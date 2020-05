Poliisiylijohtajan määräaikaista virkaa hakee neljä henkilöä, kertoo sisäministeriö. Poliisiylijohtaja johtaa, kehittää ja valvoo Poliisihallituksen ja hallinnonalansa toimintaa.

Tunnetuin neljästä hakijasta on Seppo Kolehmainen, joka työskentelee poliisiylijohtajana myös tällä hetkellä.

Muita hakijoita olivat Piotr Lehtonen, Karoliina Maaranen ja Jyrki Wasastjerna.

Lehtosen koulutustaustana on Master of Business Administration eli liiketoimintajohtamisen maisterintutkinto, Maarasella puolestaan tradenomiin vertautuva Bachelor of Business Administration. Wasastjerna on oikeustieteen kandidaatti ja Kolehmainen oikeustieteen lisensiaatti.

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena poliisiylijohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, perehtyneisyys poliisitoimeen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Määräaikainen virka alkaa ensimmäinen elokuuta ja päättyy heinäkuun 2025 lopussa.