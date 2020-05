Mikkeliläinen hammaslääkäri Markku Salmi katsoo potilaan leuan panoraamaröntgenkuvaa aina sillä silmällä. Erityisesti karotissuonen haarauman kohtaa.

Jokin aika sitten hän havaitsi juuri siinä kohdassa pienen, mutta merkityksellisen muutoksen. Salmi epäili sen olevan merkki aivoverisuonten alkavasta kalkkeumasta. Hän kehotti potilasta hakeutumaan lisätutkimuksiin.

Myöhemmin potilas kertoi Salmelle, että kardiologi oli varmistanut asian: kyseessä oli aivoverisuonten alkava kalkkeuma.

Havainnon siitä teki ensimmäisenä hammaslääkäri.

”Tämä on se idea”, Markku Salmi sanoo.

Siis idea siitä, että suusta voidaan löytää merkkejä kehon muista sairauksista. Salmen mukaan suuta voidaan pitää ihmisen terveydentilan peilinä.

Tiedetään, että suun sairaudet ja bakteerikasvusto vaikuttavat ihmisen muuhun terveyteen. Suusta alkava tulehdus voi levitä vaaralliseksi yleistulehdukseksi.

Sen sijaan vähemmän puhutaan siitä, että kehon yleissairaudet voivat manifestoida, eli aiheuttaa oireita, myös suussa.

Markku Salmi kiinnostui asiasta hammaslääkäriopintojensa aikana 1970-luvulla Turun ja Helsingin yliopistoissa. Tuolloin eräs luennoitsija totesi, että suusta voidaan löytää valtava määrä sairauksia, jotka eivät ole varsinaisia suun sairauksia.

Salmi ei kuitenkaan hakeutunut tutkimuksen pariin, vaan hammaslääkärin kliiniset työt veivät mennessään. Nyt hän on työskennellyt hammaslääkärinä 44 vuotta ja tutkinut tuhansien potilaiden suita.

Salmi kertoo tehneensä havaintoja, joiden perusteella hän on ohjannut potilaita lisätutkimuksiin. Ja havaintoja, jotka ovat saaneet hänet kiinnostumaan suun oireiden alkuperästä yhä enemmän.

Kuluneen vuoden aikana Salmi on kahlannut läpi kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja, joissa on tutkittu kehon yleissairauksien ilmenemistä suun oireina. Kun maaliskuussa koronavirus pakotti hammaslääkärin keskeyttämään potilastyön tartuntariskin vuoksi, Salmi uppoutui aiheeseen kokonaan.

Nyt toukokuussa selvitystyön tulos hämmentää hammaslääkäriä itseäänkin. Salmi on kartoituksissaan löytänyt tutkimuksista 291 kehon yleissairautta, jotka voivat aiheuttaa oireita myös suussa. Tutkimuksissa mainitaan 379 suun eri oiretta, joita nämä sairaudet voivat aiheuttaa. Hän on löytänyt tiedot noin 80 sairaudesta, jotka voidaan diagnosoida suusta ensimmäisenä, tai pelkästään suusta.

”Se on hämmästyttävää”, hän sanoo.

Salmen mukaan suusta voidaan havaita oireita esimerkiksi reumaattisiin ja neurologisiin sairauksiin, keuhkosairauksiin, leukemiaan, maksasairauksiin ja kilpirauhasen liika- tai vajaatoimintaan. Yhdysvalloissa on havaittu, että selittämätön kasvokipu voi viitata esimerkiksi Lymen tautiin eli borrelioosiin.

”Siellä hammaslääkäreitä kannustetaan miettimään, voisiko kasvojen alueella oleva kipu, joka kohdistuu erityisesti leukaniveliin ja jolle ei löydy selvää syytä, olla Lymen borrelioosi”, Salmi kertoo.

”Ja juuri luin myös keuhkotautilääkäreiden kirjoittaman artikkelin Yhdysvalloista, jossa he toivovat hammaslääkäreiden apua. Heidän mukaansa useat keuhkosairaudet nähtäisiin ensimmäisenä juuri suusta.”

Markku Salmen mielestä hammaslääkärit ja heidän tekemänsä havainnot voivat auttaa yleissairauksien löytämisessä yhä enemmän. Hammaslääkäreiden täytyisi vain osata ja ehtiä tehdä havaintoja suusta. Työpaineiden keskellä nykyinen hammashoito keskittyy liiaksi akuuttiin, korjaavaan hampaiden hoitoon.

Salmen mukaan sairauksien kirjo on myös niin suuri, että hammaslääkärit tarvitsisivat avukseen tekoälyä: sähköisiä ohjelmia, jotka oireiden perusteella antaisivat vaihtoehtoja sairauksista ja ohjaisivat eteenpäin.

”Viesti on se, että suussa ei juurikaan tapahdu muutoksia ilman, että taustalla on joku systeeminen ongelma. Suuta voitaisiin käyttää diagnostisena apuvälineenä jo varhaisessa vaiheessa”, Markku Salmi sanoo.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri sanoo, että kyse on ajankohtaisesta asiasta. Tähän mennessä on tarkasteltu paljon sitä, miten suun terveys vaikuttaa muuhun terveyteen. Vähemmälle huomiolle on ehkä jäänyt se, miten muut sairaudet voivat oireilla myös suussa.

Hietala-Lenkkerin mukaan Salmen selvitystyö vahvistaa ajatusta siitä, että suun terveys kytkeytyy tiiviisti ihmisen yleisterveyteen.

Hänen mukaansa on ongelmallista, että suun terveydenhuolto on erillään muusta terveydenhuollosta. Potilas maksaa hampaiden hoidosta muuta terveydenhoitoa enemmän. Myös hammaslääkärikoulutus on erillään lääkärikoulutuksesta.

”On hullu jäänne, että suu nähdään erillisenä saarekkeena ja mielletään vähän kuin kosmeettiseksi hoidoksi. Kaikki seikat, jotka vaikuttavat suun terveyteen, ovat hyvin suurelta osin kytköksissä myös muuhun terveyteen, sairauksiin ja terveyden menettämiseen”, Hietala-Lenkkeri sanoo.

Hänen mukaansa hammaslääkärin ammatissa tarvitaan tulevaisuudessa yhä monipuolisempaa lääketieteellistä osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä, sillä väestö ikääntyy ja sairastavuus lisääntyy. Ja toisin kuin aiempina vuosikymmeninä, nyt väestö ikääntyy hampaat suussa.

Hammaslääketieteen professori Liisa Suominen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että jo nyt hammaslääkäriopiskelijat ohjataan yhä enemmän katsomaan ihmistä kokonaisvaltaisesti. Heidät opetetaan tutkimaan hampaiden, suun ja leukojen lisäksi myös suun ulkopuoliset rakenteet sekä olemaan kiinnostuneita pään ja kasvojen alueen löydöksistä ja oireista.

Opiskelijoita kehotetaan tekemään yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden kanssa.

”Yleinen tietoisuus ja keskustelu ovat lisääntyneet selvästi. Muistetaan, että suusta voi näkyä muitakin kuin perinteisiä suun sairauksia. Ja toisaalta, että suun sairaudet voivat lisätä riskiä sairastua myös muihin kuin suun sairauksiin. Tai vähintään haitata niiden hoitoa”, hän sanoo.

Suominen uskoo, että joidenkin vuosien kuluttua hammaslääkäreiden ja lääkäreiden erilliset koulutusohjelmat tulevat tiensä päähän. Syynä ovat muutokset: ikääntyviä, vaikeahoitoisia potilaita on yhä enemmän ja nuorempia potilaita, joilla on helppohoitoisempia ja perinteisiä suun sairauksia, vähemmän.

”Näkisin, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa hammaslääketiede voisi olla yksi lääketieteen erikoisala”, Suominen sanoo.

Aija Hietala-Lenkkerin mielestä suun terveys pitää kytkeä tiiviimmiin kokonaisterveydenhuoltoon.

”Kun koronan jälkeen päästään taas sote-uudistuksen kimppuun, on todella tärkeää, että erillisenä saarekkeena olosta päästään eroon. On tärkeää, että suu nähdään osana elimistöä ja suun terveys osana kokonaisterveyttä.”