Ilmavoimat aloittaa maanantaina viisi päivää kestävän Ilmataktiikka 20 -harjoituksen.

Kyseessä on ilmaoperaatioiden avainhenkilöstön iso harjoitus, johon osallistuu lähes 40 Ilmavoimien konetta. Harjoitukseen osallistujat ovat pääasiassa kantahenkilökuntaa.

Mukana on lähes 30 Hornet-hävittäjää, puolenkymmentä Hawk-suihkuharjoituskonetta, kaksi Casa-kuljetuskonetta ja kaksi Pilatus-yhteyskonetta.

Harjoitus näkyy ja kuuluu eri puolella Suomea, koska siihen liittyy matalalentoja ja korkealla lennettäviä yliäänilentoja.

Lisäksi koneet käyttävät omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja ja silppua. Soihdut näkyvät taivaalla kirkkaina valoina ja silput saattavat erottua säätutkissa havaintoina.

”Se on vähän tällainen meidän oma top gun -tyylinen harjoitus, jossa annetaan kelpoisuuksia lentäjille ja taistelunjohtajille”, kertoo Ilmavoimien operaatiopäällikkö Juha-Pekka Keränen, joka johtaa harjoitusta.

Top gun on viittaus Yhdysvaltojen laivaston ilmavoimien avainhenkilöstön kuuluisiin harjoituksiin ja koulutukseen.

”Koulutamme parven johtajia ja parijohtajia, eli se on meidän ylintä ilmataistelijoiden koulutusta, missä he opettelevat antamaan tehtäviä.”

Kyse on niin sanotusta parvitaktiikasta. Parvi on neljän hävittäjän ryhmä, joka muodostaa ilmataistelun perusosaston. Se jakaantuu vielä kahteen kahden koneen pariin.

Harjoituksessa ilmapuolustusta harjoittelevan joukon päätukikohta on Kuopio, ja harjoitusvastustajan Rovaniemi. Niiden lisäksi harjoitukseen osallistuvia joukkoja ja koneita nähdään myös Oulun ja Tampereen kentillä.

Vaikka harjoituksen vastapuolet toimivatkin Karjalan lennostosta ja Lapin lennostosta käsin, ei kyse ole lennostojen välisestä kilvasta.

”Ei ole vielä siihen lähdetty, että tehtäisiin joukko-osastojen välistä sotaa. Olemme kyllä miettineet, että pitäisikö kokeilla sitä”, hymähtää eversti Keränen.

Kisailu lennostojen välillä oli kuulemma ”verisempää” silloin, kun vielä Ilmavoimissa lennettiin samaan aikaan Migeillä ja Drakeneilla.

Ilmataktiikka 20 -harjoituksessa ei ole sotaharjoituksista tuttua isoa skenaariota, vaan se muodostuu pienistä tehtäväkohtaisista skenaarioista, jotka vaihtuvat päivittäin tai jopa päivien sisällä eri lentokierroksilla.

”Edellisenä päivänä kerrotaan oppilaille, että nyt on tällainen skenaario, miten toimit siinä? Sen jälkeen he joutuvat suunnittelemaan yhdessä johtokeskusten kanssa, tekemään toimintasuunnitelmat ja käyvät sitten lentämässä sen. Sen jälkeen on debriiffaus”, Keränen kertoo.

Ilmataktiikka-harjoitukset tunnettiin aiemmin Kanki-harjoitusten nimellä. Niitä ryhdyttiin järjestämään 1990-luvun lopulla, kun Ilmavoimat sai Hornet-hävittäjät.

”Tämä on ollut meille tosi tärkeä harjoitus. Emme ole halunneet sitä hirveästi julkistaa ja mennä sen yksityiskohtiin”, sanoo Keränen.

”Harjoituksen nimi muutettiin pari vuotta sitten, kun päivitettiin toimintatapoja.”

Harjoitukseen osallistuu tällä kertaa myös Merivoimien joukkoja. Merivoimista on mukana Perämerellä toimiva alusosasto, johon kuuluvat miinalaiva Hämeenmaa sekä ohjusveneet Pori ja Tornio.

Puolustusvoimat on peruuttanut kansallisia ja kansainvälisiä harjoituksia koronavirusepidemian vuoksi.

Epidemian uhka näkyy myös Ilmataktiikka 20:ssa, sillä siihen osallistuva henkilöstö on jaettu osastoihin, joiden välisiä yhteyksiä on rajoitettu.