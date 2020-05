Tutkimukset

Punkkeihin kuuluvat puutiaiset runsastuvat ja levittäytyvät kohti pohjoista ilmaston lämmetessä. Samalla niiden aiheuttamat sairaudet, borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus, yleistyvät. Etenkin borrelioosia aiheuttavia bakteereita on tuoreen tutkimuksen mukaan kaikkialla, missä puutiaisiakin on. Riskissä sairastua on kuitenkin valtavia alueellisia eroja.

Viiden yliopiston – Turku, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Åbo Akademi – yhteisen tutkimuksen mukaan puutiainen on vakiintunut ja runsaslukuinen Suomen lounais- ja eteläosissa. Sen sijaan toista punkkitautien kantajaa, taigapunkkia eli siperianpuutiaista, tavattiin vain Perämeren ja Konneveden tutkimusasemilla.

Puutiaiset ovat tutkimuksen mukaan runsastuneet viime vuosina etenkin saaristossa. Saariston tutkimusasemilla Seilissä ja Tvärminnessä sekä Ahvenanmaan Husössä puutiaisia oli hyvin runsaasti ja enenevässä määrin. Pohjois-Suomen tutkimusasemilla puutiaisia ei ole toistaiseksi havaittu lainkaan.

Vuonna 2015 alkanut yliopistojen hanke on mahdollistanut puutiaisten tutkimisen yhtenäisin menetelmin koko Suomessa. Tuoreessa tutkimuksessa raportoidaan puutiaismäärien lisäksi taudinaiheuttajien esiintyminen vuosina 2015–2018.

Tulokset vahvistivat, että taigapunkit ovat selvästi aktiivisimmillaan touko–kesäkuussa, kun taas tavallisten puutiaisten aktiivisuus jakaantuu melko tasaisesti alkukeväästä myöhäiseen syksyyn.

”Tässä tutkimuksessa emme havainneet puutiaisaivotulehdusta aiheuttavaa TBE-virusta, jonka esiintyvyys tunnetuillakin esiintymisalueilla on yleensä alhainen. Borrelioosia aiheuttavat bakteerit sen sijaan olivat yleisiä kaikkialla, missä puutiaisia esiintyi. Toki puutiaismäärissä ja siten riskissä sairastua borrelioosiin on valtavia alueellisia eroja”, puutiaistutkija Jani Sormunen Turun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Borrelioosia aiheuttavia bakteereita löytyi lähes puolella tutkituista aikuisvaiheen puutiaisista ja neljäsosalla nymfivaiheen puutiaisista. Muut taudinaiheuttajat olivat harvinaisia.

Tutkimushanketta koordinoinut yliopistonlehtori Tero Klemola Turun yliopistosta muistuttaa, että puutiaiset voivat levittää monia muitakin taudinaiheuttajia, mutta kansanterveydellisesti vakavimmat puutiaisperäiset sairaudet ovat borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus eli TBE.

”Rokotus on olemassa vain puutiaisaivotulehdusta vastaan, joten päivittäinen punkkisyyni on paras tapa suojautua borrelioosilta ja tarpeen etenkin alueilla, joissa puutiaisia on runsaasti”, Klemola toteaa.

Nykytiedon mukaan molemmat punkkilajit levittävät samoja taudinaiheuttajia. Myös sairauksien hoito on samanlaista lajista riippumatta.

Punkkitauteihin sairastuneita oli vuonna 2019 kaikkiaan 2 298, kun heitä vuonna 1999 oli vain 417. Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteristä.

Borrelioosi on huomattavasti yleisempi kuin TBE, ja se on lisääntynyt selvästi kymmenen edellisen vuoden aikana. Suurin osa borrelioositapauksista havaitaan Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla, missä taudin esiintymistiheys on kansainvälisestikin suuri.

TBE-viruksen aiheuttama puutiaisaivotulehdus on harvinainen, mutta tartuntatapausten määrät ovat viime vuosina olleet kasvussa.

Viime vuonna raportoitiin kaikkiaan 2 229 borrelioositapausta ja puutiaisaivotulehdus todettiin 60 potilaalla.

Todelliset tartuntamäärät ovat suurempia, sillä tilastoihin päätyvät vain laboratoriotesteissä varmistetut tapaukset. THL:n mukaan noin kuudesosa punkeista kantaa borrelioosia aiheuttavaa bakteeria. Puutiaisaivotulehdusta aiheuttavaa TBE-virusta kantaa puolestaan noin 1,6 prosenttia punkeista.