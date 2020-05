Presidentti Vladimir Putinin tavoite luoda Venäjälle valvottu ja muusta maailmasta riippumaton internet juontaa juurensa neuvostoliittolaiseen ajatteluun, päättelee kahden viikon päästä Maanpuolustuskorkeakoulussa väittelevä kapteeni Juha Kukkola, 41.

Kukkolan mukaan Venäjän kansallinen internet on vanhojen neuvostoaikaisten ideoiden ilmentymä uudessa kontekstissa.

”Taustalla venäläisessä kirjoittelussa näkyy yhä se ajatus, että valtionhallinto pyrkii luomaan tietojärjestelmän, jossa kaikki tieto kerätään Kremliin ja Kreml kertoo alueille, mitä ne tekevät. Sama ajatus on siirtynyt vain nykypäivään”, Kukkola sanoo.

Kapteeni Juha Kukkola väittelee kahden viikon kuluttua Maanpuolustuskorkeakoulussa. Kuva: SANTERI RAHIKKA

Kukkola opiskelee parhaillaan yleisesikuntaupseerikurssilla. Hän on koulutukseltaan sota- ja valtiotieteiden maisteri.

Kukkola on selvittänyt Venäjän internetiä käsittelevässä väitöstutkimuksessaan sitä, miksi Venäjä rakentaa kansallista internetiä ja miten kansallinen internet voisi siellä toimia.

Hän on jäljittänyt muun muassa sitä, miten Venäjällä on koettu internetin muuttuminen ja muuttumiseen liittyvä internetin militarisoituminen.

”Venäjän eliitti on etsinyt vanhoista ideoista ratkaisuja uusiin ongelmiin”, hän tiivistää.

Venäjä on valmistellut kykyä irrottaa oma sisäinen internetverkkonsa kansainvälisestä internetistä jos siihen tulee tarvetta. Alun perin tähän tavoitteeseen piti päästä jo tänä vuonna, mutta nyt näyttää siltä, että aikataulu venyy.

”He ovat joutuneet lykkäämään sitä. Viime vuonna luotiin sille lakipohja ja tällä hetkellä vasta kartoitetaan tilannetta. Heidän piti tänä vuonna suorittaa valtakunnallinen testien sarja, jota on nyt lykätty”, Kukkola kertoo.

Venäläiset internetin palveluntarjoajat eivät ole olleet ihastuneita siihen, että niiden pitäisi itse hankkia liikenteen katkaisuun tarvittavat laitteet ja järjestelmät.

”Siellä on käynnissä tällainen perinteinen venäläinen neuvotteluprosessi yksityissektorin ja Kremlin välillä, mikä voi periaatteessa venyä vuosiakin.”

Kukkola muistuttaa kuitenkin venäläisten yllätyksellisyydestä: sitten kun löytyy tahtotila, alkaa tapahtua.

”Se etenee sysäyksittäin.”

Kukkola kuvaa Venäjän sisäistä internetiä eli Runetia alun perin eräänlaiseksi vapaaksi venäläiseksi kulttuuriympäristöksi, jossa oli omat palvelunsa ja oma kielensä.

Runet kehittyi aluksi jopa anarkistisesti, kunnes viime vuosikymmenen alussa Venäjän hallinto alkoi kiristää otettaan siitä.

”Kun internetistä tuli sotilaallinen turvallisuuskysymys, niin valtiovalta alkoi rakentaa sen pohjalle kansallista segmenttiä. Se alkoi käytännössä ulottaa valtiosuvereniteettia internetiin eli luomaan valtion rajoja.”

Kukkola löytää useita syitä sille, miksi Venäjä haluaa kontrolloida niin tiukasti internetiä.

Yksi motiivi on turvallisuuskysymys, sillä internetiä on alettu pitää ulkoisena ja sotilaallisena uhkatekijänä.

”Internetille on haluttu asettaa rajat ja saada se valtion kontrolliin, koska sellainen kuuluu venäläiseen ajatteluun: jos on uhka, valtion kuuluu se hoitaa.”

Toisena syynä internetin valvontaan on sisäinen uhka ja värivallankumousten pelko.

”Eli Venäjän eliitin turvallisuuden takaaminen.”

Kolmas syy on venäläisille tärkeä suurvaltaidea ja suurvaltojen välinen kilpailu.

”Venäjällä nähdään, että kansallinen internetsegmentti on voiman lähde, joka valtion pitää ottaa haltuun. Se pitää järjestää valtion haluamalla tavalla, jotta se voi olla voiman lähde suurvaltojen välisissä kamppailuissa.”

Juha Kukkolan strategian alan väitöskirja ”Digital Soviet Union – The Russian national segment of the Internet as a closed national network shaped by strategic cultural ideas” tarkastetaan 27. toukokuuta Maanpuolustuskorkeakoulussa.