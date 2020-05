Toistaiseksi koronavirus on levinnyt Suomessa maltillisesti. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Koronaviruksen vasta-aineita on toistaiseksi todettu Suomessa vain harvalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väestötutkimuksessa vasta-ainepositiivisten osuus on pysynyt matalana. Viiden viikon aikana testattu kaikkiaan 2 081 ihmistä, joista 47:llä on todettu vasta-aineita viruksen aiemmasta kohtaamisesta.

THL:n torstai-iltana julkistaman viikkoraportin mukaan viikolla 20 testattuja näytteitä oli 105. Niistä yksi oli vasta-ainepositiivinen.

THL tutkii, kuinka suurella osuudella väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta. Koronaepidemiaan liittyvässä serologisessa väestötutkimuksessa selvitetään uuden koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Tiedon perusteella voidaan päätellä epidemian voimakkuus, mihin suuntaan se on menossa ja missä vaiheessa epidemiaa Suomessa ollaan.

Tarkallakin vasta-ainetestillä väärien positiivisten tulosten riski on THL:n mukaan kuitenkin merkittävä, kun todellinen tartuntojen määrä väestössä on matala.

Neutraloivat vasta-aineet ovat varmin merkki uuden koronaviruksen tartunnasta, ja toistaiseksi mikroneutralisaatiotestissä on havaittu vain yksittäisiä positiivisia tuloksia.

Kaikki positiiviset tulokset ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueelta, jossa koronavirus on jyllännyt voimakkaimmin Suomessa.

Koronavirustartunnan seurauksena vasta-aineita muodostuu muutaman viikon viiveellä tartunnasta.

Neutralisaatiotestillä todettujen vasta-ainepositiivisten suhteellinen määrä on THL:n mukaan noin kolminkertainen Tartuntatautirekisterin varmistettuihin tautitapauksiin (positiivinen hengitystienäyte) verrattuna.

Näytteenotto perustuu satunnaisotantaan. Vasta-aineiden esiintymistä tutkitaan kahdella eri testillä, jotka on kehitetty THL:ssä.

Herkällä testillä mitataan näytteestä koronaviruksen (SARS-CoV-2) tunnistavia vasta-aineita. Positiiviset tulokset varmennetaan mikroneutralisaatiotestillä, joka mittaa vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta ja kertoo hyvin luotettavasti siitä, että näytteessä on juuri uudelle koronavirukselle muodostuneita vasta-aineita.

Satunnaisotoksen näytteenotto käynnistyi huhtikuun alussa.

Ensimmäisen viikon eli viikon 16 aikana tutkimuksessa näytteitä otettiin ainoastaan Husin alueelta. Viikosta 17 alkaen tutkimuksessa on ollut mukana tutkittavia kaikkien yliopistosairaaloiden alueilta. Tähän mennessä analysoiduista näytteistä noin kaksi kolmasosaa on Husin alueelta.

Toistaiseksi näytteitä on otettu ainoastaan 18–69-vuotiailta. Tutkimukseen kutsutaan viikoittain tutkittavia, mutta osallistuminen jakautuu useammalle kalenteriviikolle. Tutkimukseen on osallistunut tähän mennessä noin 60 prosenttia kutsutuista.

Uusi koronavirus aiheuttaa valtaosin lieviä ja jopa oireettomia tartuntoja, mutta myös vakavia ja joskus jopa hengenvaarallisia hengitystietulehduksia. Iän lisääntyessä vakavan sairaalahoitoa vaativan taudin riski kasvaa. Eniten vakavia tautitapauksia on havaittu yli 70-vuotiailla. Monella vakavasti sairastuneella on ollut korkean iän lisäksi jokin perussairaus.

Sairastetun taudin ja myös oireettoman tartunnan seurauksena elimistössä muodostuu vasta-aineita, jotka voivat suojata uudelta tartunnalta. Uuden koronavirustartunnan saaneiden osuutta väestössä voidaan THL:n mukaan arvioida vasta-ainetestillä. Testi ei kuitenkaan sovellu tuoreen tartunnan tunnistamiseen, sillä vasta-ainetaso nousee vasta muutamia viikkoja koronavirustartunnan jälkeen.