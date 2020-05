Rikosuhripäivystyksen palvelunumeroon on tänä keväänä soitettu selvästi aiempaa useammin. Se onkin huhtikuun alusta laajentanut aukioloaikojaan.

Palvelun tarve on kasvanut koronatilanteen vuoksi. Tästä kertovat luvut: kun viime vuonna huhtikuun alusta toukokuun puoliväliin puhelimeen tuli 260 soittoa, tänä vuonna vastaavana aikana niitä tuli lähes kaksinverroin enemmän, 480.

Koronakriisin vaikutukset nousevat esille jonkin verran Rikosuhripäivystyksen puhelinpalvelussa, mutta esimerkiksi perheväkivaltatilanteesta on vaikea saada kokonaiskäsitystä, kertoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Poliisikin on jo kertonut joistakin rikollisuuden muutoksista koronakevään aikana. Pahoinpitelyrikosten määrä vähentyi merkittävästi huhtikuun aikana, mutta kotihälytykset vastavuoroisesti lisääntyivät. Viranomaiset ovat myös ennakoineet, että väkivaltatapauksia saattaa jäädä poikkeusoloissa aiempaa herkemmin poliisilta piiloon.

Asiakkaiden yhteydenotoissa kuuluvat perheiden vaikeat tilanteet, huoli pitkittyneistä rikosprosesseista ja kokonaisvaltainen epävarmuus tulevaisuudesta.

”Pelkona on, että perheväkivalta on lisääntynyt, mutta ihmiset eivät uskalla hakea apua tai eivät halua kuormittaa järjestelmiä. Nyt onkin tärkeää levittää tietoa siitä, että apua on saatavilla matalalla kynnyksellä”, Åberg sanoo.

Rikosuhripäivystys korostaa, että apua saa ja pitää hakea poikkeustilan aikanakin.

”Jotkut asiakkaat ovat esimerkiksi kertoneet, etteivät ole menneet lääkäriin rikoksen jälkeen, koska eivät halua kuormittaa terveydenhuoltoa tai saada koronatartuntaa. Oikeusturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että ihmiset hakevat apua ja kysyvät neuvoja”, Åberg kertoo.

Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää, mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä. Puhelimessa vastaavat ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset eri puolilla Suomea. Soittaminen on maksutonta ja puhelimeen voi soittaa myös nimettömänä.

Rikosuhripäivystyksen palvelunumero 116 006 päivystää joka arkipäivä suomeksi kello 9–20 ja ruotsiksi kello 12–14.