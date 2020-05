”Kun omat voimat loppuvat, se vaikuttaa heti myös lapsiin. Heille tulee turvaton olo, ja he käyttäytyvät levottomammin”, pohtii 34-vuotias Janina Helminen.

Kahta pientä koululaista yksin kasvattava Helminen on viime vuosina kärsinyt uupumuksesta, mutta suunta on ollut parempaan päin. Syksyllä hän alkoi opiskella uuteen ammattiin, ja ala tuntui heti omalta.

Sitten tuli koronavirus. Opinnot siirtyivät verkkoon, suunniteltu työharjoittelu peruuntui ja lapset jäivät pois koulusta. Samalla loppuivat koulukaverien tapaaminen kasvokkain ja lounaat ystävien kanssa.

”Se alkoi kuormittaa tosi paljon, kun kaikki aikuisten välinen aika poistui. On ollut todella yksinäinen olo”, Turussa asuva Helminen kertoo.

Lasten kanssa oli vaikeaa keskittyä opiskeluun, ja vanhat jaksamisongelmat alkoivat taas nostaa päätään.

”Jouduin soittamaan itkien opettajalleni, että ei tästä tule mitään. Onneksi koulussa oltiin ymmärtäväisiä. Nyt olen osallistunut vain pakollisiin teoriapäiviin.”

Helminen ei ole ainoa vanhempi, jota poikkeuksellinen kevät on uuvuttanut, eikä ilmiö kosketa pelkästään yksinhuoltajia.

Kun Jyväskylän yliopisto teki huhti–toukokuun vaihteessa kyselyn lapsiperheiden poikkeusarjesta, noin 20–30 prosenttia vastaajista kertoi tunteneensa erilaisia uupumuksen oireita vähintään kerran viikossa. Osuus riippui siitä, millaisista oireista oli kyse.

Noin yhdeksän prosenttia oli kokenut oireita päivittäin. Kyselyyn osallistui noin 1 100 vanhempaa.

Tutkimus tehtiin internet-kyselynä, eikä tuloksia voi suoraan vertailla aiempiin tutkimuksiin. Osuus on kuitenkin huomattava, sanoo tutkijatohtori Matilda Sorkkila psykologian laitokselta.

”Tämän perusteella näyttäisi siltä, että koronavirusaikana uupumus on lisääntynyt vanhempien keskuudessa”, hän arvioi.

Kyselyn perusteella ongelma koskettaa kaikkia koulutustasoja edustavia vanhempia. Useimmin uupumusoireita kokivat naiset, joskin heitä oli myös valtaosa vastanneista. Mitä nuorempia lapset olivat tai mitä enemmän erityistarpeita heillä oli, sitä yleisempiä oireet olivat.

Silmiinpistävintä oli Sorkkilan mielestä vastaajien kahtiajako: noin 54 prosenttia kertoi kokevansa tilanteen synkkänä tai toivottomana ja 44 prosenttia valoisana tai toiveikkaana.

”Tuntuu, että kaikki eivät tosiaankaan ole kokeneet tätä aikaa samalla tavoin. Vanhemmat jakautuivat hyvinvoiviin ja hyvin huonosti voiviin”, hän kertoo.

Samantyyppinen ilmiö näkyi myös huhtikuussa HS:n epätieteellisessä kyselyssä, johon vastasi yli 600 lukijaa. Myös tässä jutussa haastatellut kaksi perhettä on löydetty HS:n kyselystä.

”Tämä on oletus, mutta avoimissa vastauksissa tuntuu tulevan esiin, että monissa huonosti voivissa perheissä on jo aiemmin ollut vaikeaa. Kriisin myötä vaatimukset ovat kasvaneet ja ulkopuolinen tuki vähentynyt tai jopa loppunut”, Sorkkila pohtii.

Niissä perheissä, joissa poikkeustilasta on nautittu, on puolestaan aiemmin voinut olla stressiä ja kiirettä.

”Osa vastaajista tuntuu nauttineen hyvin paljon kiireettömyydestä, perhekeskeisyydestä ja yhdessäolosta.”

Asia ei ole täysin mustavalkoinen. Enemmistö esimerkiksi koki, että kriisillä on ollut vanhempien ja lasten suhteeseen sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Myönteiset vaikutukset, kuten perheen yhdessäolon lisääntyminen, koettiin kuitenkin yleisempinä.

Yksi tyytyväinen perhe löytyy Loimaalta, jonne hämeenlinnalaisen Edvard Ripatin perhe on lähtenyt kesänviettoon. Isä on etätöissä ja kaksi vanhinta lasta ovat saaneet lomaa koulusta.

Etätyön ansiosta 35-vuotias Ripatti on voinut olla enemmän mukana perheen arjessa. Poikkeusaika on tuonut mieleen oman lapsuuden.

”Silloin oli vähemmän harrastuksia, ja asioita tehtiin yhdessä perheen kanssa”, Ripatti kertoo.

”Tuntuu, että lapsetkin ovat olleet koulupäivän jälkeen vähemmän väsyneitä.”

Kun ohjatut harrastukset ovat tauolla ja kaverien tapaaminen vähentynyt, perheellä on ollut aikaa retkeillä, viettää leffailtoja ja kunnostaa kodin terassia. Molemmat vanhemmat kokevat, että yhdessäolo on lähentänyt perheen välejä.

”Kotona oleminen ei ole ärsyttänyt, vaan olemme nauttineet yhdessäolosta. Tuntuu, että ennen ei aina ole ehtinyt jutella rauhassa lasten kanssa. Se on välillä jäänyt kiireen ja kaiken muun jalkoihin”, sanoo perheen äiti Pauliina Kylä-Utsuri-Ripatti.

Hän on suunnitellusti hoitanut kevään ajan kotona kaksivuotiasta kuopusta.

”Jos molemmilla olisi ollut työt yhtä aikaa, en tiedä, miten olisimme selvinneet.”

Kaikkien elämää kotonaolo ei ole rentouttanut. Kyselyyn vastanneista runsas kymmenesosa oli lomautettuna tai työttömänä – noin puolet epidemian takia – ja taloushuolet olivat yksi avovastauksissa esiin nousseista teemoista. Poikkeusaika on tuonut monille myös parisuhderiitoja.

Myöskään työn ja lasten etäkoulun yhdistäminen ei aina ole onnistunut. Kolmannes etäkoululaisten vanhemmista oli sitä mieltä, että päävastuu opetuksesta oli jäänyt heille.

”Työn ja perhetilanteen yhteensovittaminen sekä etäkoulun pitäminen koettiin kuormittavana. Monen työmäärä ei ollut vähentynyt, vaan lisääntynyt”, Sorkkila kertoo.

Osa vastaajista koki, ettei apua saanut mistään, vaikka sitä olisi yritetty hakea.

”Jotkut ääritilanteessa olevat vanhemmat pelkäsivät jopa, että he vahingoittaisivat lapsiaan.”

Perheiden kokemukset yksin jäämisestä on huomattu myös Mannerheimin lastensuojeluliitossa. Niitä ovat lisänneet esimerkiksi ohjeet välttää isovanhempien käyttämistä lasten­hoito­apuna.

”Kotona oleminen lasten kanssa on todella yksinäistä näinä aikoina”, pohtii liiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Pia Metsähuone.

”Tämä tilanne on tehnyt näkyväksi, kuinka paljon isovanhemmat auttavat monia lapsiperheitä arjessa.”

Metsähuoneen mukaan Uudellamaalla on saatu ahdistunutta palautetta erityisesti maahanmuuttajaperheiltä, joiden tukiverkostot Suomessa saattavat olla heikkoja ja koronaviruksesta on voinut olla tarjolla niukasti tietoa omalla äidinkielellä.

”Se on voinut johtaa jopa siihen, että perheet ovat vain neljän seinän sisällä.”

Liiton perhekahvilat ja muu kasvokkainen toiminta ovat tauolla, mutta vastaaville verkkopalveluille on ollut paljon kysyntää. Vastikään liitto aloitti verkossa toimivia vertaistukiryhmiä, ja kaikki 60 perhepaikkaa täyttyivät nopeasti. Se viittaa siihen, että juttuseuralle ja vertaistuelle on nyt tarvetta.

Janina Helmisen vanhemmat eivät ole elossa, mutta tuttu tukiperhe on tavallisesti hoitanut lapsia yhden viikonlopun kuukaudessa. Epidemia lopetti käynnit, koska yksi tukiperheen jäsenistä kuuluu koronaviruksen riskiryhmään.

Myös talous on ollut entistä tiukemmalla, kun työkeikat kampaajana loppuivat. Lapset ovat nahistelleet ja kaivanneet kavereitaan, ja etäkoulu tuotti yhdeksänvuotiaalle esikoiselle vaikeuksia.

Helminen on kuitenkin saanut apua, kun on sitä pyytänyt. Toinen hänen siskoistaan on auttanut lastenhoidossa, ja sisaret huolehtisivat lapsista, jos Helminen itse sattuisi sairastumaan.

Esikoinen pääsi takaisin kouluun jo huhtikuun lopussa, kun etäopiskelu ja kavereiden puute kävivät liian raskaiksi. Se ja edessä oleva kesäloma ovat helpottaneet tilannetta, samoin kevään mittaan parantuneet ulkoilusäät.

”Jos maalis–huhtikuun tilanne vain jatkuisi ja jatkuisi, seuraukset olisivat huonot”, Helminen arvelee.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa selvitetään nyt muun muassa sitä, millaiset asiat hyvin pärjänneitä perheitä yhdistävät.

Uupuminen ei ole kiinni vain itsestä tai omasta asenteesta, mutta aiempien tutkimusten perusteella tietyt persoonallisuuden piirteet – kuten joustavuus, positiivisuus ja armollisuus itseä kohtaan – voivat suojata uupumiselta. Myös hyvä parisuhde lisää jaksamista.

”On mielenkiintoista, että jotkut ovat voineet näinä aikoina myös hyvin. Jos jotain hyvää tästä haetaan, niin ehkä poikkeusaikana opittua rauhoittumista ja yhdessäoloa voisi tuoda normaaliinkin aikaan”, Sorkkila pohtii.

Ripatin perheessä uuden arjen pelisäännöistä keskusteltiin etukäteen sekä koko perheen että aikuisten kesken. Oli alusta asti selvää, että esimerkiksi aamuihin kuuluisi selvä rutiini. Samalla sovittiin, että kaikille annettaisiin tilaa ja turhia riitoja pyrittäisiin välttämään.

Pauliina Kylä-Utsuri-Ripatin mukaan poikkeusaika on osoittanut, että perheen yhteistyö toimii hyvin.

”Tämä on mennyt paremmin kuin odotin. Ajattelin, että olisi ollut rankempaa ja enemmän riitoja”, hän kertoo.

”Kun on päätetty, että hommat sujuvat, on tullut vältettyä turhaa naputtamista.”

Kyselyssä jotkut kertoivat, että poikkeusoloissa on voinut elää omien arvojensa mukaista elämää. Myös Ripatit kertovat pohtineensa omaa suorittamisen tarvettaan ja sitä, kuinka paljon vapaa-ajan menoja perhe tarvitsee.

”Ehkä tulevaisuudessa voisi miettiä, voisiko pari päivää viikossa tai vaikka viikonloput rauhoittaa harrastuksilta kokonaan”, Edvard Ripatti pohtii.

Myös lähiympäristö luontokohteineen on avautunut uudella tavalla, kun matkoille ei ole päässyt.

”Olemme aina olleet paljon lasten kanssa, mutta nyt se ehkä vielä korostuu. Arjesta on myös löytynyt yllättävän paljon mielekkäitä asioita, kun ajatukset eivät suuntaudu koko ajan kauemmas.”

Jos rajoituksia myöhemmin jouduttaisiin taas tiukentamaan ja kouluja sulkemaan, Sorkkilan mukaan tilanteeseen tulisi varautua keväällä saaduilla opeilla.

”Olisi hyvä saada perheille esimerkiksi matalan kynnyksen apua. Edes yksi puhelinnumero, jonka avulla voitaisiin kartoittaa vanhempien tilanne ja antaa tarvittava tuki”, hän sanoo.

Kahden vanhemman perheissä Sorkkila neuvoo kiinnittämään huomiota työnjakoon. Kyselytulosten perusteella etenkin äidit kokivat usein, että poikkeustilanteessa vastuu kodista kasaantui heille.

”Voitaisiin puhua myös laajemmin siitä, miten työnantajat voisivat tukea vanhempia. Kaikkien kohdalla ei ole välttämättä joustettu, vaikka perheessä olisi pieniä lapsia.”

Janina Helminen toivoo, että perheiden jaksamisvaikeuksista uskallettaisiin keskustella avoimesti. Hän on itse saanut apua, koska on uskaltanut pyytää sitä ja tiennyt, minne ottaa yhteyttä.

”Ehkä voisi tuoda enemmän esille, että on viisasta pyytää apua, ja normalisoida sitä.”

Hän rohkaisee myös ottamaan asian puheeksi, jos läheinen tai kaveri vaikuttaa uupuneelta.

”Se voi varmasti olla todella vaikeaa, mutta on rakkauden­osoitus kysyä, tarvitseeko toinen apua.”

Nuppu-koira on pitänyt seuraa turkulaisen Janina Helmisen perheelle korona-aikana. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Ripatin perheen Lontoon-reissu jäi väliin, mutta perhe on käyttänyt lisääntyneen vapaa-ajan muun muassa luontoretkeilyyn. Lähimetsistä on löytynyt muun muassa haukan pesä. Kuvassa Edvard Ripatti, Pauliina Kylä-Utsuri-Ripatti sekä lapset Frans, Verna ja Varpu. Kuva: Vesa-Matti Väärä