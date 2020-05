Helsingin poliisi on tutkinut yli 300 huumausainerikosta, jotka liittyvät Silkkitiellä tehtyihin huumausainekauppoihin. Silkkitie on salatussa tor-verkossa vuosina 2013‒2019 toiminut kauppapaikka.

Tulli takavarikoi Silkkitien verkkopalvelimen keväällä 2019. Silkkitie oli yksi pitkäikäisimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista kauppapaikoista, joissa huumeita myytiin salatussa verkossa.

Takavarikoidun palvelimen seurauksena viranomaiset saivat haaviinsa dataa tuhansien suomalaisten huumekaupoista. Helsingin poliisi on tutkinut omalla alueellaan tapahtuneita rikoksia.

Lue lisää: Huumekaupan keskuksesta paljastui tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien nimet – nuorimmat Silkkitien käyttäjät 15-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita

Huumeita ostettiin ja myytiin Silkkitiellä nimimerkkien suojissa. Valuuttana toimivat oli bitcoinit.

”Viranomaiset selvittivät nimimerkkien takana olevien henkilöiden oikeat henkilöllisyydet bitcoinien käytöstä jääneiden jälkien avulla”, Helsingin poliisi kertoo.

Lähes kaikki Helsingin poliisin tutkimat tapaukset koskevat huumausaineiden ostoa. Ostajat tilasivat Silkkitien kautta erilaisia huumausaineita ja huumaavia lääkkeitä, jotka toimitettiin pääasiassa postitse suoraan heidän kotiosoitteisiinsa.

Useat rikoksista epäillyt ovat olleet ensikertalaisia. Valtaosa on syntynyt 1980- ja 1990-luvuilla, mutta poliisin mukaan joukossa on hyvinkin eri-ikäisiä ihmisiä.

”Osa epäillyistä on opiskelijoita, osa työelämässä ja on joukossa myös eläkeläisiä. Epäiltyjen työ- ja koulutustaustan kirjo on kattava. Nämä epäillyt eivät vastaa stereotyyppistä mielikuvaa kaupungin kaduilla pyörivistä huumeidenkäyttäjistä”, kertoo tutkinnanjohtaja Lasse Jortikka Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi kertoo, että epäillyt osa epäillystä on hämmästynyt poliisin yhteydenotosta. Monet näyttävät poliisin mukaan ajatelleen, ettei anonyymeistä nettihuumekaupoista voi jäädä kiinni.

Viime vuoden lopulla hakkeri Benjamin Särkkä avasi HS:n jutussa syitä siihen, miksi olettama on virheellinen. Vaikka anonyymi verkko salaa verkon selailun, jää kaupoista helposti jälkiä.

Lue lisää: Tuhannet suomalaiset saavat pian rikoshistorian huumekaupoista pimeässä verkossa – Hakkeri kertoo nyt, miksi tarina verkon anonyymistä huumekeitaasta oli valhetta