: laitteet ja materiaalit on tilattu ja tuotantolinjoja on nyt Suomessa. Tuotanto alkaa nyt toukokuussa.”

Suojainten teollisen valmistuksen riskeinä Eloranta näkee suojainmateriaalien saatavuuden.

”Maskien tuotantolaitteet pitää ostaa ulkomailta. Yleisimmin käytetylle meltblown-suodatinkankaalle ei ole kotimaista tuotantoa”, Eloranta sanoo.

Riskejä ovat myös lopputuotteen toimivuuden hyväksynnät ja kaupalliset riskit eli mitä jos maskien kysyntä yhtäkkiä lakkaa.

”Maskien hyväksyntäprosessi saattaa kestää jopa kuukauden”, Eloranta sanoo.