Tiina Jylhän yhtiö aikoo haastaa Huoltovarmuuskeskuksen käräjille. Haastehakemus on määrä jättää Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuva: Gustavo Alavedra

Yrittäjä Tiina Jylhän The Look Medical Care -yhtiö aikoo nostaa Huoltovarmuuskeskusta vastaan kanteen maskikauppojen takia. Korvauksena menetetystä katteesta Jylhän yhtiö on vaatinut keskukselta vajaata kolmea miljoonaa euroa.

Yhtiö oli asettanut vaatimuksensa määräajaksi tämän viikon perjantain.

”Puhuin juuri Huoltovarmuuskeskuksen asianajajan kanssa. Hän ilmoitti, ettei keskus aio maksaa vaadittua korvausta. Jätämme haastehakemuksen käräjäoikeuteen heti, kun saamme sen tehtyä”, Jylhää edustava juristi Kari Uoti sanoi perjantaina.

Uotin mukaan yhtiö vaatii keskukselta myös tulevassa haastehakemuksessa vajaan kolmen miljoonan euron korvausta.

Huoltovarmuuskeskus joutui pääsiäisen aikoihin erikoisen sotkun keskelle, koska se oli solminut yhteensä ainakin kymmenen miljoonan euron arvosta sopimuksia suojainkaupoista selvittämättä kunnolla kauppakumppaniensa taustoja.

Esimerkiksi Jylhältä on haettu kahden viime vuoden aikana ulosotossa pitkälti yli 200 000 euron arvosta velkoja. Lisäksi hänellä on taustallaan lainvoimaisia talousrikostuomioita.

Oikeudessa on myös vireillä olevia rikosjuttuja, joista syytteet ovat toistaiseksi käsittelemättä. Jylhä ei ole kommentoinut vireillä olevia rikosasioita HS:lle.

Viikko sitten perjantaina Jylhän yhtiö ilmoitti Huoltovarmuuskeskukselle, että se purkaa kaupat ja vaatii korvauksia asiasta.

Huoltovarmuuskeskus oli jo aiemmin ilmoittanut purkavansa sopimuksen, mutta Jylhän yhtiö on kiistänyt sopimuksen purkuperusteet. Tämän takia Viron alioikeudessa on jo ollut vireillä kanne asiasta.

Huoltovarmuuskeskus ehti lähettää Jylhän tilille ennakkona yli 2,5 miljoonaa euroa, mutta rahat ovat nyt takavarikossa turvaamistoimena.

Jylhän yhtiön kaupan purkuperusteena on se, että sitä on mahdotonta toteuttaa Huoltovarmuuskeskuksen toimenpiteiden takia. Huoltovarmuuskeskuksella sen sijaan ei ole ollut Jylhän yhtiön mukaan perusteita purkaa kauppaa.

Huoltovarmuuskeskus on kertonut julkisuuteen, että haluaa purkaa kaupan useista syistä.

Näitä ovat olleet ainakin virolaisen pankin aiempi rahanpesuepäily, jonka takia rahat alkujaan jämähtivät Luminor-pankkiin. Pankin rahanpesuepäily johtui siitä, että pienen yhtiön tilille tuli valtava summa Huoltovarmuuskeskuksen ennakkomaksusta.

Uotin mukaan pankki on jo omasta puolestaan päästänyt irti rahanpesuepäilystä, eikä myöskään toimituksen viivästyminen sen takia voi olla purkuperuste.

Pankin rahanpesuepäily ei tarkoita samaa kuin poliisin esitutkinta, jossa tutkitaan rikosta. Pankin toimien tarkoituksena on ennen kaikkea estää erikoiselta vaikuttava rahaliikenne, jotta mahdollisesti rikollisesta alkuperästä tuleva raha ei pääse katoamaan ja asia voidaan selvittää.

Huoltovarmuuskeskus on kertonut aiemmin haluavansa purkaa sopimuksen Jylhän yhtiön kanssa myös väärennetyn sertifikaatin takia.

Asiantuntijat arvioivat aiemmin HS:lle, että Jylhä on käyttänyt ainakin joissakin yhteyksissä markkinoinnissa väärennettyä sertifikaattia. Sertifikaatin tarkoituksena on muun muassa kertoa, että suojaimet on testattu laboratoriossa ja valmistaja varmistaa niiden täyttävän EU-direktiivien vaatimukset.

Jylhän kanta on, että sertifikaattia oli muutettu ainoastaan siksi, että tehtaan nimi pysyisi piilossa markkinointivaiheessa.

Esimerkiksi eräs alan asiantuntija arvioi HS:lle, että joillain toimijoilla on vuosia sitten ollut tapana peittää sertifikaateista nimiä, jotta ostaja ei voisi ohittaa myyjää ja mennä suoraan tehtaalle. Näin ei hänen mukaansa enää toimita, ja kyseessä on joka tapauksessa tällöinkin väärennös.

Jylhää edustava Uoti on sanonut HS:lle, että Huoltovarmuuskeskuksen kaupan yhteydessä kukaan ei ole pyytänyt tai toimittanut sertifikaattia.

Huoltovarmuuskeskuksesta ei ole vastattu HS:n esittämään kysymykseen siitä, pyydettiinkö Jylhältä sertifikaattia ennen kauppaa vai ei.

Huoltovarmuuskeskus on myös kieltäytynyt kommentoimasta sopimuksen purkamisperusteita koskevaa riitaa muuten kuin toteamalla, että asiasta on jo vireillä oikeudenkäynti Virossa.