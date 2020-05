Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) höllentävät tänään virallisesti yli 70-vuotiaille annettuja toimintaohjeita.

Tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma THL:stä kertoo, että uusi ohjeistus on hyväksytty tänään myös sosiaali- ja terveysministeriössä.

Uuden ohjeistuksen mukaan yli 70-vuotiaita voi tavata, mutta ulkona, käsihygieniasta huolehtien ja turvavälit muistaen.

”Tärkeintä olisi se, että kun yli 70-vuotiaita läheisiä tavataan, niin tavattaisiin mieluusti ulkona, huolehditaan käsihygieniasta ja pidetään 1–2 metrin turvavälejä”, Luoma sanoo.

”Vieraillessa tulee vältellä kättelyä ja halaamista, ei kannata työntyä lähelle.”

Ennen näkemistä täytyy myös tarkastella omaa vointia, Luoma sanoo.

”Kun vierailua yli 70-vuotiaiden luona mietitään, niin tärkeää olisi muistaa, että jos on vähäisiäkin hengitystieoireita, niin silloin vierailu perutaan”, Luoma sanoo.

”Kesäiset ulkoilumahdollisuudet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia tavata ihmisiä.”

Onko nyt suosituksien mukaista, jos haluaa vierailla esimerkiksi pihalla pidettävässä perhejuhlassa?

”Kyllä voi vierailla, kunhan pitää etäisyydestä kiinni. Pihajuhlat kannattaa porrastaa niin, että ihmiset saapuvat eri aikoina: tällöin on mahdollista pitää turvaväleistä kiinni”, Luoma sanoo.

”Koronavirus tarttuu pisaratartuntana: siksi turvavälit ovat tärkeät. Käsipesu ja käsidesi kannattaa muistaa koko ajan.”

Luoma arvioi, että pihajuhlassa voi olla hyötyä esimerkiksi kangasmaskin käytöstä.

”Esimerkiksi kangasmaskia voi käyttää, se ei suojaa tartunnalta, mutta se voi suojata tartuttamasta muita. Suosittelu käyttöajasta on maksimissaan tunti, tunnissa maski likaantuu. Jos tapaaminen on esimerkiksi alle tunnin niin ei maskista ainakaan haittaa ole, ellei ole astmaa ja maski on puhdas”, Luoma sanoo.

”Jos aiot käydä esimerkiksi kolmissa eri ylioppilasjuhlissa pihalla vierailemassa, ja haluat käyttää maskia niin sitten kannattaa olla päivää varten kolme maskia mukana, tärkeintä on kuitenkin vierailujen välissä käsipesu ja käsidesi.”

STM:n neuvotteleva virkamies Satu Karppanen kommentoi HS:lle aiemmin, että ohjeistuksen uudistamisen perusteena ovat eristäytymisen sosiaaliset seuraukset ja se, että rajoitteiden vaikutuksista tiedetään nyt enemmän.

”Olemme alkaneet saada palautetta siitä, mitä muita vaikutuksia rajoitustoimenpiteillä on ollut ihmisten hyvinvointiin. On mietittävä sitäkin, ettei mennä ojasta allikkoon”, Karppanen arvioi toukokuun alussa.