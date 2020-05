Vaikka rajoituksia ollaan höllentämässä, asiantuntijoiden mukaan vielä ei voida huokaista helpotuksesta. Koronavirus on edelleen täällä, eikä kukaan tiedä, onko pahin ohi.

”Ohjeiden muuttuminen ei tarkoita, että niistä tulisi poiketa millään tavoin enemmän kuin aiemmin. Valppautta on yhä noudatettava”, sanoo asiantuntijalääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Helve arvioi, että ensi viikolla viranomaisilta saadaan konkreettisia toimintaohjeita kesän rientoihin.

Tärkeimmät ohjeet ovat samat kuin ennenkin: oman kotitalouden ulkopuolisiin ihmisiin on pidettävä 1–2 metrin turvaväli, käsiä on pestävä huolellisesti ja lievästikin oireilevien on pysyttävä kotona. Jos täytyy yskiä tai aivastaa, se on tehtävä kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.

”Näitä noudattamalla ei tarvitse niinkään paljon pohtia, millaisessa tilanteessa ollaan.”

Esimerkiksi puistoihin tai rannoille voi kauniina päivänä kerääntyä paljon ihmisiä. Kokoontumis­määräykset eivät koske spontaania ulkoilua, mutta on hyvä miettiä, kuinka helppoa turvavälien noudattaminen on ruuhkaisissa paikoissa.

”Mitä helpompaa turvavälin ylläpitäminen on, sitä todennäköisempää on, että se myös pysyy yllä”, Helve sanoo.

Uimisen riskit liittynevät lähinnä lähikontakteihin toisten rannalla tai altaalla olevien kanssa. Uima-altaiden klooriyhdisteet tuhoavat bakteerien lisäksi myös viruksia, ja myös luonnonvesissä viruksen leviämisriskiä pidetään pienenä.

Yleisötapahtumissa ja yleisölle avoimissa rakennuksissa on tapahtuman järjestäjän tai tilan haltijan vastuulla varmistaa, että turvallinen liikkuminen on mahdollista.

”Mutta kansalaisten oma vastuu ei häviä sielläkään”, Helve sanoo.

Kun ulkomaille matkustamista kehotetaan välttämään, odotettavissa on kotimaanmatkailun kesä. THL:n ohjeet matkustamisesta ja turvallisesta joukkoliikenteen käytöstä ovat vielä työn alla, mutta ainakin yksi matkustustapa on tartuntariskiltään lähes olematon: omalla autolla ja oman perheen kesken reissaaminen, kun tauoilla noudatetaan edellä mainittuja ohjeita.

”Silloin ei tarvitse hirveästi miettiä.”

Lopulta on jokaisen oma valinta, millaisia riskejä haluaa vapaa-ajallaan ottaa. Täysin riskitöntä on vain täydellinen eristäytyminen.

”Tässä tarvitaan omaa harkintaa, mihin tilanteisiin on valmis menemään. Ihan joka paikkaan ei voi laatia konkreettista ohjeistusta. Perusperiaatteita noudattamalla päästään jo pitkälle”, Helve pohtii.