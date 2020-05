Koronakriisi uhkaa romuttaa suomalaisen joukkoliikenteen

Valtaosa suomalaisesta kaupunkien välisestä bussiliikenteestä on seissyt jo parin kuukauden ajan. Esimerkiksi Itä-Suomessa toimiva Savonlinja liikennöi ennen koronakriisiä normaalina arkipäivänä 84 markkinaehtoista bussivuoroa. Nyt jäljellä on kaksi vuoroa, eli käytännössä koko liikenne on pysäytetty.

”Matkustajat kaikkosivat heti, kun poikkeustila astui voimaan. Kannattavuus romahti, joten liikenne oli pakko keskeyttää”, Savonlinjan liikennepäällikkö Teuvo Punavaara toteaa.

Iso kysymys on, millaiset ovat pandemian pitkäaikaiset vaikutukset joukkoliikenteeseen. Liikennöitsijöiden mukaan ne saattavat olla katastrofaaliset, mikäli yhteiskunta ei tule apuun.

”Vuorotarjontamme tuskin palaa enää ennalleen. Tästä voi alkaa yllättävän negatiivinen kierre”, ennustaa Pohjolan Matkan toimitusjohtaja Johanna Lehtonen.

Suomalainen kaukobussiliikenne jakautuu yhteiskunnan järjestämään ja markkinaehtoiseen liikenteeseen.

Monien työssäkäyntialueiden sisäinen liikenne on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ely) organisoimaa ja kilpailuttamaa sopimusliikennettä. Maakuntakeskusten välinen liikenne puolestaan on useimmiten bussiyhtiöiden täysin omalla riskillään ajamaa markkinaehtoista liikennettä.

Markkinaehtoinen liikenne pysähtyi maaliskuussa nopeasti, kun jopa yli 90 prosenttia matkustajista kaikkosi muutamassa päivässä.

”Liikennöinnin jatkaminen olisi ollut taloudellisesti samanlainen ratkaisu, kuin työntekijöiden pitäminen ravintolassa, joka on kiinni”, Savonlinjan Punavaara vertaa.

Tällä hetkellä vuorotarjonta näyttää lohduttomalta. Esimerkiksi Kuopiosta ei pääse bussilla lainkaan Joensuuhun tai Savonlinnaan. Joensuusta ei ole yhteyttä Kajaaniin tai Ouluun. Kokonaisia paikkakuntia, kuten normaalisti hyvien bussiyhteyksien varrella sijaitseva Tuusniemi, on jäänyt joukkoliikennemottiin.

Ongelma koskee myös ruuhka-Suomea. Kotkasta pääsee Helsinkiin bussilla vain kolmesti päivässä, aikaisemmin vuoroja oli päivittäin 16. Haminasta suoraa yhteyttä pääkaupunkiin ei ole lainkaan.

Teuvo Punavaara kritisoi ely-keskuksia kaukoliikenteen jättämisestä markkinoiden armoille poikkeustilanteessa.

”Ostoliikennettä olisi voitu lisätä rohkeammin, jotta oltaisiin pystytty pitämään liikennettä yllä. Tämä olisi ollut nopein keino tukea liikennöitsijöitä ja tarjota autottomille mahdollisuus kulkemiseen.”

”Tilanne on aika sekava viranomaisten erilaisista sopimusliikenteistä ja markkinaehtoisen liikenteen nopeista muutoksista johtuen”, kolmen Itä-Suomen maakunnan joukkoliikenteestä huolehtivan Pohjois-Savon ely-keskuksen joukkoliikennevastaava Satu Huttunen myöntää.

Hän kertoo, ettei valtakunnallista ohjeistusta poikkeustilanteeseen esimerkiksi lipputulonmenetysten ja liikennöintikorvausten suhteen ole tullut, joten elyt ovat joutuneet improvisoimaan omat ratkaisunsa.

”Työssäkäyntiyhteydet on pyritty säilyttämään. Pitkänmatkan liikenne ei ole meidän prioriteettimme", Huttunen kertoo.

Markkinaehtoisen liikenteen pysähtymisen seuraukset realisoituvat monella paikkakunnalla tällä viikolla, kun kouluissa alkaa jälleen lähiopetus, mutta koululaisille ei olekaan kyytiä kouluun.

Yhteiskunnan organisoima joukkoliikenne on reagoinut kriisiin paljon hitaammin kuin markkinaehtoinen liikenne. Esimerkiksi Itä-Suomessa ely-keskuksen sopimusliikenteestä vain neljännes on pysäytetty.

Monissa maakuntakaupungeissa iloittiin vielä alkukeväällä paikallisliikenteen uusista matkustajaennätyksistä. Nyt bussit ovat ajaneet pari kuukautta lähes tyhjinä, ja valtakunnan tasolla liikennöinnistä on kertynyt kymmenien miljoonien tappiot kunnille, jotka ovat muutenkin talousvaikeuksissa.

Vaarana on, että siinä vaiheessa, kun matkustajia poikkeustilan jälkeen jälleen olisi, vuoroja joudutaan karsimaan, kun viranomaisilta loppuvat rahat.

Jos markkinaehtoinen liikenne ei palaudu ennalleen, joukkoliikenteen hankintoihin tarvitaan enemmän resursseja palvelutason säilyttämiseksi. Lisää rahaa ely-keskuksille ei kuitenkaan toistaiseksi ole luvattu.

”Tämä on iso haaste, kun puhutaan joukkoliikenteen edistämisestä”, Satu Huttunen muistuttaa.

Myös VR:n matkustajaliikenteeseen korona iski lujaa. Vielä helmikuussa junamatkustus oli kovassa nosteessa, ja kaukoliikenteen matkustajamäärä kasvoi peräti kymmenen prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Pari viikkoa myöhemmin matkustajamäärä olikin enää kymmenesosa viimevuotisesta.

Pelkästään huhtikuussa matkustajaliikenne teki 18 miljoonan tappion, joka rahoitettiin yhtiön tuloksesta. Edelleen yli puolet VR:n matkustajajunista kulkee kriisistä huolimatta.

”Olisi halvempaa pysäyttää liikenne kokonaan, mutta kannamme yhteiskuntavastuuta. Niillä harvoilla, jotka vielä matkustavat, on siihen hyvä syy”, VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola linjaa.

”On selvää, että koronalla on joukkoliikenteessä pitkä häntä. Emme kuitenkaan karsi enempää vuoroja”, hän lupaa.

Pohjoismaista Norja on päättänyt jo maaliskuussa tukea joukkoliikennettä 89 miljoonalla eurolla koronan aiheuttamia tulonmenetyksiä kompensoidakseen. Muissakin maissa ympäri Eurooppaa on tehty tai ollaan tekemässä vastaavia päätöksiä.

Suomessa hallituksen linjaus on, että toimialakohtaisia erityistukia ei jaeta. Tästä on poikettu lähinnä ravintola-alan kohdalla.

Hallitukselta on tulossa esitys yleisestä kannattavuustuesta kaikelle yritystoiminnalle, ja liikenneministeri Timo Harakka (sd) kehottaa liikennöitsijöitä tarttumaan tähän.

”Myös tulevaan elvytysbudjettiin neuvotellaan joukkoliikennetukea.”

Ministerin mukaan tavoitteena on ollut, ettei liikennöinti missään loppuisi kokonaan.

”Haasteena on, että meillä ei ole tukimuotoja markkinaehtoiselle liikenteelle.”

Kaukobussiliikenteen lisäksi myös tilausajoliikenne on pysähtynyt käytännössä kokonaan. Bussiyhtiöt ovat lomauttaneet kuljettajat, mutta kaluston ja rakennusten pääomakulut juoksevat koko ajan. Liikennöitsijät ovatkin samanlaisessa ahdingossa kuin matkailu- ja ravintola-ala.

”Meillä on paine vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Miten se tehdään, jos tapetaan joukkoliikenne? Finnairille on avokätisesti luvattu satoja miljoonia, koska on bussiyhtiöiden vuoro?” Savonlinjan Teuvo Punavaara kysyy.

Reittiliikenteen tulevaisuuden epävarmuutta lisää myös se, että koronakriisi saattaa muuttaa ihmisten liikkumistottumuksia pysyvästi. Työmatkat vähenevät, ja monet siirtyvät henkilöauton käyttäjiksi halvan polttoaineen houkuttelemina ja tartunnan pelossa.

”Kaipaan valtiolta selkeää viestiä, että liikkuminen kotimaassa on sallittua, ja joukkoliikennettä voi käyttää turvallisesti”, Pohjolan Matkan Johanna Lehtonen peräänkuuluttaa.

Timo Harakka vastaa haasteeseen: ”Luottamuksen palauttaminen joukkoliikenteeseen on koko Euroopan yhteinen haaste. Pitää vakuuttaa, että se on turvallinen ja suotava vaihtoehto. Liikkumista voi asteittain ja hallitusti lisätä!”