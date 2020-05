Koronavirusepidemia on hidastunut Suomessa merkittävästi verrattuna huhtikuun alun tilanteeseen, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina julkistama tilannearvio. Koronaviruksen arvioitu tartuttavuusluku on välillä 0.60– 0.85. Tämä tarkoittaa, että epidemia ei koko maan tasolla enää kasva.

STM:n johtama epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä antoi ensimmäisen viikkoraporttinsa perjantaina.

Raportin mukaan viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet jo yli kuukauden ajan. Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut usean viikon ajan.

Suurimmassa osassa Suomea muutokset ovat kuitenkin pieniä. Valtakunnallista keskiarvoa suurempi koronavirustartuntojen ilmaantuvuus todettiin vain Helsingin ja Uudenmaan sekä sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Hallitus on määritellyt Suomen strategian koronakriisin hallitsemiseksi hybridistrategiaksi. Sen avulla pyritään hallituksen periaatepäätöksen mukaan ”estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä”.

Epidemian hidastumisen perusteella strategia vaikuttaisi toimivan, toteaa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hän on myös tilannekuva- ja mallinnusryhmän puheenjohtaja.

”Nyt käytettävissä olevan tiedon valossa ei voi muuta sanoa kuin, että hallituksen toimet ovat olleet oikeansuuntaisia. Rajoitteet ovat purreet, ja ihmiset ovat pitäneet kiinni ohjeista”, Voipio-Pulkki sanoo.

”Kun arvioidaan kokonaisvaikutuksia sekä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, ymmärrän myös sen, että rajoituksia lähdetään nyt varovasti purkamaan. Aluksi emme tienneet, minkälainen epidemiasta tulee, joten viruksen taltuttamiseksi oli velvollisuus käyttää rajujakin keinoja. Nyt meillä on paljon paremmat työkalut ottaa epidemia käsiohjaukseen”, Voipio-Pulkki toteaa.

Hän korostaa kuitenkin, että epidemia ei ole ohi: ”Istumme koko ajan ruutitynnyrin päällä, sillä epävarmuustekijöitä on paljon. Siksi viikoittainen seuranta on hyvin tärkeää. Lisäksi on tärkeää seurata muiden maiden tilannetta ja toimia.”

Tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä seuraa hallituksen koronastrategian vaikuttavuutta epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla. Tavoitteena on, että epidemiassa tapahtuvat muutokset havaitaan ja niihin voidaan reagoida ajoissa.

Epidemiologisia mittareita ovat viikon keskiarvo uusien tapausten ilmaantuvuudessa 100 000 asukasta kohden, parantuneiden arvioitu määrä sekä tartuttavuusluku.

Lääketieteellisiä mittareita ovat sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden lukumäärä, uusien sairaalahoito- ja tehohoitojaksojen ennustettu määrä sekä kuolleisuus ja sen muutokset.

Toiminnallisia mittareita on kaksi: testien määrä 100 000 asukasta kohti ja positiivisten tuloksen saaneiden prosenttiosuus testatuista epäillyistä. Positiivisten testitulosten osuus on laskenut, vaikka samaan aikaan sekä testikapasiteetti ja testattujen määrä on kasvanut huomattavasti.

Koko Suomen yhteenlaskettu tapausmäärä 13. toukokuuta oli 6 054 varmistettua koronavirustapausta. Koronavirukseen on Suomessa kuollut 282 ihmistä. Parantuneita arvioidaan olevan noin 4 300. Sairaalahoidossa oli 157 potilasta, joista tehohoidossa 35.

Sairaanhoitopiireistä Itä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Satakunnan alueella ja Ahvenanmaan maakunnassa ei todettu uusia tapauksia seurantajakson aikana.

Yhdeksän sairaanhoitopiirin alueella viikoittainen tapausilmaantuvuus laski. Toisaalta tapausilmautuvuus nousi tarkastelujakson aikana jonkin verran Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Länsi-Pohjan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä edellisestä viikosta.

Väestöön suhteutettuna koronavirustestejä on tehty eniten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ja vähiten Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Erityisvastuualueilla terveydenhuollon tilanne on raportin mukaan ollut melko rauhallinen, eikä tehohoidon kapasiteetti ole missään vaiheessa ylittynyt. Kaikista sairaalaan otetuista ihmisistä lähes 80 prosenttia on ollut Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen sairaaloissa.

STM ja THL julkaisevat vastedes tilannearvion epidemian tilasta sekä valtakunnallisesti että alueellisesti kerran viikossa.