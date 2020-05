Laaja testaaminen on hallituksen mukaan tärkeä osa Suomen koronastrategiaa, erityisesti nyt, kun rajoituksia on alettu yhteiskunnassa purkaa. Strategian mukaisesti testauskapasiteettia eli sitä, kuinka monta testiä on mahdollista päivässä tehdä, nostetaan jatkuvasti.

Konkreettisesti testejä toteutuu kuitenkin selvästi pienempi määrä. Päivittäisestä 8 000 testin kapasiteetista käytetään yhä enimmilläänkin vain noin puolet, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen.

Miksi testejä tehdään niin vähän, ja riittääkö nykytahti tartuntaketjujen pitämiseen kurissa?

Testejä voi tehdä vain sen verran, kuin niihin hakeutuu sopivia testattavia, Virolainen-Julkunen sanoo. Kesäkaudella hengitystieoireita aiheuttavat infektiot vähenevät, ja sitä kautta luonnollisesti myös oirehtivia ihmisiä on vähemmän.

”Epidemiatilanne on tällä hetkellä hyvin rauhallinen, ja arvioin sen olevan suurin syy, miksi näytteitä ei tule testaukseen tämän enempää. Näytteenoton kynnys on madaltunut kaiken aikaa”, hän sanoo.

Virolainen-Julkunen pitää tilannetta hyvänä, koska tarvetta enempään testaukseen ei näytä tällä hetkellä olevan. Yhä harvemmalta testatulta löytyy koronavirus, mikä kielii epidemian laantumisesta. Jos tartunnan saaneita olisi merkittävä määrä, myös oireisia tapauksia olisi luultavasti enemmän.

”Olemme jo nähneet, että positiivisten löydösten osuus on pienentynyt suhteessa testattujen määrään.”

Jos tilaa kerran on, voisiko testiin ohjata seuraavaksi oireettomia ihmisiä tai vaikkapa kokonaisia koululuokkia, kuten on toimittu esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa?

Tähän ei varsinaisesti pyritä, Virolainen-Julkunen vastaa. Hänen mukaansa on tärkeää pitää huoli, että tieto nykyisistä matalista testikriteereistä on varmasti mennyt perille niin ammattilaisille kuin kansalaisillekin. Keinotekoisesti testimäärää ei kuitenkaan yritetä nostaa, eikä määristä ole asetettu mitään numeerista tavoitetta.

”Testejä tehdään tarpeen mukaan, ei numeerisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jokaisella testituloksella tulee olla selkeä käyttötarkoitus. Testaaminen ei ole itseisarvo, vaan se, mitä sen avulla tavoitellaan: että tartuntojen leviäminen pysähtyy.”

Oireettomia mutta koronavirukselle altistuneita ihmisiä voidaan kyllä päättää joissakin tilanteissa testata. Näin toimitaan jo nyt, jos hoivakodeissa havaitaan tartuntoja.

”Kun on perusteltua epäillä jonkun tiedossa olevan ja tavalla tai toisella suljetun tai rajatun ryhmän altistuneen tartunnalle, silloin on tarpeen harkita koko ryhmän testaamista.”

Tällainen suljettu ryhmä voisi olla esimerkiksi koululuokka, urheilujoukkue tai työtiimi, mutta mitään erityisiä päätöksiä näiden ryhmien testaamisesta ei ole tehty, Virolainen-Julkunen painottaa.

Oireettomien ihmisten testaaminen summanmutikassa ei sen sijaan ole järkevää, kun virus on vasta hyvin pienellä osalla väestöä.

”Sitä ei suositella kuin poikkeustilanteissa”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra.

Tähän on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin testi on oireettomalla epäluotettava. Viruksen itämisaika voi olla vasta meneillään, jolloin testi ei löydä virusta.

”Jos oireetonta testataan, tänään otetun testin tulos voi olla negatiivinen ja huomenna positiivinen”, Savolainen-Kopra tiivistää.

”Negatiivinen testitulos voi aiheuttaa väärän turvallisuuden tunteen.”

Toiseksi turhaa testaamista pitää yrittää välttää, sillä vaikka kapasiteettia on, koronatestit vievät aina resursseja.

Jos testejä tehtäisiin täydellä 8 000 testin päivävauhdilla, niihin pitäisi siirtää henkilökuntaa muista terveydenhuollon tehtävistä. Samoin monia testaamisessa tarvittavia tarvikkeita ja reagensseja voisi käyttää myös muihin kuin koronatesteihin.

”Kyllähän se vaatisi enemmän henkilökuntaa, joka nyt tekee jotain muuta. Sitten pitäisi suunnitella.”

Varsinaisten testien tekemisen sijaan Suomessa pyritään lisäämään testauskapasiteettia ja helpottamaan testiin pääsyä. Uusia testauspisteitä avataan yhä, ja niihin koulutetaan lisää henkilöstöä.

”Kapasiteettia tulee nostaa niin paljon, että siitä ei tule pulaa, jos tai kun tarve kasvaa”, sanoo Virolainen-Julkunen.

Kansallisen testausstrategian tavoittelemaan 10 000 testiin vuorokaudessa on hänen mukaansa mahdollista päästä kesän alussa.

Savolainen-Kopran mukaan toivottava tilanne on juuri sellainen, jossa Suomi on nyt: kapasiteettia on selvästi enemmän kuin tarvetta testeille.

”En ajattelisi, että se on ongelma, vaan päinvastoin hyvä. Voidaan paremmin varautua siihen, että tilanne muuttuu. Emme tiedä, miten epidemia tästä etenee.”