Kesälomakausi alkaa kahden viikon kuluttua, kun koululaiset ja opiskelijat aloittavat kesälomansa. Samalla myös osa töissäkäyvistä jää lomanviettoon.

Koronapandemian takia valtaosa kesälomasuunnitelmista kohdistuu kotimaanmatkailuun.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on kehottanut suomalaisia käyttämään suomalaisia palveluita lomansa aikana. Arvion mukaan matkailijoiden kulutus matkoihin, majoitukseen ja palveluihin supistuu Suomessa tänä vuonna koronapandemian vuoksi arviolta 60–70 prosenttia. Matkailualan kokonaiskysyntä supistuu noin kymmenen miljardia euroa.

HS keräsi tähän juttuun langanpäitä kotimaanlomaa suunnitteleville. Jutun lopussa on myös tietoa niille, jotka haluavat aivan ehdottomasti lähteä rantalomalle etelään.

Majoittuminen hotellissa tai kylpylässä

Iso osa hotelleista on laittanut ovensa kiinni koronaepidemian takia. Suomen suurin hotelliketju Scandic on pitänyt vain 14 hotellia auki eri puolilla Suomea. Nyt hotelleja aiotaan vähitellen avata.

”Tulevaan kesään meillä on monia suunnitelmia ja eri skenaariota. Tällä hetkellä emme voi tehdä päätöksiä, kun odotamme muun muassa tietoa siitä, miten ravintolat voivat olla auki. Tällä hetkellä ravintolamme ovat viranomaismääräyksellä suljettuja. Hotellien aamiainen tarjotaan poikkeusaikana take away -tarjoiluna”, viestintäpäällikkö Johanna Uimonen kertoo.

Kylpylähotellit Scandic Aulanko, Scandic Eden Nokia ja Scandic Laajavuori aukeavat kesäkuun alussa. Myös Holiday Clubin lomahotellit avaavat ovensa kesäkuussa, kuten myös esimerkiksi Naantalin kylpylä.

Saariselän Holiday Club -kylpylähotelli avautuu vasta juhannuksen jälkeen. Kuva: Terhi Ylimäinen

THL:n mukaan ei ole näyttöä siitä, että koronavirus voisi levitä uima-allasvesien kautta. Altaiden kloori tuhoa virukset nopeasti.

Kahvilat ja ravintolat avataan kesäkuun alussa, mutta tarkat ohjeet asiakasmääristä ja aukioloista vielä puuttuvat. Hallitus on antamassa esityksen ravintoloiden rajoituksista ensi viikolla.

Take away -vaihtoehto on kuitenkin koronaviruksen takia aina suositeltava vaihtoehto. Myös syöminen terassilla on parempi vaihtoehto kuin syöminen sisällä ravintolassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että ministeriö suunnittelee terveys- ja turvallisuusohjeistusta matkailuelinkeinon käyttöön. Suunnittelutyössä on mukana myös sosiaali- ja terveysministeriö ja elinkeinon edustajia.

Ohjeistukseen on tarkoitus koota selkeät terveyttä, hygieniaa ja turvallisuutta koskevat ohjeet.

Majoittuminen mökissä

Vuokramökkejä välittävän Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen kertoo, että vuokraustilanne on nyt vilkastumassa. Vapaita mökkejä vielä riittää. Lomarenkaan listoilla on noin 4000 mökkiä.

”Rajoitusten poistumisen jälkeen varaustahti kiihtyi. Tänä vuonna näyttää siltä, että ihmiset varaavat mökkejä lähialueelta. Ehkä nyt halutaan noudattaa hallituksen ohjeistuksia ja pysyä lähellä omaa sote-aluetta”, Purhonen arvioi.

Vuokramökkejä on nyt varattu lähialueilta. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Varovaisuus näkyy myös vuokrausten henkilömäärissä, jotka ovat pienemmät kuin aiemmin. Nyt mökkeilemään on lähdössä paljon pariskuntia ja pieniä perheitä.

Myös leirintäalueiden mökit ovat vuokrattavissa. Esimerkiksi Tykkimäki Campingin ja Porin Yyteri Campingin varausjärjestelmästä löytyy vapaita mökkejä lähes koko kesäkuuksi.

Liikkuminen loman aikana kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan henkilöautolla. Joukkoliikennettä voi käyttää, mutta tartuntariski on joukkoliikenteessä henkilöautoa korkeampi. Joukkoliikenteessä voi vähentää pisaratartuntariskiä pitämällä etäisyyttä ja pitäytymällä fyysisestä kontaktista.

Entä jos omaa autoa ei ole? Hertz Autovuokraamon myynti- ja markkinointijohtaja Antti Laakso kertoo, että autoja on tarjolla lomalaisille riittävästi koko kesän. Vuokra-autojen vuokraus kun on romahtanut lentoliikenteen pysähtymisen takia.

”Vuokraustrendi on tänä kesänä lokaalisuus, eli uusimaalainen vuokraa auton Uudeltamaalta, eikä esimerkiksi loman kohdekaupungista”, Laakso sanoo.

Koronapandemia on kasvattanut roimasti kuukausivuokrattavien autojen menekkiä. Laakso arvioi, että autoja on vuokrattu pidempään käyttöön joukkoliikenteen välttämiseksi. Myös lomautetut, joilla ei ole autoetua käytössä lomautusaikana, ovat vuokranneet auton pidemmäksi aikaa.

Huvitteluita

Huvipuistot voivat avata ovensa kesäkuun alussa, mutta esimerkiksi Särkänniemi ei ole vielä tehnyt tarkkoja suunnitelmia kesästä. Puiston mukaan avaamiseen liittyy vielä rajoituksia ja erityiskäytäntöjä, joista puisto ei ole saanut riittävästi tietoja viranomaisilta. Linnanmäki ja Vihdin Puuhapark on samassa tilanteessa, eli puistot neuvottelevat viranomaisten kanssa avaamisesta kesäkuussa.

Linnanmäki pyrkii avaamaan porttinsa kesäkuun alussa. Kuva: Laura Ukkonen / Lehtikuva

Koronan takia puistojen asiakasmääriä rajoitetaan ja puistoissa kävijöille tulee turvaetäisyydet ja hygieniaohjeet. Suurin epäselvyys on se, miten paljon puistoon saa päästää yhtaikaa asiakkaita.

Valtaosa huvittelupaikoista on ilmoittanut avaavansa ovet kesäkuussa. Härmässä sijaitseva Powerpark pitää avajaiset 6. kesäkuuta.

Ähtärin eläinpuisto avaa ovensa kesäkuun alussa. Myös Korkeasaari ja Ranuan eläinpuisto avataan kesäkuussa.

Ähtärin pandoja pääsee katsomaan kesällä. Kuva: Akseli Valmunen / HS

Ulkokiipeilypuistot Flowparkit ovat jo nyt auki. Sisäleikkipuistot HopLopit avaavat ovensa mahdollisesti 23. kesäkuuta.

Tervakoskella sijaitseva Puuhamaa ei avaudu koko kesänä.

Joulupukkia pääsee tapaamaan kesällä, sillä Rovaniemellä sijaitseva Santapark avaa ovensa 26. kesäkuuta. Muumeja pääsee katsomaan Naantalin Muumimaailmaan.

”Toivomme, että voimme avata 6.6. mutta vielä odotamme Aluehallintovirastolta lupaa sekä tarkempia ohjeita”, Muumimaailman markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen kertoo.

Suuret huvipuistot odottavat tarkempia viranomaisohjeita kävijämääristä. Kuva: Kalle Parkkinen

Museoita ja nähtävyyksiä

Museot ja julkiset sisätilat kuten museot, kirjasto ja uimahallit saavat avata ovensa kesäkuun alussa. Helsingissä maauimalat ja sisäliikuntapaikat avautuvat kesäkuussa.

Helsingissä Ateneum, Kiasma ja Kansallismuseo avautuvat tiistaina 2. kesäkuuta. Myös Suomen linnat kuten Turun linna ja Olavinlinna avautuvat samana päivänä.

Suosituimmat nähtävyydet kuten linnat avataan kesäkuun alussa. Kuvassa Turun linna. Kuva: Tatu Lertola

Kesäteatteriin tai festivaalille on lähes mahdotonta päästä tänä kesänä. Yli 50 hengen kokoontumisrajoite estää niiden järjestämisen. Aivan pienimmät kesäteatterit voivat järjestää esityksiä.

Osa kesäteattereista odottaa kokoontumisrajoitusten laajempaa purkamista. Esimerkiksi Nurmijärven Taaborinvuorella esitetään Seitsemää veljestä elokuussa, jos rajoituksia puretaan.

Finnkinon elokuvateatterit suljettiin huhtikuun puolivälissä. Yhtiön mukaan elokuvateatterit avautuvat viimeistään heinäkuun alkupuolella.

Elokuvateattereidemme laajamittainen uudelleen avaaminen riippuu elokuvatarjonnasta, eli siitä onko meillä vahva elokuvatarjonta, josta vieraamme voivat nauttia”, kertoo kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.

Heinäkuun ensi-illoista hän mainitsee Christopher Nolanin ohjaaman tieteiselokuvan Tenet ja Disneyn Mulanin.

Kesälomapäivän voi viettää myös pienemmässä kohteessa. Event Manager Jouni Virtanen Fiskarsin Ruukilla kertoo, että noin puolet Ruukin putiikeista on jo nyt auki, ja lisää avautuu kesäkuun alussa.

”Toivottavasti saamme kesäkuun alusta myös ravintoloiden sisätilat auki jossakin määrin”, Virtanen kertoo.

Käytännössä kaikki kansallispuistot ja ulkoilureitit ovat avoinna. Ulkoilureiteillä on ollut ruuhkaa, ja Suomen Latu teki ohjeistuksen turvalliseen ulkoiluun.

Tärkeimmät neuvot liittyvät sosiaalisten kontaktien välttäminen, eli ulkoilla kannattaa yksin tai oman perheen kanssa. Suosituimpien kohteiden välttäminen on nyt järkevää, ja ne kannattaa jättää koronaepidemian jälkeiseen aikaan.

Ulkomaille haaveilevat

Kannattaako nyt haaveilla kesän alun rantalomasta? Ei.

Suomen kansalaisella on aina toki oikeus lähteä maasta ja palata maahan, mutta viranomaiset eivät suosittele vapaa-ajanmatkustamista koronapandemian vuoksi. Ulkoministeriön koko maailman kattava matkustussuositus on: ”vältä tarpeetonta matkustamista”.

EU:n komission tavoitteena on saada EU:n sisärajat auki vaiheittain kesäkuun puolestavälistä alkaen. Komission mukaan vapaa-ajanmatkustaminen olisi kesällä mahdollista niiden maiden välillä, joiden epidemiatilanne on hallinnassa. Maiden tautitilanteen on oltava myös samankaltainen.

Suomi on pohtimassa mahdollisten ”turismiväylien” avaamista. Vaihtoehtoja ovat muun muassa Baltian maat, mutta esimerkiksi Kreikka ei ole poissuljettu vaihtoehto.

Useat matkanjärjestäjät myyvät kesäkuun puolenvälin jälkeen lähteviä lomamatkoja. Matkalle lähtevän on pidettävä huolta matkustusilmoituksen tekemisestä sekä riittävän kattavasta matkavakuutuksesta.

Vakuutusehdot vaihtelevat yhtiöittäin. Esimerkiksi vakuutusyhtiö If ilmoittaa, että jos matkustaja sairastuu ennen matkaa tai matkan aikana koronavirustautiin, matkavakuutuksesta korvataan sairastuminen normaalisti matkasairautena. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa karanteenista johtuvia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja.

Jos haluaa lähteä ulkomaanmatkalle, palatessa on syytä jäädä kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.