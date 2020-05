Koronapandemia on osaltaan vaikuttanut siihen, mitä liikuntaa on mahdollista harrastaa. Motivus-kuntosaleja pyörittävä yhtiö Kuntokumppanit hakeutui maaliskuussa konkurssiin. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Nykyiset terveysliikuntasuositukset eivät toimi kaikkien suomalaisten kohdalla.

”Suositukset kehottavat liikkumaan viikossa tietyn määrän ja tietyllä sykkeellä, mutta se on suurta yksinkertaistamista”, sanoo terveysliikunnan professori Raija Korpelainen Oulun yliopistosta.

Raija Korpelainen Kuva: Juha Sarkkinen

Siihen, mikä on ihmiselle terveellisin tapa liikkua, vaikuttavat esimerkiksi perimä, vuorokausi­rytmi ja temperamentti. Tämä yksilöllisyys olisi Korpelaisen mielestä vastedes syytä huomioida paremmin, kun liikunta­suosituksia tehdään.

Oulun ja Jyväskylän yliopistojen sekä ODL Liikunta­klinikan uudessa, kansainvälisesti ainutlaatuisessa tutkimus­hankkeessa tarkastellaan Korpelaisen mukaan yksilöiden liikkumista ja liikkumattomuutta sekä sen hintaa yhteiskunnalle.

Taustalla on syntymäkohorttiaineisto, jossa vuonna 1966 syntyneitä pohjoissuomalaisia on seurattu heidän sikiöajastaan lähtien. Aineistossa on mitattua tietoa yksilöiden liikkumisesta sekä heidän taloudellisesta menestyksestään ja terveydenhuollolle aiheuttamistaan kustannuksista.

”Onko totta, että ihmiset, jotka liikkuvat tietyllä tavalla, menestyvät, ovat onnellisempia ja tuottavat vähemmän kustannuksia yhteiskunnalle?”

Korpelainen ei halua niin sanotusti ”ajaa pyssyyn” tätä oletusta. Sen sijaan tutkimuksen tarkoitus on ottaa selvää, mikä yhteys liikkumisella on ihmisen menestykseen riippumatta perimästä, joka myös vaikuttaa ihmisen talouteen monin tavoin.

Perimä määrää Korpelaisen mukaan pitkälti sen, kuinka tehokkaan vasteen ihminen liikunnasta saa.

”Se monelle turhauttavaa. Toinen sanoo liikkuvansa monta kertaa viikossa, mutta kunto ei nouse. Naapurin Jaska liikkuu kerran viikossa ja on kovassa kunnossa.”

Korpelaisen mukaan meillä on erilainen peritty ominaisuus reagoida liikkumiseen.

Se näkyy kunnossa ja siinä, miten liikumme ja minkälainen liikunta motivoi. Siksi ohjeet eivät voi olla kaikille samat.

”Vähän liikkuvallakin ihmisellä on liikuntaan motivoivia tekijöitä. Jos niitä ei ymmärretä, annamme vääriä ohjeita”, Korpelainen korostaa.

Aikuisten liikuntasuositus opastaa liikkumaan reippaasti 2,5 tuntia tai rasittavasti yhden tunnin ja 15 minuuttia viikossa sekä kehittämään lihaskuntoa ja liikehallintaa kaksi kertaa viikossa.

Suositus menee Korpelaisen mielestä väärällä koukulla sisään.

”Niille, jotka ovat liikkumattomia ja ylipainoisia ja joilla on sairauksia, suositus on kohtuuton. Onneksi tuore suositus mainitsee myös, että on parempi liikkua edes vähän.”

Perimän tiedetään määrittävän vahvasti ihmisen sosioekonomista asemaa.

Laskentapisteiden mukaan pyöräilijöiden määrä on ollut Helsingin keskeisillä väylillä noin 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kun tutkimuksessa selvitetään liikkumisen ja sen taloudellisten vaikutusten yhteyttä, perimän vaikutus on Korpelaisen mukaan tarkoitus vakioida.

”Sitten voimme oikeasti sanoa, miten fyysinen aktiivisuus on yhteydessä henkilön taloudelliseen menestykseen ja terveyspalveluiden käyttöön riippumatta perimästä.”

Tavoitteena on saada päätöksentekijöille rohkaisevaa viestiä siitä, että meiltä löytyy keinoja kannustaa liikkumiseen ja samalla säästöihin.

”Toisaalta tärkeä viesti yksilölle olisi, että jos huolehdit kunnostasi, mahdollisuudet menestyä elämässä voivat olla paremmat.”

Kannustuskeinot ovat Korpelaisen mukaan tulevaisuudessa yhä yksilöllisempiä. Esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta räätälöity yksilöllinen liikkumisresepti voisi huomioida ihmisen perimän ja asenteet.

”Se olisi puhutteleva ja helppo täsmäohje, juuri ihmiselle itselleen tehty. Siihen voisi liittää vaikkapa paikkatietoon perustuvia luontoreseptejä”, Korpelainen kertoo.

Täsmäohjeessa tulisi huomioiduksi ihmisen liikkujatyyppi, jota perimä, persoonallisuus ja temperamentti pitkälle määrittävät.

”Toiset ovat elohopeamaisia ja liikkeessä koko ajan, toiset flegmaattisempia ja rauhallisesti liikkuvia. Jotkut eivät ikinä harrastaisi painia tai estradilajeja, joissa tuijotetaan. Jotkut taas ovat riskinottajia, mikä näkyy lajivalinnoissa ja taloudessakin.”

Korpelaisen mielestä nyt tarvitaan lisätietoa siitä, miten ohjeita räätälöidään armollisemmin ja otetaan ihminen kokonaisuutena huomioon.

”Ihminen ei välttämättä ole valinnut liikkumattomuuttaan, vaan elämä on johtanut siihen. Jostain pitää löytää koukku, jolla siihen tartutaan.”

Isoksi haasteeksi nousee usein, mistä löytää liikunnalle aikaa. Jos ohjeeksi annetaan lisätä liikuntaa kaksi tuntia viikossa, se pitää ottaa jostain muusta pois.

”Perheen kanssa vietetystä ajasta on ikävä vähentää, jos ajatellaan ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta. Työajasta ei useinkaan voi vähentää. Pitäisi katsoa kokonaisuus ja miettiä, mihin kohtaan liikuntaa voi ujuttaa.”

Väestön liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat arvioiden mukaan miljardien eurojen luokkaa, mutta tarkkoja, toteutuneita kustannuksia ei ole Suomessa aiemmin selvitetty.

Suomalaisten liikkuminen on vähentynyt pitkään ja paikallaan istuminen lisääntynyt.

Trendi näyttää jatkuvan synkkänä myös tulevaisuuteen. Jos pandemiat lisääntyvät, nekin vain lisäävät ihmisten paikallaan oloa.

”Toisaalta, kun ilmastonmuutos etenee, ja jos päätöksentekijät ottavat sen tosissaan, kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä voidaan vähentää autoilua. Asiantuntijat ovat kuitenkin tämänkin suhteen pessimistisiä”, Korpelainen toteaa.

Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2020–2023. Hanketta rahoittaa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö.