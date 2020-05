Tupakointi

Mentolisavukkeiden kielto tulee Suomessa voimaan keskiviikkona. Sen jälkeen kuluttajalle ei enää saa myydä savuketta tai kääretupakkaa, jossa on minkäänlainen tunnusomainen tuoksu tai maku.

Tunnusomaisella tuoksulla tai maulla tarkoitetaan muuta kuin tupakan tuoksua tai makua, joka tulee lisäaineesta tai niiden yhdistelmästä ja joka on selvästi havaittavaa, siis sellaista kuin mentoli.

Kielto perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin. Mentolitupakalla oli oma erityinen siirtymäaikansa tähän asti, kun kaikki muut maut ovat olleet kiellettyjä jo vuodesta 2016 lähtien.

Tupakkalaki kieltää tunnusomaisten tuoksujen ja makujen käytön myös nikotiininesteissä sekä höyrystettäviksi tarkoitetuissa nikotiinittomissa nesteissä.

Mentolinmakuista ja -tuoksuista tupakkaa voi kuitenkin edelleen polttaa. Kekseliäät markkinat ovat jo tuoneet myyntiin niin sanotut makukortit, joita voi käyttää myös tupakan maustamiseen.

Yksi tällainen tuotemerkki on Frizc. Sen mukaan makukorteilla ”voi maustaa mitä tahansa kuivaelintarvikkeita”. Niitä voi ostaa muun muassa R-kioskeilta ja K-kaupoista.

Ne ovat pieniä ohuita makuainetta sisältäviä kortteja, jotka sujautetaan maustettavaa ainetta sisältävään rasiaan. Sen jälkeen suljetaan kansi ja odotetaan ainakin tunti. Tuloksena on makua sisältävä tuote.

Kortti mahtuu hyvin myös tupakka-askiin. Mentolista on useita eri makuversioita, mutta mahdollista on maustaa myös lakritsin tai mustikan mauilla.

K-kaupassa kyseiset tuotteet löytyvät leipomistuotteiden kategoriasta, mutta samaa tuotetta myyvät myös monet ulkomaiset tupakkatuotteiden nettikaupat.

Ainakin toistaiseksi makukorttien myynti on Suomessa sallittua. Tunnusomaisen tuoksun tai maun kielto ei koske tupakointivälinettä, minkä vuoksi makukortteja on Valviran mukana mahdollista myydä Suomessa.

”Ne tuntuvat olevan markkinoinnissaan tarkkoja siitä, että kortteja ei voi yhdistää tupakkatuotteisiin. Niin kauan kuin se on nykyisenkaltaista, siihen ei voi tupakkalain perusteella puuttua”, sanoo ylitarkastaja Reetta Honkanen Valvirasta.

Jos makukortteja myytäisiin nimenomaan tupakkaan lisättäviksi mausteiksi, niiden myyntiin sovellettaisiin tupakkalain säännöksiä tupakointivälineen osalta.

”Tällöin niitä koskee esimerkiksi erittäin kattava markkinointikielto sekä kielto myydä alle 18-vuotiaalle. Käytännössä markkinointikielto tarkoittaa myös muun muassa sitä, että myyjä ei voi suositella tuotteita käytettäväksi tupakkatuotteiden maustamiseen. Myös tuotteiden esillepanon mainonnallisuuteen on mahdollista puuttua, jos tuote katsotaan tupakointivälineeksi”, Honkanen tarkentaa.

Tupakan maustaminen saattaa jäädä lyhyeksi iloksi. Sosiaali- ja terveysministeriössä pohditaan jo, miten makukorttien käyttö tupakan maustamiseen voitaisiin lopettaa.

Ministeriössä käsitellään parhaillaan muutosehdotuksia tupakkalakiin jo aiemmin toimineen tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnön pohjalta.

”Yhtenä työryhmän ehdotuksena on kieltää sellaisten tuotteiden myynti, joilla on tarkoitus antaa tunnusomainen maku tai tuoksu, kuten mentoli, sellaiselle tupakkalain alaiselle tuotteelle, josta tunnusomainen tuoksu tai maku on kielletty. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi makukortit tai makufiltterit”, kertoo neuvotteleva virkamies Meri Paavola ministeriöstä.

Paavola uskoo, että ehdotuksella on hyvät mahdollisuudet muuttua laiksi. Hänen mukaansa EU-maista ainakin Belgiassa tällaisten tuotteiden myynti on jo kielletty.

”Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kiellon tarkoituksena on vähentää tupakoinnin houkuttelevuutta varsinkin nuorten keskuudessa. Siksi yritämme tukkia keinoja, joilla kieltoa kierretään.”