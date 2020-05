Katiska-huumevyyhdin oikeuskäsittely jatkui torstaina syytettyjen kuulemisilla. Pääsyytetty Niko Ranta-ahon sisko ja toisen pääsyytetyn Janne Tranbergin entinen vaimo kiistivät oikeussalissa tienneensä mitään huumeliigan toiminnasta.

Syyttäjät vaativat Ranta-ahon siskolle rangaistusta törkeästä rahanpesusta ja Tranbergin ex-puolisolle avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

He kiistävät syytteet.

Ranta-ahon sisko kiisti torstaina oikeudessa, että hän olisi ottanut vastaan suuret määrät rikoksilla hankittuja rahoja ja luovuttanut ne eteenpäin.

Sisko kuvaili välejään veljeensä läheisiksi. Hänen mukaansa Niko Ranta-ahoon kohdistuneet rikosepäilyt tulivat perheelle täytenä yllätyksenä.

”Minulla ei ole missään vaiheessa ollut mitään syytä epäillä, että Niko olisi osallistunut mihinkään laittomaan toimintaan.”

Sisko kertoo alkaneensa uskoa veljensä rikoksiin vasta sen jälkeen, kun tämä tunnusti osallisuutensa oikeudenkäynnin aikana.

Sisko kiisti myös pyrkineensä oikeudenkäynnin aikana vaikuttamaan epäillyn huume- ja dopingliigan syytettyjen kertomuksiin välittämällä viestejä veljeltään.

Ranta-aho oli järjestellyt vankilasta toimintaohjeita yhteydenpitorajoituksista huolimatta. Poliisi löysi siskon hallusta kaksi käsin kirjoitettua arkkia, joissa Niko Ranta-aho ohjeisti siskoaan hoitamaan asioita.

”En ole näillä ohjeistuksilla pyrkinyt vaikuttamaan kehenkään”, Ranta-ahon sisko sanoi oikeudessa.

Poliisi epäilee, että Ranta-ahon toisena oikeusavustajana toiminut nainen olisi kuljettanut viestit Ranta-aholta. Poliisi on aloittanut asiasta esitutkinnan.

Ranta-ahon sisko sanoi joutuneensa tapauksen vuoksi ikävään välikäteen, koska ohjeet tulivat hänen ”rakkaalta veljeltään”.

”Olen viestinyt, etten halua toimia niin.”

Oikeussalissa kuultiin torstaina myös Tranbergin entistä vaimoa.

Syyttäjän mukaan nainen on pitänyt hallussaan rikoksilla hankittuja varoja ja antanut ne eteenpäin. Lisäksi hän on syytteen mukaan pitänyt muun muassa hallussaan ja luovuttanut eteenpäin postimerkkejä, joita on käytetty laittomien aineiden postilähetyksissä.

Nainen sanoi oikeudessa, ettei ole tiennyt mitään huumeliigan toiminnasta eikä ole tuntenut syytetyistä juuri ketään Tranbergin lisäksi.

Hän kertoi pitäneensä Tranbergin kanssa edelleen yhteyttä myös heidän eronsa jälkeen. Yhteydenpito on koskenut pääosin heidän yhteistä lastaan sekä Tranbergista kertovaa kirjaa, jossa myös entinen puoliso kertoi tapahtumista.

”En ole koskaan kysynyt häneltä rikoksista, enkä ole halunnut tietää niistä.”

Naiselta kysyttiin oikeudessa erityisesti tilanteesta, jossa hän meni Tranbergin pyynnöstä tyhjien paperipussien kanssa asuintalonsa alakertaan.

Syyttäjien mukaan nainen tapasi siellä erään miehen, jolla oli mukanaan suuri määrä huumerahaa muovipussissa. Mies jätti muovipussin Tranbergin entiselle puolisolle ja poistui paikalta.

Tranbergin ohjeiden mukaisesti nainen jätti väitetyn rahapussin rappukäytävään. Lisäksi hän jätti ulko-oven auki niin, että ulkopuolisen oli mahdollista päästä ilman avainta rappukäytävään hakemaan pussi.

Syytteen mukaan yksi vyyhdin syytetyistä kävi tämän jälkeen hakemassa rahat rappukäytävästä.

Nainen kiisti oikeudessa tienneensä, mitä rappukäytävään jätetty pussi sisälsi.

Häneltä kysyttiin, eikö tilanne epäilyttänyt häntä.

”Ei se epäilyttänyt. Kun tuntee Jannen [Tranberg], se ei ollut ihmeellinen asia.”

Katiska-vyyhti on Helsingin käräjäoikeuden historian suurin huumejuttu. Syyttäjän mukaan liigaa ovat johtaneet yrittäjä Niko Ranta-aho ja Cannonball-moottoripyöräjengin entinen jäsen Janne Tranberg.

Tranberg kiistää syytteet. Sen sijaan Ranta-aho tunnusti yllättäen kesken oikeudenkäynnin huumekaupan.